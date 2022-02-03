Любовь с первого взгляда: Huawei представил ноутбук MateBook 16 с сертифицированной цветопередачей

В России представлен новый ноутбук Huawei MateBook 16 диагональю 16 дюймов – первое в своем классе устройство с цветопередачей, сертифицированной немецкой компанией TÜV Rheinland. Помимо широкого экрана, стильный гаджет в металлическом корпусе оснащен мощным процессором AMD Ryzen™ 7 5800H, стеклянным тачпадом, обновленной бесшумной системой охлаждения и другими составляющими для комфортной работы или приятного отдыха. Предварительный заказ на Huawei MateBook 16 в официальных магазинах компании и у партнеров стартует 15 февраля.

Новый уровень цвета

Компания Huawei представила в России новый ноутбук Huawei MateBook 16. Новинка ориентирована на самых разных пользователей – от занятых менеджеров до школьников и студентов. Благодаря яркому и широкому 16-дюймовому экрану с разрешением 2,5K устройство подойдет всем, кто работает с графикой или просто хочет наслаждаться картинкой высокого качества во время просмотра фильмов и другого контента.

close 100% Пресс-служба Huawei

Экран MateBook 16, сразу же притягивающий взгляд, достоин более подробного описания. Он занимает 90% фронтальной поверхности крышки и способен отображать 1,07 миллиарда оттенков, покрывая 100% цветовой палитры sRGB.

Более того, новое устройство – первое в своем классе с цветопередачей, сертифицированной немецкой компанией TÜV Rheinland (международным концерном, являющимся одним из мировых лидеров по предоставлению независимых аудиторских услуг). Отдельным преимуществом является низкий уровень синего излучения и отсутствие мерцания, что также подтверждено сертификатами и особенно важно для комфортной работы в темноте.

Еще одна полезная характеристика экрана – соотношение сторон 3:2, благодаря чему в один скролл вмешается больше контента. Это позволяет удобно работать с сайтами или документами, просматривать папки с фотографиями.

Металл, стекло и стиль

В России Huawei MateBook 16 будет продаваться в стильном космическом сером цвете. Прочный металлический корпус имеет толщину в 17,8 мм, а вес новинки – 1,99 кг, что делает гаджет достаточно компактным с учетом широкой диагонали экрана. Чтобы пользователь мог открывать ноутбук одной рукой, инженеры снабдили его усовершенствованными шарнирами. Еще одной интересной особенностью устройства является ультрабольшой стеклянный тачпад, обеспечивающий плавное и комфортное взаимодействие с контентом на экране.

close 100% Пресс-служба Huawei

Ноутбук работает на базе энергоэффективного 7-нанометрового процессора AMD Ryzen™ 5800H, позволяющего выполнять одновременно множество задач. Чтобы устройство не перегревалось, его оснастили обновленной системой охлаждения Huawei Shark Fin. Два вентилятора диаметром более 75 мм (то есть почти с ладонь шириной) с лопастями в форме акульих плавников, воздухозаборник шарнирной конструкции и двойные тепловые трубки эффективно отводят горячий воздух от процессора. При этом, как уверяет производитель, устройство не шумит.

При необходимости процессор можно разогнать до максимальной производительности, включив специальный режим с теплоотводом до 54 Вт. Когда необходимость в работе на максимуме отпадет, MateBook 16 можно вернуть в режим сбалансированного энергопотребления для экономии заряда.

Фирменная фишка Huawei – сканер отпечатка пальца, встроенный в кнопку питания MateBook 16. Как и в других современных ноутбуках бренда, эта опция обеспечивает сохранность хранящихся в компьютере данных, доступ к которым после настройки защиты сможет получить только их владелец.

Гаджет также оснащен двойным микрофоном с умным шумоподавлением, способным захватывать голос владельца на расстоянии до 5 метров.

close 100% Пресс-служба Huawei

Продуктивность и взаимодействие

Согласно данным исследования Brand Pulse, в 2021 году 86% пользователей ноутбуков в первую очередь интересовала степень автономности этих устройств. В этом смысле Huawei MateBook 16 есть, чем порадовать владельца, – гаджет получил аккумулятор емкостью 84 Вт×ч и может работать без подзарядки в течение всего дня, а всего 15 минут подключения к сети обеспечат возможность работы в течение 3,5 часов.

Универсальный адаптер питания мощностью 135 Вт совместим как с ноутбуком, так и с некоторыми смартфонами или планшетами Huawei. Взаимодействие между различными устройствами бренда этим не ограничивается.

Благодаря технологии Huawei Share ноутбук можно использовать вместе со смартфоном или планшетом бренда – например, запустить на ноутбуке проекцию телефона, чтобы общаться в мессенджерах или принимать звонки, не отвлекаясь от широкого экрана. Или передать с ноутбука проекцию на планшет, чтобы использовать несколько экранов одновременно.

Предварительный заказ на Huawei MateBook 16 стартует 15 февраля в официальных магазинах Huawei и у партнеров. Рекомендованная розничная цена составит 109 990 рублей.