Siri сменит голос в новой версии iOS

В новой версии iOS 15.4 Siri получит голос ЛГБТК-представителя, сообщает портал Siliconrepublic со ссылкой на пост в Twitter разработчика iOS Стива Мозера.

iOS 15.4 Beta 4 changes : Apple adds a 5th American Siri voice with filename 'Quinn' pic.twitter.com/HFQZV1oF0I — Steve Moser (@SteveMoser) February 22, 2022

Новый голос доступен под названием «Голос 5» в пользовательском интерфейсе. По словам Мозери, файл записи называется «Quinn».

Apple также подтвердила слова Мозери. Согласно заявлению компании, новый голос нельзя будет отнести к одному из гендеров по звучанию.

«Мы рады представить новый голос Siri. Мы хотим предоставить пользователям больше возможностей для выбора голоса, который говорит с ними. Миллионы людей во всем мире каждый день полагаются на Siri, поэтому мы работаем над тем, чтобы опыт был максимально персонализированным», — объяснил представитель Apple.

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