США советуют Киеву повременить с наступлением

Украинские военнослужащие Волынской бригады территориальной обороны на учениях у границы с Белоруссий, январь 2023 года

Западные страны продолжают обсуждать поставки оружия Киеву. В Германии прошло заседание союзников Киева по вопросу дальнейших действий. Американский генерал Милли допустил, что, возможно, вооружение и обучение ВСУ помогут Киеву совершить наступление. В то же время Reuters сообщает, что Белый дом рекомендует Киеву пока воздержаться от активных действий. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Чиновники Белого дома сообщили Reuters, что американские власти просят украинское руководство не начинать крупномасштабное наступление в зоне спецоперации, пока Киев не получит обещанную ранее военную помощь и пока не завершится подготовка военнослужащих ВСУ.

В материале агентства указывается, что один из источников подчеркнул: »США придерживаются позиции, которая не предусматривает передачу Украине танков Abrams с учетом спорной ситуации с ФРГ по вопросу поставок этого вида боевой техники». Собеседник добавил, что одна из причин такого решения – сложность эксплуатации Abrams и высокая стоимость танков.

20 января в Германии прошло очередное заседание созданной Вашингтоном и его союзниками контактной группы по поддержке Украины. Американский министр обороны Ллойд Остин после переговоров заявил, что западные страны не намерены снижать темпы оказания военной помощи Украине. Союзники Киева считают, что сейчас «решающий момент» в боевых действиях.

Остин выразил уверенность в том, что «партнеры Украины во всем мире полны решимости» поддерживать Киев. «США по-прежнему привержены тому, чтобы брать на себя ведущую роль в этих скоординированных усилиях», – подчеркнул глава Пентагона.

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли, выступая после заседания, предупредил, что «участники контактной группы продолжат поддерживать» украинскую армию до тех пор, пока продолжается спецоперация России. Милли полагает, что Москва «в конечном итоге осознает всю степень своего стратегического просчета».

Кроме того, генерал утверждает, что союзники помогают Киеву предпринять попытку перейти в наступление на силы России.

«Чтобы провести успешную наступательную операцию на тактическом и оперативном уровне, о чем в действительности мы тут и говорим про украинцев, надо не только иметь личный состав, <...> но он еще должен быть подготовлен, обучен применению техники <...>», – сказал Милли, заявив о своей уверенности в том, что «этого можно добиться».

В своей речи военачальник напомнил, что на этой неделе служащие ВСУ на уровне «батальона и бригады» начали обучение пользованию военной техникой Запада. Милли убежден, что подготовка украинских военных и поставки вооружений «существенно укрепят способность Украины защищаться от атак России, а также перейти в тактическое и оперативное наступление, чтобы освободить оккупированные районы».

Он считает, что это поможет ВСУ усилить командование и управление, тактику, а также повысит их боевую слаженность.

Тем не менее он признал, что украинцам в этом году будет сложно «военным путем вытеснить» российские силы со всех контролируемых Москвой территорий, которые Киев считает своими.

«Это не означает, что этого не может произойти, не означает, что этого не произойдет, но это было бы очень и очень сложно», – добавил он.

Американский генерал полагает, что «в зависимости от доставки всей этой техники [от Запада] и обучения [ВСУ ее использовать], очень и очень возможно, что украинцам удастся провести значительную тактическую или даже оперативную наступательную операцию по освобождению как можно большей части Украины. Потом мы посмотрим, к чему это приведет», – сказал он, добавив, что все-таки надеется на завершение боевых действий за столом переговоров.

Но Милли не стал отвечать на вопрос о том, запрещает ли США Украине использовать какое-либо вооружение для ударов по Крыму.

В Пентагоне посчитали, что с начала спецоперации Вашингтон выделил Киеву более €24,2 млрд. 6 января США объявили об очередном пакете военной помощи объемом свыше $3 млрд. В него войдут в том числе боевые машины пехоты Bradley и самоходные гаубицы, а также системы ПВО NASAMS.