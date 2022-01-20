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Серверы Красного креста подверглись крупной кибератаке

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Bassam Khabieh/Reuters

Хакеры совершили масштабную кибератаку на серверы Международного Комитета Красного Креста (МККК), скомпрометировав данные более 500 тыс. человек, сообщается на сайте международной организации.

Информация о хакерской атаке поступила ранее на этой неделе, по меньшей мере от 60 национальных обществ организации по всему миру. В результате кибератаки МККК временно прекратил работу программы «Восстановление семейных связей».

«Были скомпрометированы данные и конфиденциальная информация более чем 515 000 человек, которые находятся в уязвимом положении, в том числе тех, кто был разлучен с собственными семьями — из-за конфликта, миграции, стихийных бедствий... Атака на данные пропавших без вести еще больше усугубляет страдания и муки семей», — сообщили в Красном кресте.

На данный момент у организации нет информации о том, кто осуществил кибератаку, однако, по предварительным данным, в настоящее время нет признаков утечки конфиденциальной информации. Сотрудники МККК призвали виновных хакеров не продавать полученные ими данные.

Ранее Евросоюз начал учения по кибербезопасности с имитированной атаки на вымышленную финскую энергетическую компанию.

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