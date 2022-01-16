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Минцифры Украины обвинило Россию в кибератаках

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Министерство цифровой трансформации Украины разместило на своем сайте публикацию о том, что Россия «проводит кибератаки» в адрес страны.

У украинских властей, как сообщается, есть доказательства причастности России к кибератакам на сайты государственных органов.

«Цель — не только запугать общество, но и дестабилизировать ситуацию на Украине, остановив работу государственного сектора и подорвав доверие к власти со стороны украинцев», — отметили в минцифры.

Там объяснили, что все персональные данные украинских пользователей находятся в различных «надежно защищенных» реестрах, поэтому взлом сайтов и приложений не влияет на сохранность информации.

Ранее в Кремле отвергали обвинения Киева в участии в кибератаках.

Атака на сайты украинских министерств и ведомств произошла утром 14 января. На главных страницах сайтов была размещена заглушка на русском, польском и украинском языках, в которой сообщалось, что все личные данные того, кто зашел на этот сайт, «загружены в общую сеть», а данные на компьютере «уничтожаются, восстановить их невозможно».

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