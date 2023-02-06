Премьер Польши Моравецкий допустил, что конфликт на Украине может перерасти в третью мировую войну

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что конфликт на Украине может привести к третьей мировой войне.
«Конец этому кризису наступит именно тогда, когда Россия решит уйти с территории Украины. Либо добровольно, либо в принудительной форме», – отметил политик в интервью испанскому изданию El Mundo.
В ответе на уточняющий вопрос журналистов, означает ли «принудительная форма» третью мировую войну, польский премьер заявил, что «все сценарии учитываются».
Ранее генсекретарь входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии Германии Кевин Кюнерт признал, что поставки западного оружия Украине затягивают конфликт.
В то же время он предложил взглянуть на ситуацию с другой стороны. «Что было бы, если бы мы вообще не поставляли Украине никакого оружия, то есть с самого начала никаких гаубиц и прочего, никаких систем противовоздушной обороны. Тогда у нас, возможно, сегодня еще были бы уличные бои в Киеве и Львове. Украина была бы захвачена русскими в течение нескольких месяцев», – выразил политик свое мнение в интервью телеканалу ZDF.
По его мнению, эта причина и указывает на «абсолютную необходимость и правильность» поддержки Киева.
Директор ЦРУ США Уильям Бернс считает, что следующие полгода на Украине будут «критическими». Его слова передала журналистка телеканала CBS Оливия Газис.
ЦРУ предполагает, что Россия в ситуации на Украине делает ставку на «политическую усталость» Запада, написала на своей странице в Twitter Газис. Бернс утверждает, что Вашингтон «не считает», что Москва серьезно настроена на переговоры по урегулированию, добавила она.
В конце января зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что поставки Украине бронетехники и другого оружия не предотвратят третью мировую войну.
«Во-первых, защита никому не нужной в Европе Украины не спасет от возмездия одряхлевший Старый Свет, случись что. Во-вторых, если третья мировая война начнется, то она, увы, будет не на танках и даже не на истребителях. Тогда уж точно – все в труху», – написал бывший президент в своем Telegram-канале.
Так Медведев ответил на заявление итальянского министра обороны Гуидо Крозетто. По мнению иностранного политика, третья мировая война «началась бы в момент, когда российские танки появились бы в Киеве и на границах Европы».
«Не допустить их прибытия – единственный способ остановить третью мировую войну», – приводило его слова агентство ANSA.
Поставки бронетехники западных стран на Украину
25 января Германия сообщила о поставках 14 танков Leopard 2 и разрешении для других стран осуществить подобную помощь. Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус пообещал, что новейшие «леопарды» Берлин отправит Киеву «до конца марта». Великобритания, Норвегия, Польша, Словакия и Франция тоже пообещали западные танки Украине.
США согласны поставить 31 танк M1 Abrams. В качестве первой партии Киев ожидает получить от союзников до 140 танков.
Страны, которые будут передавать Украине современные танки, проведут следующую встречу в Киеве, сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак 3 февраля. Он добавил, что некоторые страны уже задекларировали поставки Украине танков Leopard 2. Но окончательные декларации ожидаются до середины февраля.
Что касается американских «абрамсов», 5 февраля газета Financial Times сообщила, что эту технику для Украины начнет производить General Dynamics из США. Подчеркивается, что в месяц производятся около 12 танков.
Пока решается вопрос с передачей вооружения, украинские солдаты учатся управлять западными танками. Так, к процессу уже приступила Польша. Об этом 3 февраля заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. Одновременно готовятся поставки танков Leopard менее современной модели 1 — их точное число пока не называется.
Реакция России
2 февраля, выступая в Волгограде по случаю годовщины победы Красной Армии в Сталинградской битве, президент РФ Владимир Путин прокомментировал поставки танков Украине.
«Невероятно, но факт: нам снова угрожают немецкими танками – Leopard, — на борту которых кресты, и вновь собираются воевать с Россией на земле Украины руками последышей Гитлера, руками бандеровцев», – сказал он.
Путин заявил, что «мы свои танки к их границам не посылаем, но у нас есть, чем ответить, и применением бронетехники дело не закончится».
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков позже пояснил слова Путина: »[Это значит], что у России [есть] потенциал, и по мере того, как появляются поставленные коллективным Западом новые вооружения, Россия будет задействовать полнее имеющийся у нее потенциал, для того чтобы ответить в ходе специальной военной операции».