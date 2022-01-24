Найдена критическая уязвимость в популярном браузере

В популярном браузере Google Chrome обнаружили 26 новых уязвимостей через несколько недель после выпуска новой версии прошивки для устранения предыдущих проблем с безопасностью. Как сообщает таблоид The Sun, пользователей призвали снова обновиться.

Специалисты Google предупредили пользователей Chrome, что нашли одну критически опасную брешь и еще 15, которые помечены как «уязвимости с высоким риском». Это означает, что существует повышенный риск киберугроз для пользователей, которые не обновили свой браузер.

Отмечается, что в первую очередь установить новую версию стоит пользователям ПК. Согласно данным источников, уязвимости активно эксплуатируются хакерами.

Ранее «Газета.Ru» писала о том, как освободить оперативную память и получить более отзывчивый и быстрый браузер. В материале указано, как исправить ситуацию, когда браузер требует значительное количество ресурсов устройства и замедляет компьютер.