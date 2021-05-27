Обстреливал гражданских: в ЛНР завели уголовное дело против Протасевича

Против экс-сооснователя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича возбудили очередное уголовное дело. Только на это раз в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) в Донбассе, передает ТАСС.

Реклама

В местной генпрокуратуре заявили, что делопроизводство начали «по факту [его] участия в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Луганской народной республики признана террористической».

Правоохранители установили, что в 2014 году белорусский оппозиционер добровольно вступил в ряды отдельного отряда специального назначения «Азов» (также известного как полк «Азов») Национальной гвардии Украины (признан в России, а также в ЛНР террористической организацией).

По данным прокуроров ЛНР, на тот момент 20-летний Протасевич занимал должность замкомандира связи второй ударно-штурмовой роты батальона «Азов», участвуя вместе с «иными неустановленными лицами» в боевых действиях в составе этого батальона на территории Донбасса.

При этом он, как считают в Донбассе, применяя тяжелое вооружение, обстреливал населенные пункты самопровозглашенной Донецкой народной республики. Таким образом его обвиняют «в гибели и ранении мирных граждан, разрушении и повреждении гражданской инфраструктуры».

Ранее глава белорусского КГБ Иван Тертель заявил, что Протасевич участвовал в вооруженном внутриукраинском конфликте на стороне Киева в составе батальона «Азов».

«Неоспоримо, что данное лицо в полной мере соответствует определению террориста, боевика-наемника, участника кровавых событий в составе печально известного батальона «Азов», связанных с бесчинствами и гибелью мирного населения на юго-востоке Украины», — сказал он.

Глава спецслужбы подчеркнул, что эта информация соответствует не только данным комитета, но «данным следствия, фактам, изложенным в СМИ с личными признаниями Протасевича, которые широко доступны».

При этом опыт, который он, по словам Тертеля, получил в составе батальона, оппозиционер использовал уже во время протестных акций в Белоруссии, которые вспыхнули в августе прошлого года по всей республике.

«Являлся организатором и координатором массовых беспорядков, поставивших под угрозу жизнь и здоровье простых граждан и правоохранителей. Он же руководитель одного из интернет-каналов, обоснованно признанных нашим законодательством экстремистским», — добавил Тертель, имея в виду Telegram-канал Nexta.

Основатель «Азова» Андрей Билецкий подтвердил, что Протасевич был вместе с бойцами батальона, но «его оружием был не автомат, а слово».

23 мая белорусский оппозиционер Роман Протасевич вместе со своей девушкой Софией Сапегой летел из Афин в Вильнюс на борту RyanAir. В небе над Белоруссией диспетчерам якобы поступило сообщение о минировании самолета. Поэтому лайнер было решено немедленно посадить в Минске. Хотя Telegram-канал «Пул Первого» отмечал, что во время экстренной посадки самолет был уже почти над границей: «Важно: до Вильнюса лететь было однозначно ближе. Но обратились именно к Минску».

В итоге сообщение об опасности было ложным. Но с рейса сняли Протасевича и его девушку. Против молодого человека в Белоруссии возбуждено уголовное дело по статьям УК РБ «Организация массовых беспорядков» и «Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок». Кроме того, Протасевич включен в список лиц, которые причастны к террористической деятельности. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская после задержания Протасевича заявила, что ему грозит смертная казнь.

Его спутница — россиянка София Сапега — подозревается в совершении преступлений по нескольким статьям УК РБ. По словам ее отца, девушку арестовали на два месяца. В частности, после задержания в сеть попало видеопризнание Софии: она заявила, что является редактором Telegram-канала «Черная книга Беларуси». В нем размещаются личные данные белорусских силовиков.

Свое признание дал и Протасевич. После того, как стали поступать сообщения о том, что он якобы пребывает в больнице, в эфире телеканала «Беларусь 1» показали ролик. В нем оппозиционер заявил, что у него нет проблем со здоровьем и находится он не в больнице, а в СИЗО №1. При этом он отметил, что «сотрудничает со следствием» и «дает признательные показания» по делу об организации массовых беспорядков.

Европейские власти считают, что видеозапись с Протасевичем — это «пример дезинформации».

«Мы знаем, что это дезинформация, мы можем понимать это по сигналам, мы можем прочитать это по лицу», — заявил Европейский комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. Политик подчеркнул, что «молодой активист был задержан при совершенно немыслимых обстоятельствах».

В целом, ЕС выступает за освобождение Протасевича и Сапеги. Спустя три дня после задержания глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что связался с отцом Протасевича и выразил семье оппозиционера полную солидарность ЕС.

I just called Dzmitry #Pratasevich to express the EU's fullest solidarity with the Pratasevich family and my deep empathy as a father.



I reiterate the EU's call on #Belarus authorities to immediately release his son Raman, Sofia #Sapega as well as all political prisoners. pic.twitter.com/nSvl2ZXync — Charles Michel (@eucopresident) May 26, 2021

Евросоюз сразу после инцидента ответил рекомендацией своим авиакомпаниям прекратить полеты над Белоруссией и изменить маршруты рейсов. Брюссель призвал как можно скорее принять новые санкции против Минска и заявил о том, что не будет пускать на свою территорию рейсы «Белавиа».