Рынок интернет-пиратства в РФ уменьшился второй год подряд

Международная компания Group-IB, которая специализируется на предотвращении кибератак, оценила рынок интернет-пиратства в России в 2020 году в $59 млн. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившим в редакцию «Газеты.Ru».

Согласно оценке экспертов компании, данная цифра на 7% ниже показателей 2019 года.

В Group-IB отметили, что пиратам не удалось восстановить базу видеоконтента после ликвидации «Большой тройки» CDN. Они потеряли на рекламе и боролись за зрителя с легальными онлайн-кинотеатрами, аудитория которых выросла в условиях пандемии коронавируса.

Не взирая на это, россияне проявили большой интерес к пиратскому контенту, который увеличивался. Речь идет о фильма и сериалах. Так, согласно данным компании, количество запросов в поисковых системах на просмотр бесплатного видеоконтента по итогам года достигло отметки в 11,8 млрд, увеличившись на 12%. При этом в 2019 году число таких запросов составило 10,5 млрд.

В Group-IB указали, что апрель предыдущего года установил «абсолютный исторический рекорд по числу намерений бесплатно посмотреть пиратские фильмы». В данном месяце было отмечено 1,4 млрд запросов. «Из-за большого наплыва зрителей серверы пиратов даже не выдерживали нагрузок», — заявили в компании.

«Несмотря на рост интереса к «пиратке», теневой рынок видеоконтента в прошлом году продолжил сжиматься, потеряв 7%: с $63,5 млн в 2019 году он достиг отметки $59 млн в 2020 году», — заявили там.

По информации компании, основными бенефициарами пиратских онлайн-кинотеатров являются онлайн-казино и букмекерские конторы, которые «спонсируют нелегальное копирование кинопремьер и сериалов, переводы на несколько языков студиями озвучивания, а после публикации ворованного контента размещают в пиратских онлайн-кинотеатрах рекламные баннеры, промокоды и ссылки для привлечения новых игроков».