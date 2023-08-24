Сенсорный экран, миллион долларов и два покушения: как в СССР создавали первые в мире ПК

24 августа 2023 года исполняется 100 лет со дня рождения советского математика и кибернетика Виктора Глушкова. Ученый запомнился созданием первых в мире персональных компьютеров, один из которых даже приобрела американская фирма IBM. Уже в 60-х советские ПК позволяли вводить данные не только при помощи клавиатуры, но и стилусом. США пытались переманить Глушкова, дважды на его жизнь совершались покушения, но ученый продолжал работу в СССР. «Газета.Ru» рассказывает о его разработках.

Почему заволновались американцы?

Математик и кибернетик Виктор Глушков был советским изобретателем, гениальность которого сильно беспокоила американцев. Перспективы, которые открывали перед СССР разработки ученого, настолько пугали США, что они дважды покушались на его жизнь.

«В 1970 году я летел из Монреаля в Москву самолетом Ил-62.

Опытный летчик почувствовал что-то неладное, когда мы летели уже над Атлантикой, и возвратился назад. Оказалось, что в горючее что-то подсыпали.

Слава Богу, все обошлось, но так и осталось загадкой, кто и зачем это сделал. А немного позже в Югославии на нашу машину чуть не налетел грузовик, — наш шофер чудом сумел увернуться», – писал Глушков в автобиографии.

Американцев страшил один из самых масштабных проектов компьютерного гения Глушкова — общегосударственная автоматизированная система управления экономикой (ОГАС). В рамках ее реализации ученый предлагал создать сеть из вычислительных центров сбора и обработки данных, расположенных во всех регионах СССР. Коммунистическая партия планировала, что система будет автоматически и эффективно распределять доступные ресурсы страны на основе математических вычислений. ОГАС могла бы стать основой более развитой формы социалистической экономики. Все это Глушков придумал уже в 60-х.

«Первыми заволновались американцы. Они, конечно, не на войну с нами делают ставку — это только прикрытие, они стремятся гонкой вооружений задавить нашу экономику, и без того слабую.

И, конечно, любое укрепление нашей экономики — это для них самое страшное из всего, что только может быть. Поэтому они сразу открыли огонь по мне из всех возможных калибров», – вспоминал Глушков.

Под этим он подразумевал не только покушения, но инсинуации в западных СМИ. Так, в газете The Washington Post вышла статья с заголовком «Перфокарта управляет Кремлем». В ней было написало, что «царь советской кибернетики Глушков» хочет заменить кремлевских руководителей компьютерами.

close 100% Виктор Михайлович Глушков (1923-1982) В. Галюченко/РИА Новости

Американцы предпринимали попытки не только избавиться от Глушкова, но и переманить его. В интервью газете «Факты» дочь академика Вера, которая, кстати, тоже стала кибернетиком, рассказала, что ее отца звали преподавать в США. Советскому ученому предложили гонорар в размере одного миллиона долларов в год за чтение двух лекций в неделю.

«Папа лишь улыбнулся на такое предложение: «Что же вы платите такие большие деньги за такую маленькую работу?». «Не скажите, – ответили ему, – Мы прекрасно понимаем, что вы настоящий ученый. И если к вам будут подходить студенты и задавать вопросы, вы будете на них отвечать. А это для нас самое главное». Но отец отказался», – сообщила Глушкова.

Как ученый смог еще в 60-х предложить создать настолько сложную даже по сегодняшним меркам систему, как ОГАС? Все просто. К тому моменту советский кибернетик спроектировал много компьютеров, часть из которых значительно опережала по технологиям разработки американской IBM.

Царь советской кибернетики

Глушков родился и вырос в Ростовской области, увлекся электроникой еще в детстве. По словам ученого, интерес к ней ему привил отец, большой любитель радиотехники.

«И когда пошел в пятый класс, то уже стал делать радиоприемники по собственным схемам. Следует сказать, что в этом большую роль сыграли научно-популярные журналы, такие как «Техника молодежи», «Знание и сила», которые в то время были очень интересными», – делится воспоминаниями Глушков.

Первые ЭВМ кибернетик начал создавать в 50-х, когда стал директором Вычислительного центра академии наук при Киевском институте математики. Впрочем, персональными устройствами он занялся не сразу.

close 100% ЭВМ «Киев» Wikimedia Commons

Дебютной работой ученого стал трехтонный ЭВМ «Киев» (1958 г.) — именно на нем Глушков и его коллеги проводили первые испытания по дистанционному управлению технологическими процессами при помощи телеграфной линии связи.

Грубо говоря, советские ученые еще в 1960-м построили примитивный аналог интернета. В рамках эксперимента «Киеву» удалось наладить связь с конвертерным цехом Днепродзержинского металлургического комбината в пятистах километрах от института.

С 1958 по 1961 год Глушков работал над второй большой машиной — «Днепр». Данная модель стала одной из первых советских ЭВМ серийного производства и выпускалась с 1961 по 1971 год. Всего было сделано около 500 устройств, многие из них продали в другие страны.

Работая над «Днепром», Глушков начал задумываться над устройством, которое помещалось бы на рабочем столе каждого инженера. Первой попыткой воплощения этой идеи стал «Проминь» (1963 г.). По современным меркам его с трудом можно назвать компактным устройством, но по сравнению с «Киевом» он однозначно был именно таким. «Проминь» выглядел как нескольких больших комодов с пультом управления вместо столешницы. Экрана и полноценной клавиатуры еще не было, но зато устройству не требовался целый машинный зал и оно работало от бытовой электросети. Тот же «Киев» потреблял до 25 кВт/ч.

Миру «МИР»

28 апреля 1967 года в канадском Монреале открылась Всемирная выставка народных достижений «Экспо-67». В роскошном стеклянном павильоне СССР представил величайшую разработку Глушкова — машину для инженерных расчетов первого поколения («МИР-1»).

Структурно модель представляла собой то же, что и «Проминь»: комод, внутренняя полость которого заполнена микросхемами. При этом «МИР-1» был меньше, помещался в комнате площадью 16 кв. м и весил 400 кг. На столешнице располагался не хаотичный набор кнопок и лампочек, а печатная машинка и небольшая панель с тумблерами для переключения режимов и управления питанием.

По меркам 60-х, «МИР-1» обладал максимально приветливым по отношению к пользователю интерфейсом.

Клавиатура печатной машинки нужна была для ввода команд, программирования компьютера. Результаты вычислений выводились на бумагу формата А4, заправленную в каретку печатной машинки. Скорость печати — 10 символов секунду. Устройство выполняло до 300 арифметических операций в секунду.

Для программирования «МИР-1» Глушковский и его коллеги разработали специальный «алгоритмический язык для машины инженерных решений» (АЛМИР-65). Он является одним из самых ранних высокоуровневых языков программирования, — тех, которые поддерживают буквенные команды. Данная особенность модели тоже опережала время.

close 100% Электронно-вычислительная машина «Мир-2» Виктор Кошевой/ТАСС

За «МИРом-1» 1969 года рождения последовал «МИР-2». Он представлял собой сильно модифицированную версию оригинальной машины. Вычислительный блок стал больше и был вынесен из монолитного корпуса. Габариты устройства увеличились, но зато появился «пузатый» ЭЛТ-экран (монитор, формирующий изображение с помощью электронно-лучевой трубки. — «Газета.Ru»), на него выводился код. Одной из главных инноваций стала поддержка светового пера, прототипа современных стилусов для сенсорных экранов.

Пером, как курсором мышки, прототипы которых только-только начали появляться в США, можно было быстро выделять фразы в коде и перепечатывать их. У него была и другая функция — рисование: на экране «МИРа-2» можно было чертить и писать.

В 1971 году был представлен «МИР-3». Новый компьютер был улучшенной версией «МИРа-2». Габариты устройства уменьшились и ограничивались размером обычного кабинетного рабочего стола. Печатную машинку заменила полноценная клавиатура. Мощность выросла в 20 раз.

Компьютеры «МИР» прославились как в СССР, так и за рубежом. «МИР-1» настолько опередил время, что заинтересовал IBM, лидера мировой компьютерной отрасли. Компания для изучения и демонстрации в США купила один экземпляр устройства, который выставлялся в 1967 году на лондонской выставке технологий. В некоторых источниках отмечается, что это единственный случай покупки советской ЭВМ американцами.

Компьютеры «МИР» хоть и выпускались в 60-х серийно, большого развития не получили и ядром ОГАС не стали. Не в последнюю очередь из-за того, что в начале 70-х правительство СССР распорядилось сместить акцент с разработок собственных компьютеров, на создание аналогов американских IBM/360. Привлекательность иностранных систем заключалась в унификации: аппаратные и программные части IBM хорошо сочетались с разными поколениями устройств. Советские же компьютеры не были стандартизированы, что мешало их быстрому развитию.

Проект ОГАС свернули в 70-х. По официальной версии, из-за слишком большой стоимости реализации. Проект оценивался в миллиарды рублей.