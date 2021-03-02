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«Не знаешь, чего ждать за углом»: как в Британии следили за российской подлодкой

В Британии оценили слежку за российской подлодкой «Кило» в Ла-Манше

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Читатели британского издания Express высмеяли слежку служащих ВМС Соединенного Королевства за российской подлодкой класса «Кило», которая следовала вблизи британских границ. Пользователи сети отметили, что Россия при желании может сделать все, что захочет, так как состояние британского флота оставляет желать лучшего.
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Британское издание Express рассказало, как недавно корабль ВМС Великобритании следил за проплывавшей мимо него российской подводной лодкой. Слежение началось, когда она оказалась в проливе Ла-Манш рядом с территориальными водами королевства.

За подводной лодкой класса «Кило» российских ВМС следил экипаж корабля Королевских ВМС «Мерси» (Mercey). Командир корабля лейтенант-командер Уилл Эдвардс-Бэннон по этому поводу заявил, что все военнослужащие корабля «горды заданием, которое получили здесь, в родных водах». «Тем самым [мы] выполняем роль Королевских ВМС по защите наших национальных интересов», — подчеркнул он.

Британский военный добавил, что каждое патрулирование особенное.

«Ни одно новое патрулирование не похоже на предыдущее, мы недавно выполняли самые разные миссии, а их кульминацией стало слежение на российской подводной лодкой, проходившей вблизи берегов Соединенного Королевства», — приводит его слова британское издание.

Эдвардс-Бэннон заметил: нельзя предсказать, что может ожидать «за углом, когда служишь на таком корабле». Но он заверил, что «на «Мерси» всегда можно положиться». «У него фантастическая команда, способная выполнить любое задание, а состоит она как из обычных матросов, так и из резервистов», — отметил капитан корабля.

Как отмечает СМИ, корабль сообщил о движении российской подлодки, чтобы союзники Великобритании по НАТО смогли «продолжить следить за ее передвижением».

Эта публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях к материалу. «Подводным лодкам и любым военным кораблям разрешено ходить по проливу в соответствии с международным морским правом», — заметил пользователь Majicat.

Другой пользователь — Mikey53 — возмутился тем, что британские ВМС «не могут остановить французских рыбаков», которые якобы крадут рыбу. «Но могут помочь нелегалам на берегу горячим чаем!» — отметил он.

Другой участник дискуссии — Geedward — тоже сделал отсылку к спору ЕС с Соединенным Королевством вокруг рыбного промысла в водах Великобритании: «Заметили ли они какую-нибудь рыбу с бирками ЕС?»

«Если русские вторгнутся на резиновых лодках из [французского] Кале, Королевский флот будет сопровождать их, чтобы убедиться, что они благополучно добрались», — сыронизировал JonO.

Другой читатель британского издания — Rinzler — заявил, что состояние королевского флота не самое лучшее: «Мы не представляем угрозы для России, они просто показывают, что могут делать все, что хотят, когда захотят. Печально, но это правда. Наши Вооруженные силы становятся все меньше и меньше, что опасно, а в парламенте, похоже, это никого не волнует».

Британские ВМС и ВВС постоянно следят за проходами российских морских и воздушных кораблей вблизи границ Соединенного Королевства. Российские военнослужащие не нарушают границ, направляясь в пределах международных пространств, как водном, так и воздушном. Все случаи сопровождения завершаются без инцидентов, что подтверждает британская сторона, постоянно отмечающая профессионализм действий российских военных.

Один из аналогичных случаев произошел осенью прошлого года. Тогда российская подводная лодка «Ростов-на-Дону» прошла через пролив Ла-Манш, следуя из Средиземного моря в Балтийское. Ее сопровождал тот же патрульный корабль «Мерси».

Что касается шуток пользователей относительно рыболовецких судов, дело в том, что Брюссель призывает Великобританию оставить доступ рыболовецких судов к британским водам и после сделки по выходу из ЕС. Но Лондон не хочет идти на поводу у Европейского союза. Британия отмечает, что намерена сохранить суверенитет над этими территориями и сделать их исключительной зоной пользования Соединенного Королевства.

Ранее Британия захотела припугнуть французских рыбаков и направила четыре военных корабля в Ла-Манш. Как отметил бывший глава ВМФ адмирал Уэст, Лондон не будет нападать на иностранные суда — такого рода действия направлены лишь на «устрашение».

«Мы сигнализируем, что это наши воды и мы несем ответственность за их сохранение», — подчеркнул военачальник.

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