«Опасность конфликта в Арктике перестала быть теоретической»

В МИД России заявили, что активность НАТО в Арктике может привести к «риску непреднамеренных столкновений». Так Москва отреагировала на учения НАТО Cold Response 2022 («Холодный ответ»), морская часть которых проводилась в Норвежском море. «Газета.Ru» разбиралась в особенностях арктического противостояния России и НАТО.

Учения Cold Response 2022 стали самыми крупными маневрами НАТО в регионе за последние 30 лет – в них было задействовано около 30 тыс. военнослужащих из 27 стран, включая партнеров альянса Финляндию и Швецию, а также порядка 220 самолетов и более 50 кораблей и судов.

«В ходе проведения учений отрабатывалась высадка морского десанта на побережье под прикрытием сил флота, боевой авиации и средств ПВО, что свидетельствует о наступательном характере маневров, а не оборонительном, как декларировали их в НАТО», – рассказал «Газете.Ru» военный эксперт, политолог Валерий Волков.

Корабль Северного флота ВМФ России «Адмирал Горшков» следил за ходом этих учений, театр проведения которых развернулся в 200 км от российской границы. Одновременно Россия объявила о проведении ответных учений с участием 140 кораблей и более 60 самолетов, которые пройдут в северных водах Атлантического океана, в Охотском и Северных морях.

Серьезную озабоченность активизацией НАТО в регионе высказал посол по особым поручениям российского МИД, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.

«Не может не вызывать обеспокоенность и интернационализация военной деятельности альянса в высоких широтах, в которую вовлекаются неарктические государства НАТО. В связи с этим возникают риски непреднамеренных столкновений, которые помимо рисков безопасности, также могут нанести серьезный ущерб хрупкой арктической экосистеме»,

– заявил Корчунов.

По мнению дипломата, риски в Арктике заметно усилились с конца марта 2022 года, когда Соединенные Штаты, Канада, Дания, Исландия, Норвегия, Швеция и Финляндия временно приостановили свою деятельность Арктическом совете, в который входит и Россия.

«В качестве причины было названо проведение российской специальной военной операции на Украине. В итоге утратил силу один из немногих рычагов урегулирования возникающих ситуаций в Арктике, связанный, в том числе, и с нахождением здесь военных кораблей. Опасность конфликта в Арктике перестала быть чисто теоретической», – считает Валерий Волков.

О росте рисков в связи с фактической блокировкой работы Арктического совета «Газете.Ru» рассказал также военный эксперт, капитан 1 ранга запаса Виктор Макаров.

«Арктика стремительно становится потенциальной зоной столкновения с использованием военных сил и средств. Россия располагает здесь мощным Северным флотом, арктической группировкой, включающей в себя систему ПВО, средства ВКС, которые могут базироваться на построенных и реставрированных арктических аэродромах, мобильными подразделениями мотострелковых бригад и морской пехоты. Одним из главных наших преимуществ здесь является наличие атомного ледокольного флота, позволяющего круглогодично присутствовать в Арктике», – считает Макаров

Эксперт добавил, что у США ледоколов в регионе всего два, но при этом Вашингтон заказал еще четыре ледокола.

«Еще год назад Пентагон принял обновленную арктическую стратегию, в которой особое внимание уделено главным конкурентам. Ими в Вашингтоне считают Россию и Китай. Ключевой элемент программы – развертывание на Аляске оперативного соединения MDTF (Multi-Domain Task Force), которая будет состоять из сил РЭБ, артиллерии, ПВО и ПРО, а также специалистов по ведению разведки и кибероперациям. Потенциал MDTF сопоставим с полноценной дивизией», – добавил Макаров.

Сейчас в Арктике расположено около 50 объектов военной инфраструктуры стран НАТО. В арктическом регионе они имеют 22 аэродрома, 23 военно-морские базы, пункты базирования, а также четыре радиолокационных станции предупреждения о ядерном ударе. Общая численность расположенного на этих объектах контингента составляет 19 тысяч человек.

У России в Арктике имеется 10 военных аэродромов, программа их строительства началась еще в 2016 году. Основные военно-воздушные базы располагаются на мысе Шмидта, острове Врангеля, острове Котельный, архипелаге Земля Франца-Иосифа и на территории Мурманской области. Каждый из них имеет возможность обеспечивать взлет и посадку как тяжелых транспортных самолетов, так и истребителей-перехватчиков, в первую очередь МиГ-31.

«Россия будет вынуждена наращивать свое присутствие в ответ на активизацию сил НАТО. При этом отсутствие двусторонней связи кратно увеличивает опасности. Даже не по злому умыслу, а из-за несогласованности. В одном и том же месте могут оказаться и наши силы, и силы альянса. Коммуникация же сейчас нарушена не только по линии Арктического совета, но и по линии многих рабочих групп Совета Россия – НАТО. Сейчас важно слышать друг друга, даже если позиции перпендикулярны, а не обрывать контакты», – заключил Волков.