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В Конгрессе США высмеяли переименование Facebook

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Global Look Press

Член Палаты представителей США от Демократической партии Александрия Окасио-Кортес усмехнулась в своем аккаунте в Twitter над новостью о переименовании Марком Цукербергом компании из Facebook в Meta.

«Meta звучит как «Мы — рак демократии, превращающийся в глобальную машину слежки и пропаганды для усиления авторитарных режимов и разрушения гражданского общества ради прибыли!» — сыронизировала она.

Технологический предприниматель Марк Цукерберг объявил о переименовании его компании Facebook в Meta. По задумке Цукерберга, метавселенная будет представлять собой виртуальный мир, в котором люди «будут жить». Он отметил, что ее главная цель — помогать людям общаться и быть всегда рядом. При этом, многие СМИ и эксперты утверждают, что переименование корпорации — это попытка улучшить ее имидж.

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