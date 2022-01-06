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РИА «Новости»: Россия передаст Казахстану спутник и три системы на Байконуре

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Пресс-служба ГК «Роскосмос»/РИА «Новости»

Россия может передать Казахстану не использовавшийся ранее телекоммуникационный спутник «Экран-М» и три технологические системы на космодроме «Байконур» в первой половине текущего года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в космодроме.

По его словам, помимо спутника Казахстану могут также передать универсальный контрольно-испытательный комплекс, системы дистанционного управления заправкой и вспомогательными системами.

Другой источник в ракетно-космической отрасли рассказал агентству, что спутник «Экран-М» доставили на космодром, однако он так и не был запущен из-за того, что система аналогичных аппаратов работала корректно и пополнять орбитальную группировку не имело смысла.

Байконур — первый, а также крупнейший в мире действующий космодром, основанный в Советском Союзе (на территории Казахской ССР). В настоящее время комплекс «Байконур» арендован Россией у Казахстана на период до 2050 года.

Ранее глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что на космодроме «Байконур» усилили вооруженную охрану ключевых объектов.

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