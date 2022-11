Депутаты Госдумы призвали весь мир осудить расстрел российских военнопленных

Комитеты Государственной думы по международным делам и по обороне внесли на рассмотрение нижней палаты парламента РФ проект постановления о заявлении Госдумы «В связи с расстрелом украинскими националистами российских военнопленных». Об этом сообщает ТАСС.

Авторы проекта подчеркивают, что умышленное убийство пленных – грубейшее нарушение международного гуманитарного права со стороны Украины. В частности, нарушены были Женевская конвенция об обращении с военнопленными 1949 года и Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 года.

«Депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации с негодованием восприняли сообщение об очередном кровавом преступлении киевского режима — расстреле российских военнослужащих, оказавшихся в плену. Хладнокровные убийцы, открывшие огонь по безоружным лежащим военнопленным, были настолько уверены в своей безнаказанности, что провели видеофиксацию своих преступных действий», — говорится в проекте постановления.

Депутаты заявляют, что «кадры садистской расправы, ставшие достоянием общественности, вновь подтвердили нацистскую сущность киевской власти». Украинское руководство, говорится в документе, долго поощряло «убийства, пытки, издевательства в отношении мирных граждан и военнопленных».

Авторы проекта предлагают депутатам Госдумы призвать парламенты всех стран мира «однозначно осудить преступления киевского режима» и привлечь к ответственности убийц «и их покровителей».

«В очередной раз предлагаем коллективному Западу отказаться от поддержки неонацистской идеологии и воплощения ее принципов в деятельности сегодняшней Украины, предводители которой своими провокациями и эскалацией насилия толкают мир к глобальной катастрофе», — добавляется в документе.

Это постановление – в случае его принятия – будет направлено в Совет Федерации, президенту, правительству, а также в другие организации, среди которых ПАСЕ и Межпарламентская ассамблея СНГ.

Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков заявил, что депутаты намерены обсудить проект заявления во вторник, 22 ноября.

«Депутаты Государственной думы призывают парламенты государств мира однозначно осудить преступления киевского режима, содействовать привлечению к ответственности непосредственных исполнителей бесчеловечного убийства, а также их покровителей», — также сказано в проекте постановления.

18 ноября в соцсетях появились кадры с жестокой расправой над российскими военнопленными. Утверждается, что видео было снято в районе Макеевки, о взятии под контроль которой в Минобороны Украины заявили два дня назад. На одном из видео военные в форме ВС РФ сдаются в плен, выходя с поднятыми руками. В ролике также фигурируют военнослужащие ВСУ: один из них лежит с направленным в сторону сдавшихся солдат пулеметом, второй призывает покинуть дом и спрашивает, кто из пленных — офицер. Затем слышны выстрелы, видео обрывается.

На втором ролике видны тела 12 сдавшихся солдат из первого видео. Рядом с трупами некоторых из них заметны следы крови. Утверждается, что видео якобы сняли в районе Макеевки под Сватово. Два дня назад, 16 ноября, в министерстве обороны Украины сообщали о взятии Макеевки под контроль.

В Минобороны РФ заявили, что украинские военные намеренно убили попавших в плен российских военнослужащих.

«Намеренное и методичное убийство выродками ВСУ прямыми выстрелами в голову более 10 обездвиженных российских военнослужащих никому не удастся представить в качестве «трагического исключения» на фоне якобы всеобщего соблюдения киевским режимом прав военнопленных», — указали в военном ведомстве.

18 ноября Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту расстрела пленных.

Газета The New York Times подтвердила подлинность видеозаписи. «Видеокадры, <...> подлинность которых подтверждена The New York Times, предлагают редкий взгляд на один из многих ужасных моментов войны», — говорится в материале.

Отмечается, что репортеры газеты сравнили аэрофотосъемку этого эпизода со спутниковыми снимками Макеевки в Луганске. Положение двора, дома, сараев и заборов на обоих изображениях совпало.

При этом в статье американской газеты подчеркивается, что непосредственно момент убийства солдат на кадры не попал и его причина «является предметом дискуссий с российской и украинской стороны — совершили ли украинские военные преступление или действовали в порядке самообороны, поскольку один из россиян якобы внезапно открыл огонь».

21 ноября в Госдепартаменте США заявили, что Вашингтон пристально наблюдает за сообщениями о расстреле российских военнопленных ВСУ.

«Важно подчеркнуть, что законы войны в равной степени применяются ко всем сторонам», — заявила посол по особым поручениям Бет Ван Шаак. Она отвечает во внешнеполитическом ведомстве США за расследование военных преступлений.

При этом она отметила, что законодательство США позволяет судам рассматривать дела только о военных преступлениях с участием гражданина США в роли жертвы или потенциального преступника.

«В случае если мы имеем военное преступление, совершенное, к примеру, русским солдатом против украинских граждан, и если этот русский солдат был бы в Соединенных Штатах, мы не смогли бы применить против такого лица наше законодательство против военных преступлений», — добавила Шаак на брифинге.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен предстать перед трибуналом из-за пыток и казней российских военнопленных ВСУ.

«Все видели свидетельства расстрела украинскими нацистами наших военнослужащих — лежачих, без оружия... Киевский режим заслуживает самого сурового наказания за свои зверства», — написал председатель ГД в своем Telegram-канале.