«Хмурое «да» Байдена». США могут отправить Киеву F-16 через Данию и Нидерланды

Несмотря на категорический отказ президента США Джо Байдена передать Украине истребители F-16, Украина все же может получить американские самолеты от третьих стран, пишет The New York Times — по аналогии с другими типами оружия. Источники издания сообщили, что Соединенные Штаты могут одобрить Дании и Нидерландам поставки Киеву боевых самолетов.

«Стандартный сценарий»

«Правила игры» поставок Украине вооружений Соединенных Штатов и их союзников по НАТО стали «стандартными», пишет The New York Times. Сначала США отказывают Киеву в очередном типе запрашиваемого оружия, но надеются при этом, что просьбы украинского руководства удовлетворят европейские страны.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

«Киев требует передовой системы вооружений. Администрация Байдена говорит «нет» и спокойно предполагает, что Украина могла бы получить тот же тип оружия от своих европейских соседей в два раза быстрее», — говорится в статье.

Затем, отмечают журналисты, страны НАТО в Европе тоже «отказываются отправлять в Украину что-либо, что могло бы спровоцировать Россию, если только Соединенные Штаты не окажутся рядом с ними». А по прошествии еще нескольких месяцев администрация Байдена говорит свое «хмурое» «да», после чего «открываются ворота к большему количеству оружия».

«Так было и с системами ПВО, когда президент Байден в конце декабря решил отправить в Украину батарею Patriot, а затем Германия и Нидерланды объявили, что они тоже отправят пусковые установки и ракеты Patriot. Так было и с бронированными боевыми машинами, когда Франция и Германия открыли свои кладовые, как только администрация Байдена в январе дала понять, что пошлет Bradley. Так было и с танками, когда Германия согласилась отправить танки Leopard 2, как только администрация Байдена согласилась отправить американские M1A2 Abrams», — пояснили авторы материала.

По словам чиновников — источников газеты, — если и в случае с поставками американских истребителей F-16 сработает ставший «обычным» сценарий, то «нежелание администрации Байдена предоставлять самолеты может быть временным».

Через третьи страны

Журналисты напомнили, что Киев запросил десятки истребителей F-16, разработанных в 1970-х годах General Dynamics и ВВС США. Спустя почти 50 лет на этих самолетах летают как американцы, так и пилоты стран-партнеров США. А Украина хочет, чтобы эти боевые самолеты обеспечили воздушную поддержку войскам, чтобы они смогли «вернуть города и поселки на востоке и юге».

«Следуя обычному сценарию, администрация Байдена говорит «нет», но официальные лица спешат сказать в частном порядке, что это «нет», вероятно, временное», — говорится в статье.

В частности, некоторые чиновники заявили СМИ, что «нет» Байдена не мешает администрации «позже принять решение о предоставлении F-16 или, что более вероятно, разработать соглашение, которое позволило бы другой стране отправлять свои собственные F-16 американского производства на Украину».

«Американские и европейские официальные лица говорят, что более вероятно, что такие поставки будут осуществляться из Дании или Нидерландов. Голландский кабинет министров рассмотрит запрос Киева на F-16 с «непредвзятым мнением», — отметили авторы материала со ссылкой на слова министра иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстры, которые он произнес в январе.

Согласно данным издания, у Нидерландов около 40 истребителей F-16, страна постепенно переходит на более совершенные боевые самолеты F-35, поэтому передача Киеву части устаревших самолетов «имеет смысл».

«Правительство США должно одобрить продажу или передачу F-16 из стран-партнеров в сторонние страны, что означает, что любой член НАТО, который хочет отправить свои истребители американского производства в Украину, должен сначала получить зеленый свет от администрации Байдена», — говорится в статье.

По информации издания, на данный момент администрация Байдена «рассматривает передовые истребители как нечто, что современные украинские военно-воздушные силы, несомненно, получат непосредственно от Соединенных Штатов, но в будущем».

Истребительный вопрос

27 января представитель Военно-воздушных сил Украины полковник Юрий Игнат заявил в интервью El País, что Киев хотел бы срочно получить 24 истребителя от западных стран в рамках первой фазы поддержки самолетами.

Однако канцлер Германии Олаф Шольц заявил телеканалу Tagesspiegel, что ФРГ «даже не рассматривает вопрос» о передаче истребителей Украине. Он объяснил отказ тем, что ФРГ не допустит эскалации между странами НАТО и Россией.

А 31 января, отвечая на вопрос журналистов, будет ли Вашингтон поставлять Украине истребители F-16, президент США Джо Байден ответил столь же категорично: «Нет».

Журналисты The New York Times напомнили, что президент Франции Эммануэль Макрон 30 января объявил, что его страна не исключает отправки истребителей на Украину, но он выдвинул несколько условий. Среди них – требование, что предоставление такого оборудования не приведет к эскалации напряженности и не будет использовано «для прикосновения к российской земле».