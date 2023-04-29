Ремастер GTA IV хотят выпустить спустя 15 лет. Машков не озвучит Беллича в новой версии

Rockstar готовит ремастер GTA IV спустя 15 лет после выхода оригинала. По версии источников, проект хотели выпустить еще в 2023 году под юбилей «четверки», но в итоге отложили разработку, решив сосредоточиться на новой GTA VI. Владимир Машков, который мог озвучить Нико Беллича в оригинале, вряд ли появится в ремастере, так как у студии имеются все права на реплики Беллича — его в итоге озвучил американец Майкл Холлик. Однако ожидается, что рэпер Серега и певица Руслана будут и в обновленной версии — первый снова будет исполнять песню The Invasion, а вторая — работать ведущей радиостанции Vladivostok FM.

Планы на ремастер

Игра про криминал в открытом мире Grand Theft Auto IV вышла 15 лет назад, 29 апреля 2008 года. В отличие от прошлых частей этот проект очень полюбился геймерам из русскоговорящих стран — не из-за сеттинга, а главного персонажа.

Это был солдат из Юго-Восточной Европы Нико Беллич. Получив боевой опыт в Югославской войне и погрязнув в сделках с русской мафией, он пытается начать новую жизнь в Либерти-сити, местном аналоге Нью-Йорка.

Сюжет игры начинался с поездки на машине в Хоув-Бич, игровой вариант Брайтон-Бич, где все вокруг говорят на русском, ведь это район иммигрантов из бывших стран соцлагеря.

Авторитетный инсайдер Tez сообщал, что пока Rockstar активно работает над новой, шестой частью GTA, однако в планах компании значится и ремастер Grand Theft Auto IV с Белличем.

Согласно версии источника, в Rockstar думали выпустить обновленную версию GTA IV как раз в 2023 году, но произошло непредвиденное.

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Осенью 2021 года студия, известная высоким качеством каждой новой игры, выпустила ремастеры классической трилогии GTA III, Vice City и San Andreas, и эти проекты провалились. По мнению многих игроков, обновленные версии стали одними из худших ремастеров в истории игровой индустрии.

Множество ошибок в текстах, графических недостатков, сбоев в работе игры и банально плохо прорисованные лица персонажей — лишь часть того, что обнаружили игроки в день выхода проектов.

По словам Tez, такой «сырой» релиз заставил топ-менеджеров Rockstar заморозить начальную разработку ремастера Grand Theft Auto IV. Инсайдер RalphsValve утверждает, что Rockstar Games намеревалась создать обновленную версию «четверки» для ПК и консолей PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

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Планировалось, что игра выйдет вместе со всеми дополнениями — двумя отдельными сюжетными линиями за других персонажей, байкера Джонни Клебица и помощника владельца ночных клубов Луиса Лопеза. Мультиплеер добавлять в ремастер не собирались.

По версии источников, этот план остается верным, с поправкой на начало разработки ремастера уже после выхода новой GTA VI.

Машков в игре?

Известно, что игра могла быть еще интереснее с точки зрения вовлечения в проект России. Актер Владимир Машков должен был озвучить главного героя еще в оригинале.

Изначально планировалось, что его персонаж будет полной копией персонажа артиста из фильма «В тылу врага». Машков сыграл отрицательного персонажа, сербского бойца со снайперской винтовкой Сашу Иванича. Он охотится за американским штурманом Крисом Бернеттом в исполнении Оуэна Уилсона. Сюжет фильма основан на событиях Боснийской войны в 1995 году.

В GTA IV в итоге имеются отсылки к фильму — Беллич носит такой же спортивный костюм, как Иванич. Также в игре присутствует несколько снайперских миссий, в которых Беллич уверенно управляет винтовкой, как и его персонаж-прототип.

Только озвучил Беллича в итоге вовсе не Машков, а американский актер Майкл Холлик. Сам Машков отказался, посчитав предложение несерьезным.

close 100% Кадр из фильма «В тылу врага» (2001) 20th Century Fox Film Corporation

«Взяли этот образ (Саши Иванича — «Газета.Ru») и сделали компьютерную игру GTA. У меня времени на озвучивание не было, да и я тогда не понимал, что это такое. Никто не говорил, что они собираются делать. От игровых дисциплин я очень далек был. Вот позвонили мне и предложили озвучить игру. Говорили, что надо ехать в Америку, а я уже в России. Не могу», — пояснил Машков в интервью журналистке Надежде Стрелец на YouTube в ноябре 2021 года.

Актер признался, что не до конца понимал, от чего отказывается, так как Rockstar очень секретничала с ним в переговорах по телефону.

«И еще надо понимать, что это полусекретная история. Все было засекречено. Они не говорят прямо, просят приехать и уже на месте расскажут», — рассказал он.

По мнению Машкова, разработчики GTA IV создавали игру, которая по бюджету сравнима с киноблокбастером, что и вызвало скрытность в общении.

«Понимаете, речь идет о блокбастере, у которого бюджет может быть и $250 млн. А эти буржуи должны эти деньги отбить, поэтому там каждая страница сценария подписана. А я буду читать вообще отвлеченный текст, который может быть лишь отдаленно близок к тому, что в самом проекте», — добавил он.

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Российский актер также указал на то, что в таких условиях оставалось два варианта — ехать непонятно куда, непонятно для чего, или отказаться. «В некоторых блокбастерах конспирация максимальная. Могут буквально сказать только: «Пожалуйста, приезжайте и уверяю, что вас не подведут». И все», — констатировал Машков.

Ожидается, что в ремастере Машков тоже не появится — Rockstar будет использовать уже записанные реплики Майкла Холлика, который озвучил Беллича в оригинале. Актеру по контракту заплатили гонорар, и он не претендует на процент от продаж будущего ремастера.

В связи с этим некоторые игроки считают, что Машков правильно поступил, отказавшись от озвучивания персонажа в игре. По их мнению, в результате российского актера могли бы обмануть и выплатить лишь скромную сумму вместо процента от феноменальных продаж самой игры.

После выпуска игры Холлик утверждал, что ему недостаточно заплатили за его работу. По словам американского артиста, он получил $100 тыс. (8,1 млн руб. по текущему курсу), в то время как игра собрала в общей сложности более $600 млн (48,6 млрд руб.).

Вернутся ли Серега и Руслана?

Появление основных русскоговорящих звезд игры того периода — рэпера Сереги и певицы Русланы — в ремастере под вопросом из-за того, что прошлом более 15 лет с момента выхода игры, и права на песни артистов необходимо будет приобретать заново.

Руслана выступила ведущей радиостанции в Либерти-сити под названием Vladivostok FM, где включали только песни русскоязычных исполнителей. Выбор Русланы, вероятно, связан с ее победой на конкурсе «Евровидение» в 2004 году.

Серега же стал главным музыкальным артистом, его песня «Король ринга» (King Ring) для российского фильма «Бой с тенью» (2005) попала и в третий трейлер GTA IV.

Специально для проекта Rockstar он записал песню «Вторжение» (The Invasion), в котором рассказал о характере Беллича и его отъезде в Либерти-сити.

При этом Серега в песне про главного персонажа отсылает к жизни Беллича в России, что частично противоречит сюжету игры от американских разработчиков — в GTA IV прямо не упоминается был ли Беллич хоть раз в России после распада СССР.

Среди строк о российском прошлом Беллича присутствуют такие, как «Ты встретишь завтрашнее утро вдали от МКАДа», «Пришел Russian Boy — Дядя Сэм, ну держись!», «Рублевка не Голливуд! LC (Либерти-сити — «Газета.Ru») не Москва!»

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Также рэпер указал на то, что главный персонаж уезжает в США из-за того, что его ищут российские правоохранители. На это указывают строчки «По сводкам МВД, — особо опасный преступник» и «В России делать больше нечего, надо бежать!»

26 апреля 2018 года, через 10 лет после выхода GTA IV, из игры были удалены некоторые композиции, на использование которых у Rockstar Games истекли права. Репертуар радиостанции Vladivostok FM был изменен полностью. С тех пор из 13 присутствовавших в эфире станции песен уцелела лишь одна. Остальные 12 композиций были заменены на 11 новых.

Была удалена в том числе и King Ring Сереги, уцелела только The Invasion.

Ожидается, что в ремастере останется Руслана в роли ведущей радиостанции, так как все ее реплики до сих пор существуют в оригинальной игре спустя столько лет. Серега также может вернуться в ремастер GTA IV. Его песня Invasion до сих пор звучит во время заставки первой миссии оригинального проекта. Композиция заменила песню «Швайне» Глюкозы.