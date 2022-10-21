Кастомные темы и игры. Скрытые функции Telegram, о которых вы не догадывались

За последние несколько месяцев россияне стали чаще пользоваться Telegram, однако не все знают о таких специальных возможностях, как перенос чатов из WhatsApp или поиск людей поблизости. А кто-то из пользователей мессенджера не чистит кэш и удивляется, когда телефон начинает тормозить. Десять функций Telegram, о которых вы могли не знать, — в материале «Газеты.Ru».

Люди рядом

Функция «Люди рядом» в Telegram может помочь в знакомстве с новыми людьми или упростить поиск человека, с которым вы хотите обменяться контактами. В этом разделе можно найти пользователей Telegram в радиусе одного километра от вас — тех, кто тоже включил эту функцию.

Раздел «Люди рядом» расположен в боковом меню Telegram. Войдя в него, можно просмотреть список людей рядом, а также добавить себя на эту «карту», чтобы кто-либо другой мог вас найти. Кроме пользователей, там есть и районные чаты.

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Папки

В связи с возросшей популярностью Telegram и ростом количества каналов многие пользователи столкнулись с «беспорядком» в мессенджере. В этом может помочь сортировка чатов и каналов по разным папкам — например, для рабочих и личных нужд.

Для этого нужно открыть настройки и выбрать раздел «Папки». Пользователь сможет создать отдельные папки для личных переписок, групповых чатов или новостей— и заходить туда по мере необходимости.

Встроенные игры

Мало кто знает, но в Telegram есть встроенные мини-игры, которые помогут скоротать время. Найти их можно в ботах @gamee и @gamebot. Также можно найти игру, написав в строке сообщения название бота, после чего откроется список с огромным количеством мини-игр разного жанра.

Ничего скачивать не придется, игры запускаются внутри Telegram в отдельном окне. В них также есть возможность соревноваться с контактами, выбивая рекорды.

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Кастомные темы

В Telegram (в отличие от WhatsApp) предусмотрены широкие возможности кастомизации — можно выбрать как иконку приложения, так и тему оформления приложения или чатов. При этом пользователи также могут создавать собственное оформление.

Чтобы настроить мессенджер по своему вкусу, необходимо открыть настройки и перейти в раздел «Настройки чатов». Там можно сменить фон в чатах, выбрать готовое изображение или установить личное, настроить ночную тему, иконку приложения и многое другое.

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Экспорт чатов из WhatsApp

Чтобы перенести чаты из WhatsApp в Telegram, необходимо, чтобы оба пользователя были зарегистрированы в обоих мессенджерах. Открыв необходимый чат в WhatsApp, нужно нажать на три точки в правом углу экрана — далее «Еще» и выбрать «Экспорт чата». Вместе с перепиской можно перенести и файлы, которые есть в чате. Когда все данные скопированы, следует выбрать из всплывающего окна приложение Telegram и указать нужный контакт.

Важно учитывать, что экспортированные сообщения будут видны обоим пользователям. Поэтому в случае ошибки случайный пользователь может получить доступ к вашей переписке.

Импортированные сообщения будут помечены соответствующим образом.

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Автоудаление чатов

Автоматическое удаление сообщений в Telegram дает пользователям возможность чувствовать себя более защищенным. Автоматическое удаление переписки можно назначить для каждого контакта отдельно. Можно выбирать максимальное количество времени, в течение которого хранится чат — сутки, неделя, месяц или год.

Чтобы воспользоваться функцией, необходимо открыть переписку с контактом, открыть информацию о контакте, нажать на три точки, а затем уже выбрать пункт «Автоудаление» и желаемый таймер.

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Анонимная пересылка

В Telegram пользователи часто пересылают сообщения между своими знакомыми — но иногда источники хотели бы сохранить анонимность. Чтобы сделать анонимным статус автора сообщения, при пересылке, выбрав получателя, необходимо нажать на пересылаемое сообщение внутри чата. После этого откроется наглядный предпоказ сообщения и возможность скрыть имя отправителя.

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«Контакт присоединился к Telegram»

С учетом роста популярности Telegram все больше пользователей жалуются на постоянные сообщения о том, что тот или иной контакт зарегистрировался в мессенджере. И эту функцию можно отключить.

В настройках — «Уведомления и звуки», в разделе «События» отключить пункт «Контакт присоединился к Telegram».

Архив незнакомцев

Если вы не хотите отвлекаться на незнакомцев или вам надоел спам, вы можете сделать так, чтобы все сообщения от незнакомых вам людей автоматически отправлялись в архив. Полностью закрыть свой профиль от входящих сообщений невозможно, и вы продолжите получать сообщения от незнакомцев, однако они будут сразу же направлены в отдельную папку и не будут отвлекать вас от дел.

Воспользоваться функцией можно, открыв «Настройки» — «Конфиденциальность», найти раздел «Новые чаты с незнакомцами» и включить «В архив и без уведомлений».

Меньше кэша

Пользователи нередко сталкиваются с быстро заполняющейся памятью устройства — и нередко это связано именно с активным пользованием Telegram. Все просмотренные видео с котами и другой контент по умолчанию кэшируется, чтобы вам не приходилось загружать фото и видео повторно. И объем этих данных довольно быстро может пересечь за отметку в 10 Гб — если не чистить кэш несколько месяцев, можно накопить и 50 Гб.

Очистить его можно, перейдя в настройках в раздел «Данные и память». В разделе «Использование памяти» можно не только очистить занимаемую память, но и указать, как долго может храниться кэш — три дня, неделю, месяц или всегда. И ограничить объем этого самого кэша — проще всего подвинуть оба слайдера вправо.