«Одно из самых трудных сражений». Зеленский рассказал о ситуации вокруг Бахмута

Битва за Бахмут (Артемовск) стала для украинской армии одной из самых трудных и болезненных, признался президент Владимир Зеленский в интервью Daily Mail. Тем временем, руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что украинские военные готовятся окружить его подразделение и формируют четыре новые бригады вокруг Бахмута, чтобы деблокировать город. По его словам, план украинского командования заключается в создании своего рода «пирожка» — окружить «Вагнер» с внешней стороны, пока российская ЧВК блокирует украинских военных внутри города. Тем временем, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью Agence France-Presse заявил, что украинское командование сошлось во мнении о продолжении обороны «крепости Бахмут», чтобы истощить российские войска.

Зеленский в интервью Daily Mail признал тяжелое положение украинских военных в Бахмуте (Артемовске). По его словам, военные проявляют храбрость и стойкость.

«Это одно из самых трудных сражений. Болезненное и трудное. Я хотел бы отдать должное храбрости, силе и стойкости солдат, воюющих в Донбассе», — заявил украинский президент.

Если украинским военным удастся окружить «Вагнер»

Тем временем, глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что украинское командование готовит окружение российских военных в районе Бахмута.

«ЧВК «Вагнер» блокирует Бахмут. Для того, чтобы разблокировать Бахмут, желательно заблокировать ЧВК «Вагнер». Для этого ВСУ создала ряд группировок: одну группировку в Славянск — 67 бригада, вторую группировку в Северске — 81 и 66 бригады, еще одну группировку в Часов Яре и одну в Константиновке»,

— говорится в сообщении Telegram-канала «Пресс-служба Пригожина».

По словам главы ЧВК, если украинским военным удастся окружить «Вагнер», то получится «пирожок» — «начинка — это окруженные нами части ВСУ (в случае, конечно, если будет полное окружение Бахмута), а оболочка — это, собственно говоря, ЧВК «Вагнер».

«Я стучусь во все двери, бью тревогу с боеприпасами и подкреплением, а также с тем, чтобы нам прикрыли фланги. В случае, если все слаженно, без амбиций <…> и истерик сделают эту совместную работу, то тогда мы блокируем ВСУ, а ВСУ нас не блокирует. Если нет, то всем придет [конец]», — отметил Пригожин.

По его словам, ВСУ в любом случае продолжат оборонять Бахмут, и, если «Вагнер» окажется в окружении, «легче от этого никому не станет».

Ранее он сообщил, что 5 марта «написал письмо к командующему группировкой СВО о срочной необходимости выделения боеприпасов», а также, что его представителю аннулировали пропуск в штаб командования СВО.

«Оборона достигла своих целей»

В интервью Agence France-Presse советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинская армия пришла к единому мнению о продолжении обороны Бахмута, несмотря на риск окружения российскими военными.

«Среди военных существует консенсус относительно необходимости продолжать оборону города и истощения вражеских сил, одновременно выстраивая новые линии обороны на случай изменения ситуации. Даже если военное руководство в какой-то момент решит отойти на более выгодные позиции, оборона Бахмута станет большим стратегическим успехом», — сказал Подоляк.

Также он уточнил, что в настоящее время никакого решения о возможном выводе войск из Бахмута нет.

Продолжение обороны

Ранее 6 марта стало известно, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выступил за продолжение обороны Бахмута и укрепление в городе позиций ВСУ.

«Оценивая ход оборонительной операции, президент задал вопрос главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и командующему оперативно-стратегической группировкой войск «Хортица» Александру Сырскому касательно дальнейших действий на Бахмутском направлении. Они высказались за продолжение оборонительной операции и дальнейшее усиление наших позиций в Бахмуте», — говорится в сообщении офиса президента Украины.

Ранее немецкая газета Bild писала, что между Зеленским и Залужным нарастает конфликт из-за продолжения боев в Артемовске. По информации газеты, Залужный выступает за сохранение жизни военных и еще несколько недель назад настаивал на отводе войск из Артемовска. Зеленский в свою очередь, как утверждает Bild, сделал из Бахмута политический символ, хотя на деле город не представляет для Украины стратегической ценности.

«У главы государства и главнокомандующего вооруженными силами были принципиально разные взгляды на то, как армия должна поступать с Бахмутом», — писала газета.

О значении Бахмута также заявлял глава Пентагона Ллойд Остин. «Я думаю, этот город имеет скорее символическое значение, чем стратегическое и оперативное», — сказал он.

Также 6 марта испанская газета El Pais писала, что украинскому командованию становится все сложнее удерживать Бахмут — при обороне города ВСУ потеряли несколько наиболее боеспособных подразделений, военные жалуются на дефицит боеприпасов

«Украина понесла огромные потери в Бахмуте, где она разместила некоторые из своих лучших бригад»,

— говорится в публикации.

В статье также отмечается, что по данным Зеленского, на одного украинского солдата в Артемовске приходится семь российских. В целом, обстановка в городе названа «экстремальной».

5 марта The New York Times писала, что украинские власти готовят общественность к сдаче города. 4 марта о приказе покинуть Бахмут заявил экс-генпрокурор страны Юрий Луценко. О том же на прошлой неделе утверждал командир одного из подразделений ВСУ с позывным Мадяр.