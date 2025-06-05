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Геймеры ночевали в очередях: в мире стартовали продажи Nintendo Switch 2

Консоли Nintendo Switch 2 появились в продаже

Любители видеоигр по всему миру выстроились в очереди у магазинов перед стартом продаж игровой консоли Nintendo Switch 2.

Толпы людей у магазина Nintendo в нью-йоркском Рокфеллер-центре разбили палатки и провели там несколько часов, принеся с собой садовые стулья. Другие стояли в очереди, которая растянулась на несколько кварталов. Отмечая событие, некоторые покупатели нарядились в костюмы культовых персонажей Nintendo, в том числе Марио и Луиджи из Super Mario. Аналогичная ситуация наблюдается в Сан-Франциско, Париже, Токио и многих других городах. По всей Австралии магазины EB Games были переполнены людьми, спешащими купить новую Nintendo Switch 2.

С момента запуска в 2017 году Nintendo продала 152 млн портативных консолей Switch, ставшей одной из ведущих платформ благодаря таким играм, как The Legend of Zelda и Animal Crossing: New Horizons.

Switch 2 имеет много общего со своим предшественником, но предлагает большой экран и улучшенную графику, а также дебютирует с такими играми, как Mario Kart World и Cyberpunk 2077.

В прошлом месяце Nintendo прогнозировала продажи 15 млн Switch 2 в течение текущего финансового года. В России Nintendo Switch 2 официально не представлена. Однако уже многие продавцы предлагают ее по цене от 55 тыс. рублей.

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