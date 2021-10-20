Google представила смартфоны серии Pixel 6

В ходе презентации Google, которая прошла 19 октября, были анонсированы смартфоны Pixel 6 и 6 Pro, работающие на базе фирменного процессора Google Tensor.

Pixel 6 получил AMOLED-дисплей на 6,4 дюйма с частотой обновления 90 Гц и разрешением Full HD+. Экран прикрыт закаленным стеклом Gorilla Glass Victus, а сзади прошлым поколением — Gorilla Glass 6. Также корпус защищен от влаги и пыли по стандарту IP68, что обеспечит погружение в пресную воду до 1,5 метров на 30 минут.

Основная камера Pixel 6 представлена двумя модулями — основным на 50 МП и 12 МП ультраширокоугольным. Камеры поместили в массивный горизонтальный блок. Фронтальная камера получила 8 МП.

Pixel 6 Pro получил 6,7-дюймовый LTPO-экран с изогнутыми гранями, разрешением QHD+ и с адаптивной частотой обновления от 10 до 120 Гц. Впервые в смартфонах Pixel сканер отпечатков пальцев поместили под дисплей.

Отличительная особенность в Pro от младшей версии заключается в наличии дополнительного телеобъектива на 48 МП с возможностью 4-кратного оптического зума, а также фронтальной камеры на 11,1 МП.

Оба смартфона получили 8-ядерный фирменный чип Google Tensor. По заявлениям компании, Pixel 6 превосходит в производительности Pixel 5 на 80% по CPU и на 370% по GPU. Смартфоны также получили чип безопасности Titan M2, а также Google объявила о поддержке смартфонов при помощи патчей безопасности на протяжении 5 лет. Pixel 6 будет поставляться с 8 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ постоянной, а 6 Pro получил 12 ГБ ОЗУ и 128, 256 или 512 ГБ ПЗУ.

Pixel 6 получил аккумулятор на 4614 мАч, а 6 Pro — 5003 мАч с поддержкой 30-Вватной проводной и беспроводной на 23 Вт быстрых зарядок.

В продаже смартфоны появятся с 28 октября по цене от $599 (около 42,5 тыс. руб.) и $899 (около 64 тыс. руб.) за Pixel 6 и 6 Pro соответственно. В России официальные поставки Pixel 6 не запланированы.

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