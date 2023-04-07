В Белом доме подтвердили масштабную утечку секретных данных о помощи США ВСУ

Расследование утечки американских секретных военных документов начал Пентагон. Об этом со ссылкой на представителей администрации президента США Джо Байдена сообщила газета The New York Times.
«Нам известно о сообщениях в социальных сетях, и департамент изучает этот вопрос», — сообщили журналистам в военном ведомстве Соединенных Штатов.
В обнародованных документах содержится информация о секретных военных планах США и НАТО по укреплению и увеличению численности Вооруженных сил Украины (ВСУ) в канун украинского контрнаступления.
Документы были выложены в социальных сетях – в них, среди прочего, есть графики поставок вооружений Киеву, данные о численности украинской армии и отдельных ее подразделений. При этом, передает NYT, в этих документах нет конкретных боевых планов. Кроме того, приведенная там оценка положения дел на фронте актуальна была по состоянию на 1 марта 2023 года.
В файлах говорится, что половина — 6 из 12 боевых групп украинских военных, обучающихся в США и других странах НАТО, должны были закончить обучение к началу апреля.
Еще три бригады должны завершить курс повышения квалификации к началу мая. Численность каждой из этих боевых групп достигает 5 тыс. человек.
Говорится в слитых документах и о расходах США на поставки ракетных систем залпового огня HIMARS. Ранее Пентагон не объявлял, с какой интенсивностью ВСУ расходуют боеприпасы к этой РСЗО, но теперь эти данные оказались в открытом доступе.
Стали известны также данные о поставках бронетехники – дополнительно США планируют отдать ВСУ 250 танков и 350 БМП.
«Такого рода утечка разведывательной информации, размещенная в социальных сетях и доступная по всему миру, обязательно нанесет ущерб обмену разведданными между Украиной и Соединенными Штатами», — говорится в материале NYT.
При этом Белый дом пытался добиться удаления секретных документов из соцсетей, но пока это не удалось сделать.
7 апреля New York Times также сообщила, что военная разведка США передавала ВСУ координаты военных баз российской армии для убийства российских генералов.
«На протяжении всего конфликта США предоставляли Украине информацию о командных пунктах, складах боеприпасов, а также других ключевых узлах на российских военных линиях», — утверждается в материале.
По данным газеты, именно эти разведданные позволили украинским войскам «убивать высокопоставленных генералов и отводить поставки боеприпасов дальше от российской линии фронта».
По подтвержденным российской стороной данным, в ходе военных действий на Украине погибло трое генералов, один из них – летчик Канамат Боташев. По данным украинской стороны, Россия якобы потеряла девять генералов. Однако даже американские СМИ признают, что некоторые из заявлений Украины подтвердить невозможно.