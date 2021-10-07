Facebook не выплатил штраф за отказ удалить запрещенный контент

Компания Facebook не воспользовалась судебной отсрочкой для выплаты штрафа в размере 26 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Таганского суда Москвы.

29 сентября стало известно, что мировой суд в Москве принял решение отсрочить выплату социальной сети Facebook штрафа в размере 26 млн рублей до 4 октября по просьбе самой компании.

Ранее Роскомнадзор из-за отказа Facebook удалять запрещенный в России контент составил протокол, по которому компании грозит оборотный штраф до 1/10 от годовой выручки. В протоколе для доказательства вины компании содержатся ссылки на девять материалов, по которым ведомство с 2019 года направило более 110 уведомлений (60 уведомлений по четырем материалам в Facebook и 53 уведомления по пяти материалам в Instagram).