Какие зарплаты будут у айтишников в России в 2023 году

Российским айтишникам стоит ожидать роста зарплат в 2023 году, заявили «Газете.Ru» в сервисе SuperJob. По его данным, IT опережает по этому показателю остальные сферы деятельности. Какие специалисты будут получать больше остальных и стоит ли ждать больших зарплат начинающим разработчикам — в материале «Газеты.Ru».

Рассчитывать ли айтишникам на повышение зарплат в России?

IT-отрасль лидирует по темпам прироста уровней зарплат в 2022-м среди других отраслей, причем эта тенденция продолжится и в следующем году, рассказали «Газете.Ru» в сервисе SuperJob.

В среднем зарплаты айтишников в Москве за год выросли на 16,5%.

По данным SuperJob, показатели в других сферах скромнее: в строительстве и банковской сфере доход специалистов вырос на 14,7% и 11,3% соответственно.

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В тройку наиболее востребованных направлений в технологических компаниях в 2022 году вошли инженеры, разработчики ПО и project manager (управление продуктами/проектами). Немного менее популярными среди компаний являются специалисты по внедрению и сопровождению ПО, системному администрированию, аналитике, информационной безопасности/защите информации.

Технический директор IT-компании Bimeister (цифровизация промышленности) Сергей Стрелков считает, что в 2023 году в индустрии информационных технологий следует ожидать плавного роста зарплат.

«Ставлю на несущественный рост [в 2023 году] в средней зарплате, около 10%», — заявил он «Газете.Ru».

Стрелков рассказал, что зарплаты в IT растут всегда, однако после объявления частичной мобилизации запросы многих специалистов стали поскромнее.

«Например, в случае предоставления работодателем возможности полностью работать в удаленном режиме соискатели не повышают свои запросы до небес. Возможно, что для «мигрантов» выбор серьезно уменьшился», — констатировал он.

Какие специалисты будут получать больше остальных?

Несмотря на популярность онлайн-курсов по программированию, в SuperJob считают, что имеется четкая зависимость уровня зарплат программистов от «сложности» и «престижности» вуза, который они закончили.

Самые высокие средние зарплаты в IT в 2022 году — у выпускников МФТИ, МГУ им. Ломоносова, ИТМО, МИФИ и МГТУ им. Н.Э.Баумана.

В Superjob также отметили, что среди всех предприятий и компаний именно в IT самые объемные компенсационные пакеты.

«Работодатели из сферы информационных технологий чаще работодателей из других отраслей организуют обучение сотрудников, проводят корпоративные мероприятия, предоставляют возможность подключения к системе ДМС», — рассказали в сервисе.

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По мнению Стрелкова из Bimeister, в 2023 году следует ожидать «сохранения неустойчивой ситуации». По его словам, на выбор места работы будут влиять четыре фактора.

«Возможность работать удаленно — самый популярный вопрос и фактор при принятии решения. Вижу много резюме, где причина ухода с текущего места работы — отсутствие удаленного режима», — отметил топ-менеджер.

Крайне важным фактором Стрелков назвал выплаты в валюте. По его мнению, они могут стать одним из бонусов при попытке убедить перейти к себе в компанию квалифицированного специалиста.

Два других необходимых фактора в 2023 году: стабильность работодателя, то есть наличие у него источников финансирования, и гибкость в оформлении на работу.

Стоит ли ждать больших зарплат «джунам»?

Зарплаты в IT-компаниях Москвы для junior-специалистов на руки (после уплаты налогов) и без учета дополнительных льгот и компенсаций в 2023 году ожидаются от 90 тыс. до 130 тыс. руб.

По оценкам SuperJob, программист PHP сможет получать 90-120 тыс. руб., как и программист Python. При этом разработчики на языках Ruby и C++ могут рассчитывать на чуть большую начальную сумму. Их зарплатная «вилка» ожидается в районе 100-120 тыс. руб.

Лучше всего себя может чувствовать «джун» (младший разработчик) с Java. Программистам на Java можно ожидать зарплату в районе 100-130 тыс. руб.

По данным Стрелкова из Bimeister, в 2023 году самый большой диапазон в зарплатных ожиданиях у DevOps инженеров (специалист, который синхронизирует этапы разработки — «Газета.Ru»). «Например, у специалиста квалификации middle-senior запросы от 200 до 700 тыс. руб.», — сообщил технический директор IT-компании.

Он отметил, что младшему разработчику в 2023 году следует рассчитывать на зарплату в районе 150-200 тыс. руб. Он также рассказал, что на большие зарплаты могут претендовать разработчики с большим опытом работы.

Архитектор, ведущий разработчик (team lead) на C#/.Net или Angular/JavaScript может получать в районе 400-500 тыс. руб., а старший разработчик — 300-350 тыс. руб.

При этом middle разработчик (начинающий, но с опытом) — около 250-300 тыс. руб. Старший системный аналитик может рассчитывать на 300-350 тыс. руб., а системный аналитик — 250-300 тыс. руб.

Специалисты в области тестирования будут получать меньше в 2023 году, чем разработчики, считает Стрелков. По его словам, QA-инженеру следует рассчитывать на заработную плату около 150-250 тыс. руб.

Дефицит кадров сохранится

Президент SuperJob и председатель кластера «РАЭК/Кадры» Алексей Захаров сообщил «Газете.Ru», что российская IT-отрасль к началу 2023 года останется с дефицитом квалифицированных специалистов.

«Продолжится дефицит высококвалифицированных программистов, а на junior-специалистов спрос скорее всего упадет, так как в моменты кризисов спрос на начинающих специалистов естественным образом сокращается», — заметил он.

По словам Захарова, компании будут пытаться дополнительно мотивировать сотрудников, продолжающих находиться на удаленке. Он указал на то, что IT-отрасль привыкла к такому режиму работы еще до пандемии, и имеет опыт решения проблем в подобных обстоятельствах. Однако в текущих реалиях играет роль и отъезд многих профессионалов из страны. По данным главы Минцифры России Максута Шадаева, с начала 2022 года Россию покинули около 100 тыс. IT-специалистов.

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Глава ведомства заверил, что, несмотря на смену страны для проживания, 80% из уехавших соотечественников пока продолжают работать на отечественные компании.

Также в Минцифры раскритиковали возможное введение законодательного запрета на удаленную работу.

В ведомстве уверены, что это приведет к снижению конкурентоспособности России и может повлечь снижение темпов развития IT-индустрии.

«В конечном итоге победит тот, кто сможет привлечь самые талантливые кадры, которые, в том числе, находятся и за границей», — добавили в цифровом министерстве.