Беспилотник упал на дом в Ростовской области. В Донецке горит вокзал, слышны взрывы

Беспилотник упал на жилой дом в Таганроге. По данным СМИ, здание полностью выгорело, рядом нашли обломки летательного аппарата. Пострадавших, по предварительным сведениям, нет. Одновременно с этим в Донецке был обстрелян рынок в районе железнодорожного вокзала. Дым виден по всему городу. В Белгороде число погибших из-за обстрела 3 июля выросло до пяти человек, но власти региона говорят только о четырех жертвах.

Сгорел дом в Таганроге

Неизвестный беспилотник рухнул на жилой дом в Таганроге. Как сообщает Telegram-канал Baza, здание полностью выгорело.

«Неопознанный поначалу объект упал на частный дом... Судя по обломкам, которые сфотографировали очевидцы, на дом упал беспилотник. Информации о пострадавших пока нет», — говорится в сообщении.

В администрации Таганрога сообщили, что «горит крыша частного дома» и что «причины случившегося устанавливаются». Пожар локализован, пострадавших нет.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, жительница Таганрога чудом не пострадала после падения дрона на ее дом. В момент крушения БПЛА она вышла на улицу. Кому принадлежит дрон, пока устанавливается. Пожар был локализован на площади в 70 кв. м.

Обстрелы вокзала в Донецке

Мирный житель Донецка погиб в результате обстрела железнодорожного вокзала со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил Штаб территориальной обороны ДНР.

Еще два человека ранены в Кировском и Куйбышевском районах Донецка. Общее число раненых в понедельник в Донецке возросло до 13 человек.

В Киевском районе Донецка из-за ударов со стороны украинских войск по жилым кварталам города из тяжелой артиллерии, сообщило министерство информации республики. На опубликованных видео показано, как черные клубы дыма поднимаются над расположенными неподалеку от очага возгорания зданиями.

Военкор «Известий» Роман Польшаков попал под обстрел ВСУ возле железнодорожного вокзала в Донецке. Рядом с вокзалом располагается рынок, на котором в момент атаки находились гражданские.

Как сообщает РЕН, палатки на рынке вспыхнули после взрыва снаряда.

«Рынок сейчас полыхает. Слышен треск огня, что-то сейчас взрывается. Возможно, это газовые баллоны. Вот такие осколки мы нашли рядом с железнодорожным вокзалом. Размером с ладонь. Они еще горячие», — рассказал Польшаков.

Кроме того, журналист телеканала «ТВ Центр» ранен в Донецке.

Ранение в Донецке получил ассистент оператора Андрей Алексеев (признан в РФ иностранным агентом). «Сейчас его готовят к операции», — подчеркивается в публикации телеканала.

Штаб Территориальной обороны ДНР в своем Telegram-канале сообщил, что сотню снарядов калибра 155 мм выпустили ВСУ в ходе четырехчасового обстрела Куйбышевского и Киевского районов Донецка.

Пятеро погибших в Белгороде

Число погибших после обстрела в Белгороде могло увеличиться до пяти человек, все они — члены одной семьи, сообщает РИА «Новости».

«Погиб Олег, первая супруга Ольга, их двое детей, 22 девочке было бы и мальчику 16 было бы в августе, и мама Ольги погибла, Татьяна», — рассказала агентству знакомая погибших.

В правительстве Белгородской области заявили, что у них нет информации о том, что погибших после обстрела Белгорода стало больше.

«Четыре человека погибли, как вчера и заявлял губернатор. На данный момент у нас нет информации об увеличении числа погибших», — заявили в пресс-службе администрации региона.

В ночь на 3 июля украинские войска нанесли удар по Белгороду тремя ракетами «Точка-У» с кассетными головными частями. Российские средства ПВО уничтожили все три ракеты, но обломки одной из них упали на жилой дом. Как сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, при обстреле повреждены 96 жилых домов, в том числе многоквартирные.