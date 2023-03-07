«Одно из самых трудных сражений». Зеленский рассказал о ситуации вокруг Бахмута

Зеленский в интервью Daily Mail признал тяжелое положение украинских военных в Бахмуте (Артемовске). По его словам, военные проявляют храбрость и стойкость.
«Это одно из самых трудных сражений. Болезненное и трудное. Я хотел бы отдать должное храбрости, силе и стойкости солдат, воюющих в Донбассе», — заявил украинский президент.
Если украинским военным удастся окружить «Вагнер»
Тем временем, глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что украинское командование готовит окружение российских военных в районе Бахмута.
«ЧВК «Вагнер» блокирует Бахмут. Для того, чтобы разблокировать Бахмут, желательно заблокировать ЧВК «Вагнер». Для этого ВСУ создала ряд группировок: одну группировку в Славянск — 67 бригада, вторую группировку в Северске — 81 и 66 бригады, еще одну группировку в Часов Яре и одну в Константиновке»,
— говорится в сообщении Telegram-канала «Пресс-служба Пригожина».
По словам главы ЧВК, если украинским военным удастся окружить «Вагнер», то получится «пирожок» — «начинка — это окруженные нами части ВСУ (в случае, конечно, если будет полное окружение Бахмута), а оболочка — это, собственно говоря, ЧВК «Вагнер».
«Я стучусь во все двери, бью тревогу с боеприпасами и подкреплением, а также с тем, чтобы нам прикрыли фланги. В случае, если все слаженно, без амбиций <…> и истерик сделают эту совместную работу, то тогда мы блокируем ВСУ, а ВСУ нас не блокирует. Если нет, то всем придет [конец]», — отметил Пригожин.
По его словам, ВСУ в любом случае продолжат оборонять Бахмут, и, если «Вагнер» окажется в окружении, «легче от этого никому не станет».
Ранее он сообщил, что 5 марта «написал письмо к командующему группировкой СВО о срочной необходимости выделения боеприпасов», а также, что его представителю аннулировали пропуск в штаб командования СВО.
«Оборона достигла своих целей»
В интервью Agence France-Presse советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинская армия пришла к единому мнению о продолжении обороны Бахмута, несмотря на риск окружения российскими военными.
«Среди военных существует консенсус относительно необходимости продолжать оборону города и истощения вражеских сил, одновременно выстраивая новые линии обороны на случай изменения ситуации. Даже если военное руководство в какой-то момент решит отойти на более выгодные позиции, оборона Бахмута станет большим стратегическим успехом», — сказал Подоляк.
Также он уточнил, что в настоящее время никакого решения о возможном выводе войск из Бахмута нет.
Продолжение обороны
Ранее 6 марта стало известно, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выступил за продолжение обороны Бахмута и укрепление в городе позиций ВСУ.
«Оценивая ход оборонительной операции, президент задал вопрос главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и командующему оперативно-стратегической группировкой войск «Хортица» Александру Сырскому касательно дальнейших действий на Бахмутском направлении. Они высказались за продолжение оборонительной операции и дальнейшее усиление наших позиций в Бахмуте», — говорится в сообщении офиса президента Украины.
Ранее немецкая газета Bild писала, что между Зеленским и Залужным нарастает конфликт из-за продолжения боев в Артемовске. По информации газеты, Залужный выступает за сохранение жизни военных и еще несколько недель назад настаивал на отводе войск из Артемовска. Зеленский в свою очередь, как утверждает Bild, сделал из Бахмута политический символ, хотя на деле город не представляет для Украины стратегической ценности.
«У главы государства и главнокомандующего вооруженными силами были принципиально разные взгляды на то, как армия должна поступать с Бахмутом», — писала газета.
О значении Бахмута также заявлял глава Пентагона Ллойд Остин. «Я думаю, этот город имеет скорее символическое значение, чем стратегическое и оперативное», — сказал он.
Также 6 марта испанская газета El Pais писала, что украинскому командованию становится все сложнее удерживать Бахмут — при обороне города ВСУ потеряли несколько наиболее боеспособных подразделений, военные жалуются на дефицит боеприпасов
«Украина понесла огромные потери в Бахмуте, где она разместила некоторые из своих лучших бригад»,
— говорится в публикации.
В статье также отмечается, что по данным Зеленского, на одного украинского солдата в Артемовске приходится семь российских. В целом, обстановка в городе названа «экстремальной».
5 марта The New York Times писала, что украинские власти готовят общественность к сдаче города. 4 марта о приказе покинуть Бахмут заявил экс-генпрокурор страны Юрий Луценко. О том же на прошлой неделе утверждал командир одного из подразделений ВСУ с позывным Мадяр.