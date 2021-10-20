Названа причина превосходства PS5 над Xbox

Microsoft не планирует выпускать шлем виртуальной реальности для Xbox Series X, заявил руководитель игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер во время выступления на онлайн-конференции WSJ Tech Live. Этим консоль от Microsoft уступает конкуренту в лице Sony PlayStation 5.

«Я думаю, что происходящие инновации в аппаратной части — это здорово, но прямо сейчас я больше сосредоточен на программном обеспечении. Я верю, что в долгосрочной перспективе это лучше масштабируется», — заявил Спенсер.

Спенсер похвалил усилия конкурентов, сказав, что аплодирует тому, что делают Sony, Oculus и Valve в области виртуальной реальности. Тем не менее, он подчеркнул, что компания ориентирована на программное обеспечение и не планирует выпускать шлем виртуальной реальности для Xbox.

Позиция Xbox в отношении виртуальной реальности отличается от позиции ближайшего конкурента — Sony, которая уже подтвердила, что новая гарнитура PS VR будет выпущена в следующем году для PS5.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о планах Марка Цукерберга по созданию полноценного виртуального мира в интернете.