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Технологии

Как выбрать стиральную машину

Эксперт Дементьева назвала самый экономичный вид стиральных машин

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Depositphotos
При выборе стиральной машины покупатель часто сталкивается с множеством технических параметров, которые усложняют подбор нужного устройства. О том, на что стоит обратить внимание при покупке «стиралки», — в материале «Газеты.Ru».

Загрузка

Существует два вида стиральных машин – с вертикальной и горизонтальной загрузкой. В машинах с вертикальной загрузкой крышка бака открывается сверху – это может помочь сэкономить место в помещении. Второй тип машин более распространен – в них люк находится на лицевой стороне.

Машинка с горизонтальной загрузкой в среднем обойдется в 20-30 тыс. рублей , а с вертикальной – 30-40 тыс. рублей.

Кроме того, существуют настенная и встраиваемая стиральные машины. Первые очень маленькие, в них можно загрузить до 3 кг одежды. Это может оказаться как плюсом, если пользователь хочет сэкономить место, так и минусом, если у него окажется много белья. Стоят они от 20 тыс. рублей.

Встраиваемые машинки устанавливаются под столешницу. Обычно такой тип устройства устанавливают на кухне. Купить ее можно по цене от 40 тыс. рублей.

Размеры

У вертикальных стиральных машин обычно одинаковые габариты: высота в 90 см, ширина 40 и глубина 60. В горизонтальных же глубина всегда разная и зависит от модели. Так, на рынке можно найти стиральные машинки с глубиной от 45 см до 120 см, их цена варьируется от 30 тыс. рублей до 160 тыс. рублей.

«Прежде всего стоит определиться с расположением, типом загрузки и глубиной стиральной машины. От внешних габаритов устройства также зависит внутренний полезный объем загрузки белья. При стандартной глубине 60 см средняя загрузка составляет 9 кг, что вполне достаточно для семьи от трех человек. Цены на такие модели на маркетплейсе начинаются от 15 тыс. рублей», – рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе Ozon.

Объем бака и загрузка

От объема бака и загрузки зависит, сколько белья можно стирать в машинке за раз. Минимальный объем загрузки – 3 кг, но туда не влезет даже комплект постельного белья. Максимальный – 10 кг.

«По загрузке можно ориентироваться на следующие рекомендации: 4–5 кг — подойдет для тех, кто живет один, пары или небольшой семьи, 6 кг более — для большой семьи с детьми и необходимостью частых стирок», – посоветовала главный редактор «Ситилинк Журнала» Анастасия Дементьева.

Маленькая машинка на 3 кг может обойтись в 10 тыс. рублей, на 6 кг – 25-30 тыс. рублей, а на 10 кг – 60 тыс. рублей.

Скорость отжима и функция сушки

Стиральные машины отжимают белье по принципу центрифуги: барабан начинает сильно вращаться, центробежная сила прижимает одежду внутри к стенке, выдавливая воду, которую потом сливает насос.

Чем выше скорость отжима, тем суше белье, однако сильнее и давление на ткань, поэтому она может порваться. Чтобы этого избежать, для разных типов тканей производители рекомендуют устанавливать разную скорость отжима – она указана на дисплее стиральной машины.

Кроме того, некоторые машинки предусматривают наличие функции сушки. Тогда в барабан подается воздух, который удаляет воду из ткани и сливает ее через шланг. Таким образом белье можно высушить полностью или оставить чуть влажным. Такие машинки дороже, стоят они от 45 тыс. рублей, и больше обычных.

«Будьте готовы, что для сушки в машинку нужно загружать в 1,5–2 раза меньше вещей, чем для стирки, а цикл сушки длиннее, чем сама стирка. Если сушка не нужна, но хочется, чтобы белье высыхало быстрее, обратите внимание на количество оборотов — при 1000–1200 об/мин вы достанете из машинки более сухое белье, чем при 600–800 об/мин. Но не все вещи можно выжимать при повышенных оборотах, для деликатных тканей рекомендуется всего 400 об/мин», – рассказала Дементьева.

Тип мотора

Сегодня в стиральных машинах используют два вида двигателя – коллекторный и инверторный. Разница заключается в том, что второй надежнее и тише.

На цену машинки тип мотора также влияет – бюджетная машинка с коллекторным двигателем обойдется в 20 тыс. рублей, а с инверторным в 35 тыс. рублей.

«Модели с инверторным мотором экономичнее расходуют энергию, работают тише, реже требуют ремонта, т.к. не нужно менять щетки. У стиральных машин с таким мотором часто больше режимов стирки и выше обороты двигателя», – отметила Дементьева.

Дополнительные функции

Некоторые производители предлагают ряд дополнительных функций: например, дозагрузку, подачу пара, защиту от детей и многие другие. Конечно, их наличие влияет на стоимость стиральной машинки.

«Современные модели обладают большим числом дополнительных функций, которые необходимо выбирать в зависимости от вашего образа жизни и предпочтений: дозагрузка белья, самоочистка барабана, Wi-Fi, обработка паром и другие», – заключила Дементьева.

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