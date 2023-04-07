В Белом доме подтвердили масштабную утечку секретных данных о помощи США ВСУ

Утечку секретных документов о планах США и НАТО по усилению ВСУ расследует Пентагон. Представители Белого дома сообщили, что президент Джо Байден в курсе ситуации. Пару дней назад в соцсети были выложены различные документы о графиках поставок вооружений, численности войск и другая засекреченная военная информация. Кроме того, по данным СМИ, разведка США передавала ВСУ координаты российских штабов для ударов по генералам ВС РФ.

Расследование утечки американских секретных военных документов начал Пентагон. Об этом со ссылкой на представителей администрации президента США Джо Байдена сообщила газета The New York Times.

«Нам известно о сообщениях в социальных сетях, и департамент изучает этот вопрос», — сообщили журналистам в военном ведомстве Соединенных Штатов.

В обнародованных документах содержится информация о секретных военных планах США и НАТО по укреплению и увеличению численности Вооруженных сил Украины (ВСУ) в канун украинского контрнаступления.

Документы были выложены в социальных сетях – в них, среди прочего, есть графики поставок вооружений Киеву, данные о численности украинской армии и отдельных ее подразделений. При этом, передает NYT, в этих документах нет конкретных боевых планов. Кроме того, приведенная там оценка положения дел на фронте актуальна была по состоянию на 1 марта 2023 года.

В файлах говорится, что половина — 6 из 12 боевых групп украинских военных, обучающихся в США и других странах НАТО, должны были закончить обучение к началу апреля.

Еще три бригады должны завершить курс повышения квалификации к началу мая. Численность каждой из этих боевых групп достигает 5 тыс. человек.

Говорится в слитых документах и о расходах США на поставки ракетных систем залпового огня HIMARS. Ранее Пентагон не объявлял, с какой интенсивностью ВСУ расходуют боеприпасы к этой РСЗО, но теперь эти данные оказались в открытом доступе.

Стали известны также данные о поставках бронетехники – дополнительно США планируют отдать ВСУ 250 танков и 350 БМП.

«Такого рода утечка разведывательной информации, размещенная в социальных сетях и доступная по всему миру, обязательно нанесет ущерб обмену разведданными между Украиной и Соединенными Штатами», — говорится в материале NYT.

При этом Белый дом пытался добиться удаления секретных документов из соцсетей, но пока это не удалось сделать.

7 апреля New York Times также сообщила, что военная разведка США передавала ВСУ координаты военных баз российской армии для убийства российских генералов.

«На протяжении всего конфликта США предоставляли Украине информацию о командных пунктах, складах боеприпасов, а также других ключевых узлах на российских военных линиях», — утверждается в материале.

По данным газеты, именно эти разведданные позволили украинским войскам «убивать высокопоставленных генералов и отводить поставки боеприпасов дальше от российской линии фронта».

По подтвержденным российской стороной данным, в ходе военных действий на Украине погибло трое генералов, один из них – летчик Канамат Боташев. По данным украинской стороны, Россия якобы потеряла девять генералов. Однако даже американские СМИ признают, что некоторые из заявлений Украины подтвердить невозможно.