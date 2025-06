Самая ожидаемая игровая консоль Nintendo Switch 2: характеристики, стоимость и дата выхода в РФ

Что такое Nintendo Switch

Оригинальная игровая консоль Nintendo Switch, выпущенная в 2017 году японской компанией Nintendo, произвела настоящую революцию в индустрии. Ее уникальная гибридная концепция, позволяющая играть как на большом экране телевизора, так и в портативном режиме, покорила сердца более 152 млн геймеров. С такими хитами, как The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Odyssey и портами со «старших» консолей, первая Switch стала одной из самых продаваемых в истории консолей. Успех был обусловлен не только инновациями, но и богатой библиотекой игр, ориентированной как на семейную аудиторию, так и на хардкорных геймеров.

На фоне успеха первой модели, Nintendo Switch 2 ожидается как более мощная, технологичная консоль, способная конкурировать с Xbox Series X/S и PlayStation 5, но при этом сохраняющая ключевые особенности предшественницы: гибридный формат, компактность, высокую автономность и обширную библиотеку игр.

Чего ждать от Nintendo Switch 2

Фанаты ждут от Nintendo Switch 2 не просто обновления, а качественного скачка вперед. Основные ожидания игроков и аналитиков включают:

— Более мощное «железо» для запуска современных и требовательных игр.

— Улучшенный увеличенный экран с повышенным разрешением и частотой обновления изображения.

— Полная или частичная обратная совместимость с играми Nintendo Switch первого поколения.

— Увеличенное время автономной работы.

— Новые функции и возможности, расширяющие игровой опыт.

С момента выхода первой Switch технологии шагнули далеко вперед — мобильные процессоры стали значительно производительнее, появились новые стандарты памяти и дисплеев. Современные игры требуют все больше ресурсов, и чтобы оставаться конкурентоспособной, Nintendo была вынуждена значительно обновить аппаратную часть своей консоли.

Игроки хотят видеть на Switch 2 не только эксклюзивы Nintendo в лучшем качестве, но и мультиплатформенные проекты, которые зачастую обходили консоль стороной из-за технических ограничений. Рынок также диктует необходимость поддержки современных стандартов, таких как улучшенная графика, поддержка технологий NVIDIA DLSS, более быстрая загрузка, расширенные онлайн-возможности в сервисе Nintendo Switch Online и т.д.

close Nintendo

Дизайн и эргономика Nintendo Switch 2

Nintendo Switch 2 получила обновленный корпус с более тонкими рамками и увеличенным экраном — диагональ сенсорного IPS-дисплея выросла до 7,9 дюймов, а его разрешение — до Full HD. Кроме того, дисплей поддерживает HDR, VRR, а также повышенную частоту обновления до 120 Гц, что позволяет отрисовывать более плавную картинку. Также при подключении консоли к телевизору через док-станцию устройство может работать в 4K-разрешении при 60 FPS или в Full HD при частоте до 120 Гц, если это позволяет устройство вывода.

При этом устройство сохранило узнаваемый дизайн и удобство использования, несмотря на подросшие габариты.

Контроллеры Joy-Con 2 также были переработаны: с учетом того, что консоль и контроллеры стали больше, в Nintendo улучшили их хват, а система крепления теперь отличается. Новые Joy-Con 2 крепятся к консоли с помощью магнитов. При этом по сравнению с оригинальной версией в них отсутствует люфт — контроллеры держатся плотно и надежно.

Контроллеры также получили функцию управления в формате компьютерной мыши — в Nintendo Switch первого поколения ее не было.

close Nintendo

Технические характеристики Nintendo Switch 2

Наиболее обсуждаемая тема среди фанатов Nintendo — характеристики Switch 2. Сам производитель раскрывает их частично и неохотно. Например, точно неизвестно, какой процессор и видеоускоритель используются в Nintendo Switch 2. По заявлениям производителя, это кастомный чип Nvidia. По данным экспертов Digital Foundry, речь идет о Nvidia T239, который получил восьмиядерный процессор ARM Cortex A78C с тактовой частотой от 998 МГц до 1,1 ГГц с возможностью разгона до 1,7 ГГц.

За графическую часть отвечает чип с архитектурой Ampere — как в видеокартах Nvidia серии GeForce RTX 30, оснащенный 1536 CUDA-ядрами, за счет чего производительность GPU достигает 3,07 TFLOP. Благодаря такой «начинке» Nintendo Switch 2 получила поддержку множества современных технологий, в том числе DLSS, которая позволяет повышать разрешение и частоту кадров с помощью ИИ, что очень важно для ресурсоемких игр.

Оперативная память тоже была улучшена — она выросла с 4 до 12 ГБ, если верить Digital Foundry. Внутренний накопитель Nintendo Switch 2, в свою очередь, теперь составляет 256 ГБ с возможностью расширения с помощью карт памяти microSD Express до 2 ТБ.

Одно из главных качеств Nintendo Switch первого поколения — длительность ее работы от заряда, которая составляет до 9 часов в зависимости от игры и настройки яркости. Как себя проявит Nintendo Switch 2, неизвестно, но производитель обещает от 2 до 6,5 часов работы. Увеличение мощности и размера экрана неизбежно повлияет на энергопотребление.

По неофициальным данным, в новинке установлен аккумулятор емкостью 5220 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 36 Вт. Предполагается, что Nintendo Switch 2 сможет работать около 20 часов от одного заряда, а полная зарядка займет до трех с половиной часов.

close YouTube

Библиотека игр Nintendo Switch 2

Сила Nintendo для многих фанатов заключается в популярных и эксклюзивных франшизах, таких как Mario, The Legend of Zelda, Metroid и другие. На выходе Nintendo Switch 2 из подобных проектов предложит лишь Mario Kart World, тогда как Donkey Kong Bananza, Metroid Prime 4: Beyond, Kirby Air Riders и другие выйдут позже в 2025 году.

Среди крупных игр, портированных с ПК и более производительных систем, выделяется Cyberpunk 2077: Ultimate Edition. Эксперты Digital Foundry изучили работу игры на консоли и пришли к выводу, что проект демонстрирует на Nintendo Switch 2 графику уровня PlayStation 4 и Xbox Series S. В день выхода Switch 2 также выйдут проекты Elden Ring, обновленная Hogwarts Legacy и другие.

При этом первым пользователям предложат немало игр с оригинальной версии консоли. По данным портала MobyGames, с 2017 по 2025 год для Nintendo Switch вышло более 12,5 тыс. игр. Не все, но часть из них будут работать по обратной совместимости, а некоторые и вовсе предложат графические улучшения для свежей платформы. Например, две части The Legend of Zelda и другие.

По обратной совместимости будут работать не только цифровые версии игр, приобретенные в eShop, но и физические на картриджах Game card. Это позволит игрокам сохранить свою обширную библиотеку игр и обеспечит плавный переход на новую платформу.

Кроме того, подписочный сервис Nintendo Switch Online предложит игры с ретро-консолей Nintendo и Nintendo GameCube, конкурировавшей в свое время с PlayStation 2.

close Nintendo

Новые функции и особенности Nintendo Switch 2

Nintendo Switch 2 предлагает множество нововведений — теперь игры могут работать вплоть до 120 кадров в секунду и в режиме HDR, а картинка в портативном режиме идет в разрешении Full HD, в режиме док-станции — до 4K при 60 FPS. Как и на «домашних» консолях PlayStation и Xbox текущего поколения, некоторые игры будут предлагать два типа графических настроек — «Качество» и «Производительность», где упор будет сделан на высокое разрешение или плавность картинки. Чтобы в ресурсоемких играх в 4K-разрешении консоль не перегревалась, док-станция получила систему активного охлаждения.

Кроме того, в некоторых играх пользователи смогут отсоединять Joy-Con 2, чтобы управлять контроллерами как компьютерной мышью. Такое решение оценят фанаты стратегических игр и шутеров.

Еще одно нововведение — кнопка «C» на правом Joy-Con 2, отвечающая за работу встроенного мессенджера Game Chat, напоминающего Discord. В нем пользователи могут общаться с друзьями (другими владельцами Switch 2), демонстрировать им свой геймплей и себя — в последнем случае пригодится опциональная камера. Для ее регистрации потребуется номер телефона. По данным «Ачивки», российские номера не подходят — на них просто не поступит сообщение с кодом для регистрации.

Это лишь одни из немногих функций, раскрытых самой Nintendo. Не исключено, что в будущем пользователи найдут больше нововведений, которым не было уделено внимание в рамках презентации. Будет ли в Nintendo Switch 2 поддержка VR-игр и облачных версий «тяжелых» проектов, которые даже при улучшенном «железе» не потянет консоль, пока не ясно.

close Nintendo

Сравнение с конкурентами

Nintendo Switch 2, как и ее предшественница, несмотря на возможность играть на телевизоре, не является прямым конкурентом PlayStation 5 и Xbox Series X из-за уступающей им производительности. Ее уникальное преимущество — гибридность и эксклюзивные игры Nintendo. Это гибридная игровая система, которая занимает свою нишу, но тем не менее частично выступает конкурентом Steam Deck и портативных консолей под управлением Windows.

При сравнении со Steam Deck и аналогами, Nintendo Switch 2 предлагает множество преимуществ, в том числе гибридный формат, высокую автономность, уникальные игровые франшизы Nintendo, инновационные геймплейные механики и упор на «семейные» и детские игры.

При этом консоль не лишена недостатков, среди которых уступающая стационарным консолям производительность, отсутствие многих мультиплатформенных игр или компромиссные решения по части графики в них, а также высокие цены что на консоль, что на игры Nintendo, которые теперь составляют $80 (около 6,3 тыс. руб.).

Стоимость Nintendo Switch 2

Nintendo Switch 2 предлагается в двух комплектациях — базовой и в комплекте с игрой Mario Kart World. Первая стоит в США $450 (около 35,5 тыс. руб.), тогда как вторая — $500 (около 39,5 тыс. руб.) без учета НДС. В Европе цены еще выше. Устройство поступило в продажу по всему миру 5 июня 2025 года.

В России Nintendo Switch 2 официально не представлена. Однако уже многие продавцы предлагают ее по цене от 55 тыс. руб. В будущем цена может снизиться. Крупные ритейлеры продают новинку за 59 тыс. руб., обещая доставить консоль не раньше 10 июня.

Заключение

Игровая консоль Nintendo Switch 2 имеет все шансы повторить и даже превзойти успех своей предшественницы, которая разошлась тиражом более 152 млн устройств. Новинка сохранила уникальную гибридную концепцию, но при этом предлагает значительно более мощную начинку и современные технологии, что поможет привлечь не только преданных фанатов Nintendo, но и новых игроков.

Выход Nintendo Switch 2, несомненно, окажет влияние на игровую индустрию, в очередной раз доказав жизнеспособность портативных консолей. Не исключено, что в будущем свои наработки представят Sony и Microsoft, от которых давно ждут портативные PlayStation и Xbox. Также это может подстегнуть Valve к выпуску следующего поколения Steam Deck.

В будущем Nintendo может, как и в прошлом поколении, выпустить различные версии Switch: более доступную Nintendo Switch Lite 2 и Nintendo Switch OLED 2 с более ярким OLED-экраном.