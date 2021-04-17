Часть пользователей WhatsApp «отключат» от сервиса
Если пользователь мессенджера WhatsApp не примет до 15 мая новые правила сервиса, то он сможет пользоваться только ограниченным набором функций. Об этом сообщается на сайте сервиса.
«Чтобы у вас было достаточно времени для ознакомления с изменениями в удобном для вас темпе, мы продлили срок их принятия до 15 мая», — говорится в сообщении.
Отмечается, что пользователи, не принявшие обновленные правила, удаляться не будут. Тем не менее, они не смогут отправлять и получать сообщения, но сохранится возможность звонков и получения уведомлений.
Ранее эксперты компании Сensus IT Security Works сообщили, что владельцы смартфонов с операционной системой Android, которые используют мессенджер WhatsApp версии до 2.21.4.18, подвергаются угрозе удаленного взлома.
По словам специалистов, данный изъян в обмене конфиденциальных данных между пользователями в версиях до 2.21.4.18 WhatsApp для Android помогает злоумышленникам получить удаленный доступ к переписке пользователя, вмешаться в диалог двух людей с целью обмана или же начать слежку за человеком.