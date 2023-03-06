Офис Зеленского: главком ВСУ Залужный выступил за продолжение обороны Артемовска

Генерал Валерий Залужный выступил за продолжение обороны Артемовска и укрепление в городе позиций ВСУ. Об этом заявили в офисе Зеленского в ответ на сообщения СМИ о том, что главнокомандующий настаивал на отводе войск и сохранении жизни солдат. О том, что Артемовск — скорее, символ, чем стратегический пункт, 6 марта говорил и шеф Пентагона Ллойд Остин. Несмотря на заявления Киева, некоторым подразделениям, оборонявшим Артемовск, уже приказали отступить из города.

Главком ВСУ Валерий Залужный выступил за продолжение обороны Артемовска (Бахмута) и усиление в городе позиций ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба офиса президента Украины Владимира Зеленского.

«Оценивая ход оборонительной операции, президент задал вопрос главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и командующему оперативно-стратегической группировкой войск «Хортица» Александру Сырскому касательно дальнейших действий на Бахмутском направлении. Они высказались за продолжение оборонительной операции и дальнейшее усиление наших позиций в Бахмуте», — говорится в сообщении офиса.

Ранее немецкая газета Bild рассказывала, что между Зеленским и Залужным нарастает конфликт из-за продолжения боев в Артемовске.

«У главы государства и главнокомандующего вооруженными силами были принципиально разные взгляды на то, как армия должна поступать с Бахмутом», — писала газета.

По информации издания, военачальник последовательно выступает за сохранение жизни бойцов и еще несколько недель назад настаивал на отводе войск из Артемовска. И с этим мнением согласны сами защитники города, поскольку не понимают, для чего нужно дальше оборонять фактически взятый в кольцо и отрезанный от снабжения населенный пункт.

В то же время Зеленский, как пишет Bild, сделал из Артемовска политический символ, заявив, что солдаты будут оборонять его до конца. Хотя в действительности город не не представляет уже для Украины стратегической ценности.

Эту версию подтверждает и последнее заявление шефа Пентагона Ллойда Остина. «Я думаю, этот город имеет скорее символическое значение, чем стратегическое и оперативное», — сказал Остин 6 марта во время визита в Иорданию.

The New York Times накануне писала, что украинские власти готовят общественность к тому, что Артемовск будет оставлен. 4 марта о приказе покинуть город заявил экс-генпрокурор страны Юрий Луценко. По его словам, он служил в Артемовске оператором беспилотника, но получил персональное указание о переходе в территориальную оборону.

Кроме того, на прошлой неделе командир одного из подразделений ВСУ с позывным Мадяр, регулярно рассказывающий в соцсетях о ситуации в Артемовске, заявил, что получил приказ немедленно покинуть город и прибыть к новому месту боевых действий. До этого он говорил, что рота солдат в среднем живет в Артемовске сутки, и призывал командование распорядиться об отводе войск.

В тот же день, 3 марта, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о практически полном окружении Артемовска. И обратился к Зеленскому с призывом отступить из города.

«Если раньше с нами воевала профессиональная украинская армия, то сегодня мы видим все больше стариков и детей. Они бьются, но жизнь их под Бахмутом коротка, день-два. Дайте возможность им покинуть город, город фактически окружен», — сказал Пригожин.

Западные СМИ в последние дни сообщали, что ВСУ несут огромные потери в Артемовске, а за последние месяцы при обороне города потеряны несколько наиболее боеспособных подразделений. По мнению аналитиков, это ставит под удар будущее контрнаступление украинских войск.