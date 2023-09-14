WhatsApp запускает каналы, как в Telegram. За это его могут запретить в России

Первый заместитель главы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что деятельность WhatsApp на территории России может быть пересмотрена, если приложение начнет расширять свой функционал. Депутат выступил с заявлением на фоне запуска функции создания каналов в мессенджере. Что известно о возможной блокировке WhatsApp в России — в материале «Газеты.Ru».

13 сентября мессенджер WhatsApp сообщил о запуске функции создания каналов. Воспользоваться опцией смогут пользователи более чем в 150 странах. На этом фоне первый заместитель главы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил в Telegram-канале о возможном пересмотре позиции по работе приложения в России.

«Если продукт экстремистской компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена. — «Газета.Ru») начинает расширять функционал в сторону массового распространения информации, официальная позиция относительно его деятельности на территории РФ может быть пересмотрена», — заявил Горелкин.

16 июня глава Минцифры РФ Максут Шадаев на полях Петербургского международного экономического форума заявил, что вопрос о блокировке в России мессенджера WhatsApp не обсуждается. 20 июня министр вновь сказал, что Россия не планирует ограничивать деятельность мессенджеров.

«Никаких планов ограничения мессенджеров для личного общения нет», — сказал министр.

Новая функция

По словам разработчиков WhatsApp, новый сервис для рассылок обладает высоким уровень конфиденциальности. Каналы, на которые подписан пользователь, не видны его подписчикам. Кроме этого, сотрудники компании защитили личную информацию как администраторов, так и их фолловеров.

В каталоге каналов установили автоматический фильтр с учетом страны пользователя. В нем также есть фильтры по самым активным и популярным каналам, у которых больше всего подписчиков. В каналах пользователи смогут будет отправлять эмодзи и смотреть общее число реакций. Администраторам разрешат редактировать свои публикации в течение 30 дней. Сообщения из каналов можно будет пересылать в чаты или группы.

Запрет соцсетей Meta

21 марта 2022 года Тверской суд Москвы вынес решение о признании компании Meta экстремистской организацией и запрете ее работы на территории России. При этом мессенджер WhatsApp, принадлежащий компании, власти посчитали средством коммуникации, а не средством распространения информации, поэтому его не заблокировали на территории РФ, в отличие от других продуктов Meta — Facebook и Instagram.

Поводом для жестких ограничений стало решение компании, позволяющее пользователям соцсетей «призывать к насилию против россиян и российских солдат» в контексте военной операции России на Украине. Нововведения вызвали общественный резонанс, поэтому уже 12 марта 2022 года в компании уточнили, что модерацию ослабят лишь для постов, написанных украинцами.

На фоне произошедшего Instagram полностью заблокировали на территории России с 14 марта 2022 года.