«Американский «Жнец» на Украине станет «урожаем» для российских ПВО»

Киев ведет переговоры о покупке в США тяжелых ударных беспилотников MQ-9 Reaper «Жнец». «Газета.Ru» выясняла, что представляет собой американский беспилотник и как он может повлиять на ход специальной военной операции на Украине.

Как сообщило американское издание Forbes, украинская делегация провела в Вашингтоне переговоры с компанией General Atomics, производящей ударные беспилотники MQ-9, и получила заверения в возможности их скорой поставки. Подобная сделка должна получить одобрение властей США.

«У Reaper мрачная репутация, с намеком на выражение Grim Reaper – «мрачный жнец», то есть смерть, его еще называют «охотником за террористами». Ракетами с беспилотника MQ-9 был уничтожен ряд лидеров «Аль-Каиды» (организация запрещена в России), а также в январе 2020 года иранский генерал из Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани», – рассказал «Газете.Ru» авиационный эксперт, полковник ВВС в отставке Николай Павленко.

Были потери и самих MQ-9 Reaper – 12 беспилотников утрачены с 2011 года, при этом гарантированно сбитых в этом списке лишь 4 аппарата, еще в одном случае два «Жнеца», работавших в паре в небе Сирии, столкнулись в воздухе. Остальные потери приходятся на аварии при взлете и посадке из-за ошибок оператора.

«Дистанционное управление этим беспилотником по габаритами сопоставимым со штурмовиком «Тандерболт» представляется очень непростой задачей. В США на подготовку для управления MQ-9 Reaper уже имеющим подобный опыт военнослужащих уходит более года», – отметил Павленко.

Как сообщило агентство Associated Press, небольшая группа украинских военных проходит на территории США ускоренное обучение применения беспилотников-камикадзе Switchblade, которые планируется поставить Украине. Речь идет о базовом курсе.

Павленко считает, что в случае с MQ-9 Reaper из-за сложности его применения и высокой стоимости самого летательного аппарата обучение экипажа по экспресс-методике невозможно. При этом эксперт отметил, что функции оператора могут исполнять американские специалисты.

«Появление в небе Украины этого «Жнеца» станет «урожаем» для российских средств ПВО, – рассказал «Газете.Ru» военный эксперт, генерал-майор запаса Владимир Попов. – Этот беспилотник обладает рядом недостатков, среди которых его крупные габариты с двадцатиметровым размахом крыльев и невысокая скорость, на экране радаров это будет большая жирная точка, координаты которой тут же поступят на пусковую ракетную установку. Не спасет даже потолок высоты в 15 километров, тем более, что эффективность применения этого беспилотника составляет около 6 километров. Из ПЗРК типа «Игла», конечно, не достать, а вот ЗРК типа «Бук-М2» или «Тор-М2» снимут этого «жнеца» первым же пуском».

Эксперт отметил, что нынешний опыт применения MQ-9 Reaper сводится большей частью к разведывательным функциям и ударному применению в условиях отсутствия серьезных средств ПВО.

«В Афганистане они действовали практически безнаказанно именно по этой причине. Залетели в Ливию – минус один, там у бойцов частной военной компании оказалось нужное оружие, залетели в Сирию – тот же самый результат. На территории Украины сейчас успешно сбивают хваленые турецкие «Байрактары», которые считались «королями неба» в Карабахе, где их просто нечем было обнаружить и уничтожить. «Жнецу», если он, конечно, поступит, будет уготована такая же участь. Вообще, как мне кажется, опыт боевых действий в ходе специальной военной операции существенно пересмотрит применение ударных беспилотников. Их перехвалили», – считает генерал-майор Попов.

В самих США «Жнец» также критикуется в экспертном сообществе. Так, издание Defense News, в октябре 2021 года отмечало, что «он слишком медленный и не сможет работать в условиях противостояния с хорошо технически оснащенным противником» и, со ссылками на свои источники в Пентагоне, сообщило, что армия США якобы ищет замену этому беспилотнику.

В декабре 2021 года генерал морской пехоты в отставке Кеннет Макензи назвал «Жнец» в эфире Fox News «нежизнеспособным в борьбе против высококлассных противников».

«Подобные аргументы об уходящей эпохе «Жнеца» Киев не остановили в стремлении получить дорогую «игрушку» в виде MQ-9 Reaper при помощи которой рассчитывают «радикально изменить» ход военных действий на Украине. Логика схожа с приобретением турецких «Байрактаров» – широко пропиаренных в карабахской войне, но так и не сумевших помочь Украине. MQ-9 превосходит Bayraaktar, может нести 4 ракеты «воздух-земля» AGM 114 «Хеллфайр» или до 38 бомб с GPS-наведением.

Его дальность полета достигает 1900 километров, беспилотник может находиться в воздухе более 24 часов и развивать максимальную скорость в 400 км/ч. Впрочем, повторюсь, все эти достоинства не имеют значения при наличии эффективных средствами ПВО. Против террористов «Жнец» может работать, а против российской армии – нет»,

– резюмировал генерал-майор Попов.