Мы нашли фейковые AirPods Pro 2. Отличить их от настоящих очень сложно

Apple представила новую модель наушников AirPods Pro 2 в начале сентября, а рынок уже переполнен подделками разной степени похожести. Корреспондент «Газеты.Ru» нашел самую качественную реплику и сравнил ее с оригинальными AirPods. Как не наткнуться на фейковые наушники, в чем их отличия от оригинала и есть ли смысл в покупке подобных гаджетов — в этом материале.

Первые звоночки

Если вы решили купить наушники у непроверенного продавца, то сначала следует обратить внимание на коробку гаджета. Большинство из них были собраны до презентации Apple, так как дизайн наушников и их кейсов был известен задолго до сентябрьского мероприятия. Однако часть подделок поставляются в коробке от AirPods Pro первого поколения. У современной итерации обновлена упаковка — с тем, как она должна выглядеть, лучше ознакомиться заранее.

Если все сходится, надо проверить серийный номер и пробить его по сайту Apple. Но и этот способ — не панацея. Даже наша подделка, которая обошлась примерно в $50 против $250, определилась как оригинальные AirPods Pro 2. На них даже распространяется гарантия от Apple. Вероятнее всего, фальшивым наушникам присваивают номер настоящей модели, а может даже и всем фейковым устройствам «дают» один номер.

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Коробка фейковых наушников также отличается и качеством печати, но это можно выявить только при пристальном изучении и сравнении с настоящей коробкой.

Стоит отметить, что на коробке фейковых наушников стикер-пломба для вскрытия упаковки по качеству ничем не отличается от той, что использует Apple.

Также стоит обратить внимание, что на упаковке реплики написано «AirPods Pro Wireless Charging Case» — и в этом главная загвоздка. Такая надпись была на первых моделях, а на упаковке свежей версии надпись ограничили до «AirPods Pro».

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Если дело дошло до распаковки, то следует обратить на кейс наушников — в нем теперь есть отверстие под динамик и «ушко», с помощью которого наушники можно цеплять на ремешки. В подделке, которая попалась корреспонденту «Газеты.Ru», эти элементы также есть.

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Что еще поможет отличить фейковые AirPods Pro 2 от оригинальных, так это количество сменных амбушюр и документация. Насадок в настоящих наушниках должно быть шесть — на две больше, чем в прошлом поколении. Вероятно, вместе с коробкой от AirPods первого поколения подделка унаследовала и ее комплект — тут их четыре. К тому же, фейковые наушники выдает и бумажная инструкция в комплекте. Качество ее печати заметно хуже, а изображения отличаются от того, что есть в оригинальной версии.

Наушники

Достав оригинальные и фейковые AirPods Pro 2 из коробки, можно сразу определить подделку. Во-первых, дешевизну выдает качество пластика, а во-вторых — крышки кейса откидываются и крепятся на магнит у них по-разному. К корпусу оригинальных наушников вопросов не возникает. Но, если покупать б/у-наушники, то определить подделку будет сложнее, ведь слабый магнит и «расшатанную» крышку могут списать на активное использование, чему подвержены и оригинальные модели.

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Также определить фейковые наушники можно по количеству закрытых сеткой датчиков на корпусе самих наушников: в новом поколении их три, а в первом поколении и у подделок — две.

Зато умельцы нанесли серийный номер не только на крышку кейса, но и на наушники. Их размер и качество принта отличаются — в оригинальных текст меньше и тоньше.

Самое удивительное — фейковые наушники поддерживают беспроводную зарядку, в том числе с помощью магнитной MagSafe.

Но в данном случае отличить их от настоящих очень просто — оригинальные наушники имеют звуковое уведомление, сигнализирующие, что пошел процесс восполнения аккумулятора. Это стало возможным благодаря появлению динамика на кейсе AirPods Pro 2. В подделке есть решетка для динамика, но сам динамик оказался муляжом.

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ПО

Подключение поддельных AirPods к iPhone сопровождается такой же анимацией, как и при подсоединении настоящих моделей. Но и здесь есть свои нюансы.

Например, в фейковых AirPods нет функции адаптивной прозрачности, которая представлена только в AirPods Pro 2. Не исключено, что нововведение появится или уже есть в какой-либо следующей фейковой итерации актуальных наушников Apple.

Если задать поиск наушников через приложение «Локатор», в оригинальных моделях можно включить звуковой сигнал, который исходит из кейса, а также найти их с помощью своеобразного путеводителя и функции «Найти рядом», так же, как это работает с AirTag. У фейковых наушников этих возможностей нет.

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Звук

Ожидать от подделки того же качества звучания, что и от оригинальных AirPods Pro 2, не стоит. Но надо признать, что для бюджетных наушников они с этой задачей справляются на 3-4 балла из 5 возможных. К тому же, не каждая подделка может похвастаться наличием беспроводной зарядки. В них даже есть функция активного шумоподавления и прозрачности, но обе они работают очень плохо.

Уровень громкости у оригинальных и фейковых наушников практически не отличается — разница достигает 10% максимум. Басы в подделке есть, но они не такие насыщенные, а сам звук очень плоский — в настоящих AirPods музыка воспринимается куда лучше.

Однако неискушенным гаджетами пользователям выявить фейковые наушники по звуку будет очень сложно, особенно, если не будет возможности сравнить их с настоящими AirPods Pro 2.

Также в фейковых версиях AirPods есть даже функция «Пространственное аудио», но на поверку оказалось, что это неработающая пустышка.

Вывод

В нынешних условиях при выборе наушников следует быть очень осторожным — учитывая, что AirPods Pro 2 официально не поставляются на территорию России, наткнуться на подделку сейчас очень просто.

В случае, если ваш бюджет ограничен, но все же очень хочется «прикоснуться» к Apple — выбирать подделку не стоит, так как кроме аналогичного дизайна эти модели ничего не смогут вам предложить. В таком случае лучше рассмотреть предложения именитых китайских брендов, которые по той же цене предлагают более интересные модели, в которых полноценно работают все заявленные функции.