«Я вам перезвоню». Как устроена новая схема мошенников и при чем тут Людмила

В середине июня россиянам поступали звонки от некой Людмилы из колл-центра, которая обещала им перезвонить, а затем бросала трубку. По данным «Газеты.Ru», звонки поступали с номеров из России, а голос собеседницы, скорее всего, является записью. В чем смысл этой схемы, как распознать новую уловку мошенников и что делать в подобной ситуации — в материале «Газеты.Ru».

Девушка по имени Людмила

«Газета.Ru» проанализировала сайты с отзывами на мобильные номера и узнала, что в середине июня россиянам начали массово поступать звонки с неизвестных номеров с одинаковым содержанием. Женский голос, вероятно записанный заранее, произносил: «Добрый день, это Людмила, очень приятно, я вам перезвоню». После этого звонок тут же завершался.

По данным из открытых источников, звонки поступали с мобильных номеров из разных регионов, в том числе из Москвы и Новосибирской области. На записи вместе с женским голосом слышны звуки колл-центра.

Таким образом мошенники ищут потенциальных жертв — человек не станет дожидаться повторного звонка и наберет сам, рассказал «Газете.Ru» руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов.

«Если он перезванивает, то стоит полагать, что человек достаточно доверчив, чтобы попытаться его обмануть. Конверсия таких бесед будет намного выше. Плюс длительный разговор выгоднее вести за счет другого абонента», — отметил он.

Старший аналитик Kaspersky Who Calls Виталий Воробьев в разговоре с «Газетой.Ru» посчитал, что злоумышленники используют эту схему для проверки активных номеров.

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«Сегодня много абонентов пользуются решениями для защиты от спама и телефонного мошенничества или не отвечают на незнакомые номера, поэтому обзванивать потенциальных жертв в ручном режиме без предварительного отсева может быть неэффективно», — добавил специалист.

Один из абонентов оставил отзыв, в котором рассказал, что поверил «Людмиле» и попытался снова созвониться. «При попытке перезвонить услышал сообщение, что номер не существует», — пояснил он.

Другой абонент указал, что проверил звонок с неизвестного номера в мессенджере Viber и узнал, что он закреплен за «Карповой Людой». При этом во время звонка женщина никак не уточняет свою должность и организацию, от которой звонит.

В чем опасность подобных звонков

По мнению Владимира Ульянова, принимать подобные звонки и даже отвечать на них не опасно.

«Нет сценариев, которые угрожают аппарату. Не стоит верить в истории вроде: «взял трубку и все сломалось». Также нет прямой угрозы для безопасности абонента и его денег», — заметил эксперт.

Виталий Воробьев уверен, что в данном случае речь идет об автоматическом прозвоне. По его словам, главный риск заключается в том, что номер абонента может попасть в список «активных», и в дальнейшем использоваться спамерами или мошенниками.

«Мы в целом не рекомендуем вступать в диалог с телефонными мошенниками или отвечать на звонок, если пользователь знает, что ему звонят злоумышленники.

Из-за волнения и психологического давления даже те, кто знают, как выглядят схемы злоумышленников, могут попасться на их крючок», — добавил специалист.

Руководитель отдела продвижения продуктов компании «Код Безопасности» Павел Коростелев рассказал «Газете.Ru», что обзвон от лица Людмилы или других людей делает бот, которого мошенники запустили для проверки базы.

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По его словам, если после такого звонка вам не написал знакомый человек и не посмеялся на тем, что ловко «развел абонента», то это были злоумышленники. Однако опасность сам звонок не несет, подтвердил он.

«Никакой прямой опасности такие звонки не несут, кроме того, что злоумышленникам станет понятно, насколько «живой» номер пользователя. Абоненты надежно защищены, пока не вступают в диалог и не раскрывают любые свои данные», — добавил Коростелев.

Как не попасть на уловку мошенников

По словам Ульянова из Zecurion, при подобной ситуации правильный порядок действий — это снять трубку и послушать, есть ли голос на том конце.

«Попробуйте понять, говорит робот или человек. Несмотря на то, что роботы становятся все более нативными, распознавать их у большинства получается. Ну, и далее уже действовать по ситуации», — добавил он.

Нет необходимости избегать входящих звонков любыми способами. Однако эксперт порекомендовал ни в коем случае не перезванивать на пропущенные или сброшенные вызовы.

«В этом случае есть шанс не только нарваться на мошенника, но и попасть на дорогостоящий исходящий звонок. Не всегда заранее можно понять, сколько будет стоить вызов», — рассказал Ульянов.

Еще один вариант для входящих вызовов — подключить автосекретаря для приема сомнительных звонков. Подобный функционал доступен у многих мобильных операторов.

Также у операторов связи зачастую можно подключить услугу фильтрации звонков, что снижает количество нежелательных входящих, хотя и не исключает их вовсе, констатировал аналитик.

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Другой технический способ решения проблемы — установка определителя номера на смартфон. Программы-определители тоже могут ошибаться, но помогают заранее понять цель звонка и подходящим образом настроиться, заключил Ульянов.

Павел Коростелев из «Кода Безопасности» уверен, что если вызов с незнакомого номера был всего один раз, то это наверняка бот.

«Принимайте вызовы с незнакомых номеров со второго раза. Как правило, боты не перезванивают и отправляют номер в список «неживых», — уточнил специалист.

По словам эксперта, если позвонил бот, сказал определенную фразу и прервал связь, то не нужно перезванивать на этот номер. Он призвал заблокировать номер, с которого пришел подобный звонок, чтобы исключить новые попытки мошенников.

Виталий Воробьев из «Лаборатории Касперского» посоветовал отвечать на звонок, только если абонент ожидает вызова от курьера или сотрудника службы доставки.

«Однако если во время телефонного разговора в отношении собеседника возникнут сомнения, звонок стоит тут же завершить», — уточнил он.

Эксперт еще раз напомнил россиянам о том, что для защиты от злоумышленников нельзя никому передавать свои конфиденциальные данные, такие как пароли и логины от учетных записей в сервисах, коды из СМС и push-уведомлений.