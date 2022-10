Max Payne, Bully и NFS: Underground. Культовые игры из детства, которым необходим ремейк

Max Payne

Дата релиза: 2001 г.

Тираж: 4 млн копий

Оригинальную Max Payne делает культовой хотя бы то, что она стала первым проектом в истории игр, где был реализован «буллет тайм» — эффект замедления времени, при котором у игрока появляется больше возможностей для маневра как в фильме «Матрица». Со времен релиза Max Payne прошло более 20 лет.

За это время графика в некогда новаторском шутере морально устарела, появились мониторы с разрешением, которое не поддерживает игра (не наоборот), а лицо главного героя с хитрым прищуром успело дважды стать мемом. Характерную гримасу протагониста часто используют в качестве аватарок и реакций в соцсетях, а также пародируют в шуточном косплее. Выражение лица Макса стало настолько популярным символом игры, что в 2020 году, в честь очередной годовщины серии Max Payne, разработчики подарили фанатам фотографию, на которой актер, и он же главный продюсер Сэм Лейк, снова изобразил памятную гримасу. Тем самым он запустил вторую волну популярности смешного лица Макса.

close 100% Max Payne Remedy Entertainment

Но игроки продолжают любить и возвращаться к истории озлобленного полицейского из Нью-Йорка, который мстит наркокартелю за убийство своей семьи.

Только в Steam в Max Payne ежедневно заглядывают сотни геймеров, а последний мод для игры на ModDB [агрегатор пользовательских расширений для ПК-игр, – прим. ред.] датирован 14 октября 2022 года.

Есть надежда, что фанатам Max Payne скоро не придется улучшать любимую игру «костылями» от энтузиастов. В 2022 году разработчики оригинальной части из студии Remedy Entertainment заявили, что совместно c Rockstar Games работают над полноценными ремейками Max Payne и Max Payne 2. Впрочем, информации о состоянии проекта очень мало, а про возможную дату релиза и вовсе ничего не известно.

Need for Speed: Underground 2

Дата релиза: 2003 г.

Тираж: 11 млн копий

Флагманом жанра аркадных гонок уже долгие годы остается серия Need for Speed. В какой-то момент франшиза оказалась настолько популярной, что выдавила из ниши почти всех конкурентов. Как следствие, сейчас из альтернатив Need for Speed на ум приходит разве что серия Forza. К сожалению, отсутствие сильной конкуренции, кажется, расслабило разработчиков Need for Speed. Во всяком случае, последние 5-7 лет в этой серии не вышло ни одной игры, которая по уровню драйва и ощущению новизны хотя бы близко подобралась к Underground и Underground 2.

close 100% Need for Speed: Underground 2 Electronic Arts

Дилогия Underground отличается от современных игр тем, что из нее «сочилась» атмосфера классического стрит-рейсинга, хулиганского и «пацанского». В игре не было дорогих Porsche, Bugatti и других суперкаров, о которых уличные гонщики даже не задумываются. Зато в ней хватало народных моделей из Японии, Европы и Америки, которые и сейчас остаются культовыми. Во многом именно и из-за Underground иконами стрит-рейсинга до сих пор остаются Mitsubishi Eclipse, Nissan Skyline и Toyota Supra.

Сегодня серии Need for Speed очень не хватает былой простоты.

Желает ли публика увидеть ремейк или ремастер Need for Speed: Underground? Одной из первых предлагаемых фраз в Google при запросе «Need for Speed: Underground» появляется «Need for Speed: Underground 2 remaster», что говорит само за себя.





Dune II

Дата релиза: 1992 г.

Тираж: к 1996 году — более 250 тыс. копий

Dune II: Battle for Arrakis, игру по мотивам одноименного фантастического романа Фрэнка Герберта, часто называют одной из первых стратегий в истории видеоигр. В 1992 году о Dune II отзывались как об одной из самых технологичных игр в мире. Во многом потому, что в ней звучала записанная человеческая речь. Этот факт заставлял людей аплодировать своим телевизорам — именно телевизорам, а не мониторам, ведь основной платформой для Dune II была приставка Sega Mega Drive, а не ПК.

close 100% Dune II Westwood Studios

Главным достижением Dune II является то, что она стала прародительницей жанра, и при этом для комфортной игры ей не требовалась клавиатура и мышь.

Игра имела коммерческий успех и получила несколько продолжений, которые, впрочем, не повторили успех второй части. Последние попытки разработчиков из Westwood Studios реанимировать франшизу прекратились в 2001 году.

Планирует ли Electronic Arts или какой-нибудь другой крупный издатель собрать под своим крылом остатки Westwood Studios для создания новой Dune, способной утолить жажду ностальгии геймеров из 90-х? Неизвестно. Хотя сейчас, ввиду возвращения франшизы Фрэнка Герберта на большие экраны (в 2021 году вышел фильм «Дюна» от режиссера Дени Вильнева), кажется, — для этого наступил самый подходящий момент.

Assassin's Creed

Дата релиза: 2007 г.

Тираж: 8 млн. копий

Хотя серия Assassin's Creed живет и здравствует по сей день, она уже давно не похожа на те игры, с которых все начиналось. Если первые три части Assassin's Creed были про стелс и паркур в средневековой Европе, то теперь это игры совсем в другом жанре и про другие эпохи. Причем про эпохи в их китчевом исполнении.

close 100% Assassin's Creed Ubisoft

Когда-то в Assassin's Creed можно было играть и узнавать что-то новое про историю и географию европейских стран. Из-за дотошности разработчиков, художественное мастерство Assassin's Creed часто сравнивали с историческими реконструкциями. Сейчас же в серии от исторической достоверности остались только имена знаменитостей прошлого. В общем, Assassin's Creed уже не тот, а раньше было лучше.

Пример Resident Evil показал, что ремейки первых частей могут вполне успешно продаваться одновременно с продолжениями серий. Было бы здорово, если Ubisoft решила повторить успех Capcom. Хотя, к сожалению, верится в это с трудом.

Bully

Дата релиза: 2006 г.

Тираж: более 1,5 млн копий только на PlayStation 2

Игры компании Rockstar Games с давних пор считают золотым стандартом в индустрии: что не проект – то хит! Так было с играми серии GTA, дилогии Red Dead Redemption и, конечно же, Bully. Обидно, что за первые две франшизы разработчики крепко держатся до сих пор, а симулятор хулиганистого школьника остается без внимания.

close 100% Bully Rockstar Games

Странно, что Rockstar не возвращается к этой франшизе, ведь у нее за 16 лет так и не появилось достойного конкурента.

Вспомнит ли кто-нибудь другую игру, в которой нужно доставать учителей, задирать ботаников и конкурировать за главную красавицу школы с местными мажорами? Кто в принципе вспомнит хотя бы одну интересную игру про школьные будни? То-то и оно.

Кто-то может возразить, что Bully учит детей плохому и в целом пропагандирует абьюзивное поведение, но вместе с тем Bully еще в 2006 году была самой продвинутой игрой про подростков.

Запрос на игры про школу иллюстрирует хотя бы то, что, по данным Steam, в Bully и по сей день каждый день играют сотни человек. Стримы на Twitch по этой игре регулярно собирают десятки тысяч зрителей, а на ModDB энтузиасты до сих пор нет-нет, да выпускают наборы новых, более современных текстур.

Prince of Persia: Warrior Within

Год релиза: 2004 г.

Тираж: 2 млн копий

Prince of Persia – однозначно культовая франшиза. С 1989 она несколько раз пропадала с радаров, но всегда возвращалась в новых, более технологичных и интересных воплощениях.

На DOS, на Windows, на консолях и на мобильных телефонах — Prince of Persia всегда становилась хитом.

close 100% Prince of Persia: Warrior Within Ubisoft

При этом с 2010 года, когда из-под крыла издателя Ubisoft вышла последняя на данный момент полноценная часть серии, про новые игры Prince of Persia ни слуху, ни духу. Точнее Ubisoft периодически дразнит СМИ слухами и намеками на продолжение, но пока только этим и ограничивается.

Однако вернуться в атмосферу мрачной восточной сказки очень хочется. Хочется вспомнить, какого это, когда пальцы завязываются узлом в попытках выполнить сложное комбо из движений, которым позавидовал бы даже самый профессиональный мастер паркура. Хочется получить от игры настоящий вызов, который в далеком 2004 году давала самая хардкорная часть Prince of Persia c подзаголовком Warrior Within.

Half-Life 2

Дата релиза: 2004 г.

Тираж: более 12 млн копий

Среди геймеров и игровых журналистов ходит шутка про то, что в компании Valve не умеют считать до трех. Half-Life 2, Portal 2, Dota 2 — ни одна из франшиз этого издателя не получила игру с цифрой 3 в названии. От чего невероятно сильно злятся фанаты Half-Life, которые, устав ждать продолжение, начали самостоятельно делать третью часть.

Допустим, в Valve не умеют считать до трех. Но хочется верить, что в компании хотя бы знают, как пересчитывать до двух.

close 100% Half-Life 2 Valve

Мир давно устал ждать Half-Life 3 и надеется увидеть хотя бы ремейк первых двух частей. Точнее – ремейк конкретно Half-Life 2, потому что энтузиасты с одобрения Valve уже справились с ремастером оригинального шутера про приключения физика с монтировкой.

Спустя почти 20 лет после релиза, только по данным Steam, в пиковые дни в Half-Life 2 играют тысячи людей. Такой популярностью может похвастаться далеко не каждая однопользовательская игра даже 2022 года выпуска.