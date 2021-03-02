«Не знаешь, чего ждать за углом»: как в Британии следили за российской подлодкой

Британское издание Express рассказало, как недавно корабль ВМС Великобритании следил за проплывавшей мимо него российской подводной лодкой. Слежение началось, когда она оказалась в проливе Ла-Манш рядом с территориальными водами королевства.

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За подводной лодкой класса «Кило» российских ВМС следил экипаж корабля Королевских ВМС «Мерси» (Mercey). Командир корабля лейтенант-командер Уилл Эдвардс-Бэннон по этому поводу заявил, что все военнослужащие корабля «горды заданием, которое получили здесь, в родных водах». «Тем самым [мы] выполняем роль Королевских ВМС по защите наших национальных интересов», — подчеркнул он.

Британский военный добавил, что каждое патрулирование особенное.

«Ни одно новое патрулирование не похоже на предыдущее, мы недавно выполняли самые разные миссии, а их кульминацией стало слежение на российской подводной лодкой, проходившей вблизи берегов Соединенного Королевства», — приводит его слова британское издание.

Эдвардс-Бэннон заметил: нельзя предсказать, что может ожидать «за углом, когда служишь на таком корабле». Но он заверил, что «на «Мерси» всегда можно положиться». «У него фантастическая команда, способная выполнить любое задание, а состоит она как из обычных матросов, так и из резервистов», — отметил капитан корабля.

Как отмечает СМИ, корабль сообщил о движении российской подлодки, чтобы союзники Великобритании по НАТО смогли «продолжить следить за ее передвижением».

Эта публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях к материалу. «Подводным лодкам и любым военным кораблям разрешено ходить по проливу в соответствии с международным морским правом», — заметил пользователь Majicat.

Другой пользователь — Mikey53 — возмутился тем, что британские ВМС «не могут остановить французских рыбаков», которые якобы крадут рыбу. «Но могут помочь нелегалам на берегу горячим чаем!» — отметил он.

Другой участник дискуссии — Geedward — тоже сделал отсылку к спору ЕС с Соединенным Королевством вокруг рыбного промысла в водах Великобритании: «Заметили ли они какую-нибудь рыбу с бирками ЕС?»

«Если русские вторгнутся на резиновых лодках из [французского] Кале, Королевский флот будет сопровождать их, чтобы убедиться, что они благополучно добрались», — сыронизировал JonO.

Другой читатель британского издания — Rinzler — заявил, что состояние королевского флота не самое лучшее: «Мы не представляем угрозы для России, они просто показывают, что могут делать все, что хотят, когда захотят. Печально, но это правда. Наши Вооруженные силы становятся все меньше и меньше, что опасно, а в парламенте, похоже, это никого не волнует».

Британские ВМС и ВВС постоянно следят за проходами российских морских и воздушных кораблей вблизи границ Соединенного Королевства. Российские военнослужащие не нарушают границ, направляясь в пределах международных пространств, как водном, так и воздушном. Все случаи сопровождения завершаются без инцидентов, что подтверждает британская сторона, постоянно отмечающая профессионализм действий российских военных.

Один из аналогичных случаев произошел осенью прошлого года. Тогда российская подводная лодка «Ростов-на-Дону» прошла через пролив Ла-Манш, следуя из Средиземного моря в Балтийское. Ее сопровождал тот же патрульный корабль «Мерси».

Что касается шуток пользователей относительно рыболовецких судов, дело в том, что Брюссель призывает Великобританию оставить доступ рыболовецких судов к британским водам и после сделки по выходу из ЕС. Но Лондон не хочет идти на поводу у Европейского союза. Британия отмечает, что намерена сохранить суверенитет над этими территориями и сделать их исключительной зоной пользования Соединенного Королевства.

Ранее Британия захотела припугнуть французских рыбаков и направила четыре военных корабля в Ла-Манш. Как отметил бывший глава ВМФ адмирал Уэст, Лондон не будет нападать на иностранные суда — такого рода действия направлены лишь на «устрашение».

«Мы сигнализируем, что это наши воды и мы несем ответственность за их сохранение», — подчеркнул военачальник.