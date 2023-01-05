Титановый iPhone, разогнанный Samsung и складной Pixel: самые ожидаемые смартфоны 2023 года

Какие модели смартфонов от крупнейших производителей ожидаются в новом году и чем они особенны — в подборке «Газеты.Ru».

Каждый год одними из самых ожидаемых смартфонов, как правило, становятся новые «айфоны». Инсайдеры предполагают, что в 2023 году линейка смартфонов Apple получит кардинальные изменения не только по части характеристик, но и в плане дизайна. Также модельный ряд пополнится не выходившей ранее версией самого дорогого флагмана компании — iPhone 15 Ultra.

Одно из ключевых изменений, которое приписывают будущему iPhone 15, — отказ от проприетарного разъема Lightning в пользу современного USB-C. В первую очередь это связано с принятием в ЕС единого стандарта зарядного устройства для электронных гаджетов. Однако это не значит, что скорость передачи данных будет увеличена по сравнению с Lightning, в котором используется стандарт USB 2.0.

Не исключено, что высокоскоростные разъемы Type-C появятся лишь в iPhone 15 Pro и Ultra, в то время как базовые модели будут ограничены в скорости передачи данных.

К тому же, говорят, что переход iPhone на USB-C состоится только в 2024 году.

Всего в линейке будет четыре модели — iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro и 15 Ultra. Ключевые изменения в «железе» ожидаются во флагманской модели iPhone 15 Ultra, благодаря чему разрыв между базовыми и флагманскими моделями станет еще значительнее. Смартфону приписывают прочный и дорогой титановый корпус, перископическую камеру и новый 3-нм чип Apple A17. Некоторые источники также утверждают, что в этой модели Apple откажется от физических кнопок в пользу сенсорных, напоминающих кнопку «Домой» в iPhone 7, 8 и SE, однако такие изменения кажутся маловероятными.

Главное изменение, к которому стоит готовиться фанатам гаджетов Apple, — это подорожание.

По сообщениям ряда авторитетных источников, стоимость iPhone 15 Ultra составит в минимальной конфигурации $1,3 тыс., что на $200 дороже iPhone 14 Pro Max. При этом ожидается повышение цен на всю линейку — каждый смартфон станет дороже на $100.

Презентация линейки iPhone 15, вероятнее всего, состоится в сентябре 2023 года.

Вместе с тем, инсайдеры пишут, что уже весной 2023 года Apple представит продвинутый и «бюджетный» по меркам компании iPhone SE третьего поколения. Смартфону приписывают 6,1-дюймовый дисплей, корпус от iPhone Xr и чип Apple A15 или A16 — как в iPhone 14 и 14 Pro соответственно. Однако, как стало известно, слабые продажи iPhone 14 Plus и 13 mini могут стать причиной, по которой новинку могут перенести на следующий год или вовсе отменить. Если смартфон все же будет представлен, то это состоится, скорее всего, в марте или апреле этого года.

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Samsung

По слухам, презентация флагманских смартфонов Samsung Galaxy S23 состоится 1 февраля. В ходе мероприятия Galaxy Unpacked 2023 нам покажут Galaxy S23, S23+ и S23 Ultra.

В плане дизайна ожидать масштабного обновления не стоит — известно, что Galaxy S23 и S23+ лишатся выступающей над корпусом площадки для размещения камер. Объективы в новинках будут размещены на задней крышке так же, как это было в прошлогоднем S22 Ultra. По всем другим внешним признакам новинки практически ничем не будут отличаться от предшественников.

Важные изменения ожидаются в «железе» — судя по всему, в этом году компания не станет использовать фирменные чипы Exynos. Вместо этого все версии Galaxy S23 будут предлагаться на базе чипов Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Причем, как утверждают инсайдеры — это будет особая версия с разогнанным до 3,36 ГГц вместо 3,2 ГГц процессором.

Инсайдеры расходятся во мнении по поводу оснащения флагманского трио камерами — одни источники утверждают, что Galaxy S23 Ultra получит камеру ISOCELL HP2 с разрешением 200 Мп, в то время как другие говорят о камере на 108 Мп. Касательно Galaxy S23 и S23+ известно, что смартфонам достанется 10-мегапиксельный телеобъектив от прошлогодних моделей.

Однако некоторых может смутить, что в S23 Ultra будет установлен 12-мегапиксельный фронтальный датчик вместо 40-мегапиксельного в S22 Ultra. Вероятно, в Samsung решили отдать предпочтение качеству, а не количеству мегапикселей. В частности, более крупный сенсор позволит пропускать больше света, из-за чего снимки при слабом освещении будут лучше.

Другие характеристики линейки Galaxy S23, по мнению инсайдеров, будут слабо отличаться от того, что было показано в модельном ряду 2022 года.

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Xiaomi

Несмотря на то, что под конец 2022 года Xiaomi показала флагманскую линейку смартфонов Xiaomi 13, они пока так и не были представлены для глобального рынка. Учитывая, что смартфоны будут работать на версии мобильной операционной системы MIUI 14, которая также еще не была анонсирована нигде кроме КНР, китайские и глобальные версии Xiaomi 13 могут сильно отличаться по части программных возможностей. В плане «железа» изменения, скорее всего, затронут лишь частоты для работы 4G-сетей.

Однако самым ожидаемым смартфоном компании в 2023 году для многих является Xiaomi 13 Ultra, который, в отличие от предшественника, точно поступит в продажу за пределами Китая. Представленный в июле 2022 года Xiaomi 12S Ultra стал первым поистине флагманским смартфоном компании, предложившим высокую производительность, а также одни из лучших экранов и камер на рынке.

Это был первый гаджет компании, в разработке камер которого приняли участие специалисты немецкой компании Leica.

Информации о Xiaomi 13 Ultra на данный момент не очень много — известно лишь, что новинка унаследует от предшественника основную камеру Sony IMX989. Вероятнее всего, Xiaomi 13 Ultra получит LTPO QHD-экран, защиту от воды и пыли, а также флагманский чип — Snapdragon 8 Gen 2 либо 8+ Gen 2.

Когда покажут Xiaomi 13 Ultra, неизвестно. Предполагается, что анонс состоится летом.

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До Google Pixel 8, вероятно, еще далеко, с учетом того, что Pixel 7 и Pixel 7 Pro совсем недавно поступили в продажу. Несмотря на это, о главных смартфонах Google 2023 года уже известно немало.

Так, уже раскрыты кодовые имена Pixel 8 и Pixel 8 Pro — Shiba и Husky соответственно. Предполагается, что оба смартфона будут работать на базе фирменного чипсета Tensor G3 под кодовым названием Zuma.

По данным инсайдеров, Pixel 8 и 8 Pro получат в минимальной комплектации 8 и 12 ГБ оперативной памяти. Единственным изменением для базовой модели станет появление версии с 12 ГБ оперативной памяти.

Предполагается, что касательно экранов кардинальных изменений ожидать не стоит — оба смартфона оснастят OLED-дисплеи на 6,3 дюйма в Pixel 8 и 6,7-дюймовый в Pro. Ожидается, что и спецификации экранов останутся без изменений — Full HD и 90 Гц в Pixel 8 и QHD+ при частоте 120 Гц в Pixel 8 Pro.

О камерах информации пока не много. Известно лишь, что смартфоны Pixel 8 получат новую камеру с с поддержкой режима Staggered HDR. Данная функция позволяет делать одновременно несколько снимков с разной экспозицией, используя разные участки самого датчика.

Однако главной моделью в 2023 году для Google станет складной Pixel Fold. Смартфону пророчат 7,69-дюймовый внутренний и 5,79-дюймовый внешний экраны. Во многом характеристики складного Pixel будут повторять характеристики Pixel 8 и 8 Pro. В том числе Pixel Fold унаследует от «простых» моделей узнаваемый дизайн и оформление блока камер.

Презентация смартфонов серии Pixel пройдет осенью, а их первый анонс с разбором ключевых изменений — в ходе ежегодной конференции Google I/O в самом начале лета.

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OnePlus

OnePlus 11 был представлен для китайского рынка 4 января 2023 года. Однако презентация глобальной версии флагмана бренда пройдет 7 февраля. Чем будут отличаться эти две модели, неизвестно. С точностью можно лишь сказать, что главная особенность, за которую полюбили устройства OnePlus, оболочка Oxygen OS, будет только в глобальной модификации.

Если в техническом плане OnePlus 11 не получит кардинальных изменений, то 7 февраля можно ожидать в нем 6,7-дюймовый экран с разрешением 3216×1440. Дисплей, выполненный по технологии AMOLED LTPO 3.0 способен отображать картинку с частотой от 1 до 120 Гц.

В плане производительности OnePlus 11 оправдывает свой флагманский статус благодаря чипу Snapdragon 8 Gen 2, а также оперативной и встроенной памяти типа LPDDR5X и UFS 4.0 соответственно.

Одной из главных особенностей OnePlus 11 являются камеры, настроенные совместно с Hasselblad. Тут основной датчик представлен сенсором Sony IMX890 на 50 Мп с оптической стабилизацией. Он дополнен ультраширокоугольным модулем с разрешением 48 Мп и телеобъективом на 32 Мп с двойным оптическим зумом и 20-кратным цифровым приближением. Для селфи предусмотрена 16-мегапиксельная камера.

Однако в новинке также не предусмотрено наличие беспроводной зарядки – аккумулятор емкостью 5000 мАч можно зарядишь лишь по проводу при максимальной мощности 100 Вт.

Из прочих особенностей — защита от влаги по стандарту IP54, стереодинамики, продвинутый и самый большой вибромоторчик, используемый в смартфонах.