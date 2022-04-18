Дуров прав. Почему россиянам стоит отказаться от WhatsApp

Глава Telegram Павел Дуров регулярно критикует WhatsApp, говоря про уязвимости американского сервиса. Опрошенные «Газетой.Ru» IT-специалисты согласны с тем, что WhatsApp, который все еще остается «главным» мессенджером россиян, добавляет функции крайне медленно, а с брешами мелькает в СМИ куда чаще. Настолько ли WhatsApp небезопасен для россиян, что от него стоит отказаться — в материале «Газеты.Ru».

Мессенджер-решето

WhatsApp уязвим, как и любой другой мессенджер, различные проблемы и лазейки в системах безопасности появляются по мере развития приложения, рассказала «Газете.Ru» бизнес-аналитик мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева.

«Если задаться целью что-то взломать — взломать можно все, и WhatsApp не исключение», — отметила она.

По словам специалиста, наличие уязвимостей в мессенджере — это объективная реальность, к которой пользователи должны быть готовы. Ильичева уверена в том, что разработчики не создают бреши в программах намеренно.

«Ни один производитель софта не будет оставлять уязвимости намеренно. Это происходит постепенно из-за того, что приложение становится сложнее, а также все больше изменяются правила операционных систем, в которых действует это приложение», — добавила она.

По ее словам, порой к WhatsApp приковано куда больше внимания из-за того, насколько он популярен в России и в других странах мира.

Недавний опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) подтвердил, что WhatsApp и Telegram являются самыми популярными мессенджерами среди россиян.

Оба сервиса входят в топ-5. WhatsApp остается наиболее популярным мессенджером среди россиян (87%), у Telegram 55%. Ежедневная аудитория Telegram за полгода выросла на 13%. Популярнее него только YouTube (75%) и «ВКонтакте» (62%).

Об уязвимостях и других проблемах WhatsApp в СМИ сообщают регулярно, однако далеко не всегда пользователи из-за этого решаются перейти на другой, более защищенный вариант.

«Возможно, это просто элемент игры за аудиторию и долю рынка, не более того. Потому что у всех мессенджеров такие проблемы случаются регулярно, и разработчики их ликвидируют. Это нормальный процесс развития технологий», — заметила Ильичева.

Управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко, напротив, уверен, что мессенджер WhatsApp стоит обходить стороной.

«Мессенджер соблюдает требования американского законодательства и в случае каких-либо претензий к гражданину любой страны со стороны правоохранительных органов Штатов, любая информация о нем (переписка, фото и видеофайлы) могут быть переданы в руки ФБР или ЦРУ», — предупредил эксперт.

По мнению специалиста, мессенджер грешит массой уязвимостей, о чем не раз писали и российские специалисты, и западные СМИ.

Он привел распространенную проблему WhatsApp, когда у пользователя может быть заблокирован аккаунт — мошеннику достаточно для этого знать только номер телефона определенного человека.

«Или такой пример: из-за медлительности разработчиков мессенджера в прошлом году переписка почти двух миллиардов пользователей была доступна любому желающему. До такой степени система безопасности WhatsApp «дырявая», — заметил спикер.

Он также напомнил, как уязвимость в системе шифрования мессенджера привела к тому, что СМИ получили доступ к фотографиям и личной переписке одного из богатейших людей мира, бывшего главы компании Amazon Джеффа Безоса.

3 февраля 2022 года глава Telegram Павел Дуров лично указывал на уязвимости в WhatsApp. Он привел ссылку на статью о том, как американский стартап Boldend взломал мессенджер, и сообщения в WhatsApp оставались открытыми для потенциальных злоумышленников в течение многих лет.

По данным Forbes, лазейку удалось закрыть только в январе 2021 года вместе с выпуском обновления для мессенджера.

«Трудно поверить, что техническая команда WhatsApp настолько некомпетентна», — возмущался Дуров.

Он отметил, что каждые несколько месяцев ИБ-исследователи обнаруживают в приложении новую проблему в системе безопасности. Предприниматель констатировал, что ситуация спустя годы так и не изменилась в лучшую сторону.

Обманутые ожидания

С точки зрения функций именно WhatsApp регулярно следовал за Telegram, а не наоборот. Совсем недавно вышло очередное обновление мессенджера Павла Дурова. В новой версии сервис получил пользовательские звуки приложений, таймеры отключения уведомлений, сохранение ответов при пересылке, а также новые фишки ботов в чатах.

WhatsApp тоже пытается спешно добавить множество возможностей конкурента в свой мессенджер, однако уже не поспевает за наработками проекта Дурова. По мнению Ивана Самойленко, система у WhatsApp, в отличие от других мессенджеров, мало и медленно обновляется.

«Уже после того, как в других мессенджерах появляется новый функционал, WhatsApp это делает позже других», — пояснил он.

Специалист посчитал, что Дуров, который не в первый раз обращает внимание пользователей на проблемы мессенджера, прав в критике мессенджера-конкурента.

«Он опирается на различные данные независимых исследователей. Много источников подтверждают его слова, что WhatsApp не защищает должным образом персональные данные пользователей (об этом не раз писали СМИ на Западе)», — добавил Самойленко.

По его мнению, нужно учитывать и растущий уровень русофобии в настоящее время в Европе и в США.

«Возможно, россиянам действительно стоит отказаться от использования WhatsApp, чтобы не стать объектом внимания иностранных спецслужб за личную точку зрения», — заключил эксперт.

Дуров лично регулярно высмеивает не только WhatsApp, но и главу Meta (признана экстремистской организацией) Марка Цукерберга.

Например, когда мессенджер анонсировал новую функцию, под постом о введении скорой поддержки переноса чатов с iPhone на Android-смартфоны официальный аккаунт Telegram в Twitter оставил мем с подписью «Какой это год?», намекая на то, что сервис от Meta сильно запоздал с нововведением.

В Telegram пошутили над «отсталостью» конкурента, ведь у мессенджера Дурова чаты хранятся в облаке и для их переноса с одного устройства на другое не нужны провода или специальные манипуляции.

После глобального сбоя сервисов Facebook вечером 4 октября 2021 года Дуров также не упустил шанса съязвить в адрес Цукерберга. Telegram тогда был доступен во всем мире в отличие от WhatsApp.

Тогда он опубликовал шуточный опрос, в котором предложил выбрать между «Приостановкой работы WhatsApp на несколько часов» или «Полным прекращением работы Telegram в России».

«Стоит отметить, что в Telegram тоже время от времени появляются уязвимости, однако со стороны Цукерберга не звучат сразу торжественные заявления по этому поводу», — заметила Анастасия Ильичева из Gem4me, рассуждая о подобных комментариях со стороны Дурова.