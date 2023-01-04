«Семь футов под килем!»: Путин отправил «Адмирала Горшкова» в дальний поход

Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи выступил на церемонии выхода на боевую службу фрегата «Адмирал Горшков». Он заявил, что Россия и дальше будет наращивать свой боевой потенциал. Также глава государства указал на гиперзвуковой комплекс «Циркон», ракеты которого установлены на фрегате – по словам Путина, у «Циркона» нет в мире аналогов. Фрегат отправляется в почти кругосветное плавание – по Атлантике и Индийскому океану, а также Средиземному морю.

Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» вышел на боевую службу. В торжественной церемонии принял участие президент РФ Владимир Путин, говорится в сообщении на сайте Кремля.

«Сегодня у нас важное, если не сказать знаменательное, событие: фрегат «Адмирал Горшков» начинает дальний морской поход. Но здесь ничего необычного нет: это обычное дело, но на этот раз корабль оснащен новейшим гиперзвуковым ракетным комплексом «Циркон», не имеющим аналогов, – это гиперзвуковая система морского базирования, – а также другим вооружением последних поколений», — заявил Путин по видеосвязи.

Он также поблагодарил специалистов военно-промышленного комплекса России, которые разработали и начали серийно производить «Циркон», которым вооружен «Адмирал Горшков».

По словам Путина, власти РФ и в дальнейшем планируют развивать боевой потенциал Вооруженных Сил, а также выпускать перспективные образцы оружия и техники, «которые будут стоять на страже безопасности» страны.

Кроме того, Владимир Путин пожелал экипажу фрегата «успехов в службе на благо Родины».

После Путина слово взял министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он сообщил, что фрегат с гиперзвуковыми ракетами отправляется в дальний морской поход «по Атлантическому и Индийскому океану, а также Средиземному морю».

Глава Минобороны также рассказал о тактико-технических характеристиках корабля.

Он отметил, что «Адмирал Горшков» вооружен управляемым ракетным оружием и способен наносить «точечные и мощные удары по противнику на море и на суше».

«При этом особенностью гиперзвуковых ракет «Циркон» является возможность гарантированно преодолевать любые современные перспективные системы ПВО – ПРО. Скорость полета ракеты составляет более девяти Махов, а дальность – свыше тысячи километров», — добавил Шойгу.

По словам министра, фрегат в походе сосредоточит усилия на «противодействии угрозам России, совместном с дружественными странами поддержании регионального мира и стабильности». Пройдут и учения – экипаж будет тренировать применение гиперзвуковых «Цирконов» и крылатых ракет большой дальности «в различных условиях».

Наконец, свой доклад сделал командир «Адмирала Горшкова» капитан первого ранга Игорь Крохмаль.

«Корабль прошел полный цикл подготовки к походу. На корабль загружен боекомплект ракет комплексов «Циркон», «Калибр», средств противовоздушной обороны, торпедного вооружения и артиллерии. Экипаж корабля готов к выполнению задач боевой службы», — доложил он.

Путин пожелал капитану Крохмалю и экипажу «Горшкова» «семи футов под килем».

«Циркон» — первая в мире отечественная гиперзвуковая крылатая ракета, умеющая маневрировать во время полета. Согласно заявлениям ВС РФ, «Цирконы» могут уничтожать как надводные, так и наземные цели.

«Адмирал флота Советского Союза Горшков» — многоцелевой фрегат, головной корабль своего проекта 22350. Заложен он был в 2006 году на Северной верфи в Санкт-Петербурге, спущен на воду в 2010 году. На момент спуска готовность корабля составляла 40%, и остаток работ проводили у достроечной стенки верфи.

Стоимость строительства фрегата составила, по ряду оценок, 18 млрд рублей. После многочисленных испытаний и доработок в июле 2018 года на корабле подняли Андреевский флаг, он вошел в состав Военно-морского флота России.

Кроме различных артиллерийских и зенитных установок, фрегат несет на себе ракетное вооружение и противолодочные ракеты. Поддержку «Адмирала Горшкова» с воздуха обеспечивают беспилотный летательный аппарат и противолодочный вертолет Ка-27ПЛ, базирующийся на корме корабля.

В ходе службы в 2019 году фрегат совершил первый дальний морской поход – кругосветное плавание с проходом Суэцкого и Панамского каналов. В 2020 году с борта «Адмирала Горшкова» запустили в ходе испытаний гиперзвуковую ракету «Циркон», поразив наземную цель на полигоне.

Фрегат назван в честь советского флотоводца и организатора ракетно-ядерного флота, главнокомандующего ВМФ и замминистра обороны СССР, дважды Героя Советского Союза Сергея Горшкова.