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Эксперт Деев объяснил, как продлить жизнь аккумулятора на смартфоне

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Чтобы продлить время работы батареи смартфона, пользователю необходимо отключить ряд приложений, об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

«Приложения, которые работают в фоновом режиме, надо отключить или удалить, если они не используются. Также способствуют быстрой разрядке аккумулятора постоянно включенный мобильный интернет или геолокация. Стоит такие сервисы включать по мере необходимости, если нужно сэкономить энергию и нет возможности подзарядить телефон», – заключил Деев.

Кроме того, нужно снизить яркость экрана и убрать живые обои.

«Нужно заменить изображение на статичное и уменьшить яркость, это будет экономить расход энергии батареи»,— отметил эксперт.

Однако, по его словам, иногда лучше просто сменить батарею.

«Смартфон может быстро разряжаться по разным причинам. Однако если проблема в самом аккумуляторе и он быстро теряет заряд даже, если в телефоне нет работающих в фоновом режиме приложений и отключены «прожорливые» функции, тогда стоит поменять саму батарею», – объяснил эксперт.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о проблемах нового флагмана Samsung.

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