В Пентагоне считают слишком затратным оснащение Украины танками Abrams

Вашингтон отказывается поставлять Киеву свои основные боевые танки Abrams, считая, что это дорого обойдется. Тем временем в Германии, от которой Украина не первый месяц требует танки Leopard, заявили, что если и будут поставлять тяжелое оружие ВСУ, то только после американских партнеров. При этом немецкие депутаты до сих пор не могут согласовать решение этого вопроса. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США не видят смысла передавать украинским военным танки Abrams.

«Обслуживание и высокая стоимость на поддержание (танков) Abrams просто лишают смысла предоставление их Украине на данный момент», – сказала она на брифинге для журналистов.

Аналогичную информацию сообщил Sky News Arabia источник из американского оборонного ведомства. Он подчеркнул, что обучение пользованию танками США займет много времени. Этот процесс может затянуться до весны.

В Белом доме ранее отметили, что пока рано поставлять Киеву Abrams. Замминистра обороны по политическим делам Колин Кол, который вернулся в США после поездки на Украину, не увидел в этом такую необходимость.

«Танк Abrams – это очень сложная техника. Он дорогой. На нем трудно тренироваться. У него газотурбинный двигатель», – пояснил он.

Тем временем немецкий концерн Rheinmetall заявил о готовности поставить на Украину свыше 100 танков типа Leopard 1 и 2 уже в 2023 году, сообщает издание Handelsblatt.

«Немецкая военная промышленность готовится поставить на Украину танки. Помимо Leopard 2 отремонтировать и передать Киеву могут также Leopard 1 и британскую модель Challenger 1», – говорится в материале со ссылкой на источник. Утверждается, что эта инициатива исходит от концерна Rheinmetall. Handelsblatt считает, что это может помочь поставить требуемые Украиной танки без помощи бундесвера.

17 января канцлер Германии Олаф Шольц на полях Всемирного экономического форума в Давосе не смог ответить прямо на вопрос агентства Bloomberg о поставках Киеву немецких танков Leopard.

«Одной из наших целей является поддержка Украины столько, сколько потребуется, всеми средствами, которыми мы располагаем, однако также нужно избегать эскалации», – сказал политик.

По его словам, совместно с союзниками Берлин решает, как лучше поступить.

В этот же день мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что Германия готова поставить Украине новое вооружение. «Говорили о дальнейшей поддержке и помощи Украине. В частности, передаче вооружения. Положительные решения приняты. Хорошие новости скоро!» – написал чиновник в своем Telegram-канале после встречи с вице-канцлером и министром ФРГ по делам экономики и защиты климата Робертом Хабеком в Давосе.

На следующий день немецкая газета Süddeutsche Zeitung написала, что Берлин передаст свои Leopard 2 только при условии, что Вашингтон поставит Украине боевые танки Abrams. Утверждается, что ФРГ всегда была против поддержки украинской армии в одиночку.

Бывший вице-маршал ВВС Великобритании Шон Белл считает, что немецкие власти больше обеспокоены рисками усугубления конфликта НАТО и России, чем помощью Украине. Из-за того, что Берлин не готов взять на себя такую ответственность, Берлин и выдвигает Вашингтону условия, сказал британский военный телеканалу Sky News.

«Проблема в том, что Abrams расходует на 50% больше топлива, чем любой из его европейских аналогов, эти танки известны высоким расходом топлива», – рассказал экс-военачальник.

Тем временем Киев продолжает давить на западных чиновников. «Есть такие моменты, когда не надо сомневаться, когда ты говоришь, я дам танки, когда кто-то другой даст танки. Я мощный в Европе, и я помогу, если кто-то за пределами Европы поможет. Это не очень правильная стратегия», – сказал президент Украины Владимир Зеленский во время онлайн-выступления на международном экономическом форуме.

20 января состоится заседание контактной группы по Украине, в котором от Германии примет участие новый министр обороны Борис Писториус (СДПГ). Пока неясно, будет ли соглашение по вопросу передачи танков ВСУ.

В России тем временем предполагают, что партнеры все-таки поставят Украине тяжелое вооружение. Такое мнение высказал в эфире радио Sputnik глава Россотрудничества Евгений Примаков.

«Когда сейчас Олаф Шольц стыдливо говорит, что Германия в одиночку – это важная оговорка – поставлять танки Leopard на Украину не будет, как мне кажется, говорит ровно о том, что танки Leopard они туда поставят. И американские Abrams, о которых говорят, что их поставлять не будут, тоже там окажутся», – полагает Примаков.

При этом депутаты немецкого парламента не смогли проголосовать по вопросу поставок немецких танков для ВСУ. Большинство членов бундестага отказались это делать, сообщает агентство Reuters. Депутаты выступили за то, чтобы этой проблемой занимались профильные комитеты.

Ранее Москва направила странам Североатлантического альянса ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что грузы, содержащие оружие для Украины, станут законной целью для России. В Кремле неоднократно заявляли, что военная помощь Украине имеет негативный эффект и не способствует мирному решению конфликта.