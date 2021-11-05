Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Эксперты рассказали, каких работников не хватает в России 01:51
ВМС США уволили капитана подлодки, которая столкнулась с горой в Южно-Китайском... 01:48
Фанаты «Галатасарая» напали на болельщиков «Локомотива» 01:46
Кулеба назвал корабли США и НАТО в Черном море гарантами безопасности 01:39
Энберт ответил на вопрос о кастинге на ледовое шоу «Анна... 01:38
Исследование: россияне стали снимать большие суммы наличных 01:35
СБ ООН планирует срочно провести заседание по ситуации в Эфиопии 01:33
Аналитика Данченко освободили под залог в США 01:17
Санду заявила, что «газовый кризис» указал на проблемы во... 01:16
В отеле популярного туристического мексиканского города Канкун неизвестный открыл... 01:06

В Telegram началось тестирование рекламных сообщений

close
100%
Rafael Henrique/Global Look Press/Keystone Press Agency

В Telegram началось тестирование рекламных сообщений — они будут появляться после прочтения всех постов в том или ином канале.

Под постом будет появляться пометка sponsored, а рекламные объявления в мессенджере показываются в больших общедоступных каналах, у которых есть свыше 1 тысячи подписчиков. Сами же рекламные тексты ограничены 160 символами.

Как отмечает мессенджер, содержание рекламных сообщений основано только на темах каналов, в которых они отображаются. Это означает, что каждому посетителю канала в Telegram будет показываться одно и то же сообщение. При этом пользовательские данные не анализируются, подчеркнули в компании.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров раскрыл механизм размещения рекламных сообщений в мессенджере. Он заявил, что большинство пользователей приложения едва ли заметят нововведение.

По словам Дурова, Telegram не будет демонстрировать рекламу в списке чатов, личных беседах или группах. Она будет показываться только в больших каналах — сервисах, где уже и так имеется реклама.

Также для показа рекламы не будут использованы личные данные, так как конфиденциальность пользователей для компании первостепенна, указал Дуров.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть