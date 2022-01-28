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Дом главы Apple полностью стерли с онлайн-карт

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Apple Maps

Компании Apple и Google скрыли дом Тима Кука на панорамных картах города Пало-Альто в Калифорнии, пишет портал AppleInsider.

Теперь вместо изображения дома пользователи Google Maps и Apple Maps будут видеть заблюренное изображение. На картах Google здание все же можно рассмотреть сверху, но при приближении дом размывается.

Сообщается, что это было сделано из соображений безопасности генерального директора Apple. Владение Кука было скрыто после инцидента, связанного с проникновением 45-летней американки на территорию дома главы Apple.

Женщина преследовала Кука на протяжении года, а также заявляла, что она была его женой и родила от него близнецов. Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что американке запретили видеться с Куком, а также покупать iPhone.

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