«Если понадобится, они стратегически отступят». Советник Зеленского заговорил о сдаче Бахмута

В Артемовске продолжаются бои за город. Ситуация настолько сложная для ВСУ, что Киев уже думает об отступлении военных. Такое предположение сделал, в частности, советник украинского президента Александр Роднянский*. По его словам, Киев не хочет потерять в боях за город всех бойцов. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Украинские военные могут отступить из Артемовска (украинское название – Бахмут) по решению командования, так как Киев не намерен жертвовать «всеми своими людьми». Об этом в интервью телеканалу CNN заявил советник украинского президента Владимира Зеленского Александр Роднянский (признан в РФ иностранным агентом).

»Россия пытается окружить его (Артемовск. — Прим. ред.) прямо сейчас, и они используют для этого свои лучшие войска «Вагнер», по-видимому, наиболее хорошо обученные и опытные», – констатировал он.

Роднянский подчеркнул, что «военные Украины, очевидно, собираются взвесить все варианты». «Пока что они удерживают город, но, если понадобится, они стратегически отступят, потому что мы не собираемся жертвовать всеми нашими людьми просто так», — сказал он.

Что касается возможных сроков маневра, советник Зеленского отметил, что решение подобного рода принимают военные. В то же время Роднянский рассказал, что район к западу от Артемовска был укреплен. Советник призвал «не заблуждаться», заявив, что контрнаступление ВСУ «не за горами». Он уверен, что отступление ВСУ не означает быстрое наступление России.

Ранее РИА Новости сообщило, что бойцы ЧВК «Вагнер» разбили под Артемовском украинское подразделение, названное в честь экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона. Об этом агентству сообщил командир штурмового подразделения группы.

База украинской бригады находится в городе Яворов Львовской области. До того как получить имя экс-премьер-министра Соединенного Королевства, она называлась «24-я отдельная механизированная Бердичевская Железная бригада имени князя Даниила Галицкого».

Артемовск находится в 60 км к северу от Донецка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Бои идут уже несколько месяцев. Украинский президент Владимир Зеленский назвал ситуацию в городе «постоянно тяжелой».

«Самая сложная обстановка остается на Бахмутском направлении. <...> Силы обороны Украины ведут активные оборонительные действия в условиях количественного превосходства противника», – подтвердила замминистра обороны Украины Анна Маляр.

Она также рассказала, что в направлении Артемовска направили подкрепление. Такое решение принял командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, который недавно побывал в городе.

«Там [в Бахмуте] прямо на месте были приняты определенные решения – о перемещении дополнительных подразделений и определенные решения, которые нельзя озвучивать», – сказала она.

В МИД страны также обращали внимание, что, если ВСУ «отступят, другой город станет новым Бахмутом».

Хотя 19 февраля Зеленский заявил в интервью итальянской Corriere della Sera, что украинские военные не будут стоять до последнего солдата в боях за этот населенный пункт.

«Это не особенно большой город. Собственно, как и многие другие <…> в Донбассе. Нам важно его отстоять, но не любой ценой и чтобы все погибли. Мы будем воевать, пока это разумно. Русские потом хотят дальше до Краматорска и Славянска, до границ Донбасса и до Днепра, если смогут. Мы сопротивляемся, а тем временем готовим следующее контрнаступление», – подчеркнул он.

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил ранее, что практически все дороги к Артемовску находятся под огневым контролем российских подразделений.