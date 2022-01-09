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В «антипробочном» тоннеле Маска образовалась пробка из автомобилей Tesla

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Ringo H.W. Chiu/AP

На выставке электронных технологий CES в Лас-Вегасе в туннелях Vegas Loop Илона Маска начали возникать пробки из электромобилей Tesla. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Пробка образовалась в однополосном туннеле Vegas Loop, длинна которого составляет 2,7 километра. До этого Маск, представляя свой новый проект, писал: «Пробки навсегда или туннели». Сообщается, что в тоннеле застряли сразу девяносто электрокаров.

Ранее сообщалось, что мэр американского курортного города Форт-Лодердейл во Флориде Дин Транталис планирует заказать у принадлежащей Илону Маску компании The Boring Company строительство подземного автомобильного тоннеля, который соединит центральный район с пляжем.

«Это может быть действительно новаторский способ уменьшить заторы на дорогах», — объяснил свое решение Транталис.

До этого в Лас-Вегасе состоялась презентация скоростного туннеля, созданного компанией Илона Маска The Boring Company. Журналистам предоставили возможность самостоятельно протестировать инновационное кольцо Loop, которое изначально презентовалось как «новое слово в транспортной системе». Однако некоторые СМИ и пользователи социальных сетей остались недовольны увиденным, так как туннель Маска оказался по сути туннелем и ничем больше.

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