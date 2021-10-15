iPhone 13 Pro сбросили с 20 этажа и показали последствия на видео

Авторы YouTube-канала TechRax проверили прочность iPhone 13 Pro. Они сбросили новый смартфон от Apple с 20 этажа и показали последствия для корпуса устройства на видео.

Для сравнения они также выкинули с той же высоты кнопочный телефон Nokia 3310, который в интернете стал героем мема о самом прочном из гаджетов. После первого броска Nokia 3310 в пластиковом корпусе разлетелась на части, и авторы решили не собирать устройство для проверки его работоспособности.

Пролететь все 20 этажей за раз телефоны не смогли — пространство между лестницами было крайне малым и устройства постоянно ударялись о металлические перила. iPhone 13 Pro с корпусом из нержавеющей стали и защитным стеклом бросали три раза.

В дебютной попытке пострадала только задняя сторона гаджета, он сохранил полную работоспособность. После второй и третей попыток заднее защитное стекло сильно разлетелось, части стекла отлетели от корпуса. Дисплей слегка потрескался, но лишь по углам. В целом смартфон остался в рабочем состоянии.

Первые два броска удалось полностью записать на камеру самого iPhone в режиме слоу-мо. На третьей попытке устройство перестало вести запись в момент падения. Однако общую работоспособность iPhone 13 Pro сохранил, как и дисплей с кнопками.

Ранее сообщалось, что цена на модели iPhone 13 превышает реальную стоимость гаджетов в два раза. Специалисты разобрали смартфон и подсчитали, что реальная стоимость всех компонентов iPhone 13 Pro составляет $570 (примерно 41 тыс. руб.).