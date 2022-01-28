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В iPhone появилась долгожданная функция

MacRumors: iPhone сможет распознавать лицо владельца в маске после обновления iOS

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MacRumors.com

С выходом iOS 15.4 система идентификации пользователя по лицу Face ID в iPhone будет распознавать лицо владельца смартфона в маске, пишет портал MacRumors.

Система будет фиксировать уникальные черты лица человека в области глаз, поэтому пользователю понадобится смотреть ровно во фронтальную камеру. Для того, чтобы воспользоваться новой функцией, пользователю придется отсканировать свое лицо заново.

В настройках также появилась графа «добавить очки», которая позволяет разблокировать iPhone не снимая ни очки, ни маску. Сообщается, что с солнцезащитными очками функция работать не будет.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что AirPods будут распознавать владельца по форме ушей.

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