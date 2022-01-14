Стала известна личность одного из хакеров российской группировки REvil

Одним из хакеров задержанной ФСБ группировки REvil является 33-летний выпускник МГТУ Станкин по имени Роман Муромский, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По информации канала, подозреваемый окончил учебное заведение в 2012 году по специальности «инженер-технолог». По окончании учебы он неоднократно помогал с задачами новым студентам. По словам однокурсников, Роман был добродушным и очень талантливым человеком.

В ближайшее время Тверской суд Москвы рассмотрит ходатайство об аресте Муромского. Следствие будет просить о заключении подозреваемого в СИЗО на время проведения расследования.

Ранее стало известно, что ФСБ задержала группу хакеров, которая рассылала вирусы для вымогательства денег. У 14 членов группировки хакеров REvil были изъяты 426 млн рублей, $600 тыс., €500 тыс. и 20 автомобилей премиум-класса, которые были приобретены на украденные деньги.