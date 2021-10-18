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Facebook наймет 10 тыс европейцев для создания метавселенной

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Soeren Stache/dpa-Zentralbild/Global Look Press

Компания Facebook планирует создать 10 тыс. рабочих мест в Европейском Союзе в течение следующих пяти лет в рамках проекта по разработке метавселенной. Об этом сообщает CNBC.

«<…> Сегодня мы объявляем о наших планах по созданию 10 тыс. новых высококвалифицированных рабочих мест в ЕС в течение ближайших пяти лет. Эта инвестиция — вотум доверия к силе европейской технологической индустрии и потенциалу европейских технических талантов», — говорится в публикации.

Отмечается, что компания сосредоточивает усилия по набору персонала в Германии, Франции, Италии, Испании, Польше, Нидерландах и Ирландии.

Facebook работает над созданием новой вычислительной платформы с использованием виртуальной и дополненной реальности. Новые технологии, по заявлению разработчиков, позволят максимально приблизить взаимодействие в интернете к опыту личного общения.

Ранее Facebook объявил о расширении программы защиты от дезинформации Protect на другие страны мира. Это означает, что россиянам нужно согласиться с правилами использования в течение 15 дней, несогласным же пользователям закроют доступ к их аккаунту до тех пор, пока не будут приняты новые правила.

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