Премьер Польши Моравецкий допустил, что конфликт на Украине может перерасти в третью мировую войну

В Польше считают, что боевые действия на Украине закончатся тогда, когда ВС РФ покинут ее территорию. По мнению польского премьера Матеуша Моравецкого, это должно произойти «в добровольной, либо в принудительной форме». Причем «принудительная форма», как он считает, может означать третью мировую войну. Ранее итальянский министр обороны выразил мнение, что предотвратить третью мировую можно при помощи поставок Киеву оружия. Ему заочно ответил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев — «если третья мировая начнется, <...> тогда уж точно — все в труху».

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что конфликт на Украине может привести к третьей мировой войне.

«Конец этому кризису наступит именно тогда, когда Россия решит уйти с территории Украины. Либо добровольно, либо в принудительной форме», – отметил политик в интервью испанскому изданию El Mundo.

В ответе на уточняющий вопрос журналистов, означает ли «принудительная форма» третью мировую войну, польский премьер заявил, что «все сценарии учитываются».

Ранее генсекретарь входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии Германии Кевин Кюнерт признал, что поставки западного оружия Украине затягивают конфликт.

В то же время он предложил взглянуть на ситуацию с другой стороны. «Что было бы, если бы мы вообще не поставляли Украине никакого оружия, то есть с самого начала никаких гаубиц и прочего, никаких систем противовоздушной обороны. Тогда у нас, возможно, сегодня еще были бы уличные бои в Киеве и Львове. Украина была бы захвачена русскими в течение нескольких месяцев», – выразил политик свое мнение в интервью телеканалу ZDF.

По его мнению, эта причина и указывает на «абсолютную необходимость и правильность» поддержки Киева.

Директор ЦРУ США Уильям Бернс считает, что следующие полгода на Украине будут «критическими». Его слова передала журналистка телеканала CBS Оливия Газис.

ЦРУ предполагает, что Россия в ситуации на Украине делает ставку на «политическую усталость» Запада, написала на своей странице в Twitter Газис. Бернс утверждает, что Вашингтон «не считает», что Москва серьезно настроена на переговоры по урегулированию, добавила она.

В конце января зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что поставки Украине бронетехники и другого оружия не предотвратят третью мировую войну.

«Во-первых, защита никому не нужной в Европе Украины не спасет от возмездия одряхлевший Старый Свет, случись что. Во-вторых, если третья мировая война начнется, то она, увы, будет не на танках и даже не на истребителях. Тогда уж точно – все в труху», – написал бывший президент в своем Telegram-канале.

Так Медведев ответил на заявление итальянского министра обороны Гуидо Крозетто. По мнению иностранного политика, третья мировая война «началась бы в момент, когда российские танки появились бы в Киеве и на границах Европы».

«Не допустить их прибытия – единственный способ остановить третью мировую войну», – приводило его слова агентство ANSA.

Поставки бронетехники западных стран на Украину

25 января Германия сообщила о поставках 14 танков Leopard 2 и разрешении для других стран осуществить подобную помощь. Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус пообещал, что новейшие «леопарды» Берлин отправит Киеву «до конца марта». Великобритания, Норвегия, Польша, Словакия и Франция тоже пообещали западные танки Украине.

США согласны поставить 31 танк M1 Abrams. В качестве первой партии Киев ожидает получить от союзников до 140 танков.

Страны, которые будут передавать Украине современные танки, проведут следующую встречу в Киеве, сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак 3 февраля. Он добавил, что некоторые страны уже задекларировали поставки Украине танков Leopard 2. Но окончательные декларации ожидаются до середины февраля.

Что касается американских «абрамсов», 5 февраля газета Financial Times сообщила, что эту технику для Украины начнет производить General Dynamics из США. Подчеркивается, что в месяц производятся около 12 танков.

Пока решается вопрос с передачей вооружения, украинские солдаты учатся управлять западными танками. Так, к процессу уже приступила Польша. Об этом 3 февраля заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. Одновременно готовятся поставки танков Leopard менее современной модели 1 — их точное число пока не называется.

Реакция России

2 февраля, выступая в Волгограде по случаю годовщины победы Красной Армии в Сталинградской битве, президент РФ Владимир Путин прокомментировал поставки танков Украине.

«Невероятно, но факт: нам снова угрожают немецкими танками – Leopard, — на борту которых кресты, и вновь собираются воевать с Россией на земле Украины руками последышей Гитлера, руками бандеровцев», – сказал он.

Путин заявил, что «мы свои танки к их границам не посылаем, но у нас есть, чем ответить, и применением бронетехники дело не закончится».

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков позже пояснил слова Путина: »[Это значит], что у России [есть] потенциал, и по мере того, как появляются поставленные коллективным Западом новые вооружения, Россия будет задействовать полнее имеющийся у нее потенциал, для того чтобы ответить в ходе специальной военной операции».