Три смартфона и оболочка: что Xiaomi показала на презентации

Компания Xiaomi провела в Китае масштабную декабрьскую презентацию, в ходе которой были представлены модели Xiaomi 12, 12X и 12 Pro, новая версия фирменной оболочки MIUI 13 для смартфонов и планшетов — и не только. Какими получились гаджеты 2022 года от китайского бренда — в материале «Газеты.Ru».

Xiaomi 12

Главным анонсом презентации стали смартфоны серии Xiaomi 12, в которую вошли Xiaomi 12, 12 Pro и 12Х.

Xiaomi 12 — это компактный флагман компании, он получил 6,28-дюймовый FullHD+ дисплей с частотой обновления изображения 120 Гц и поддержкой Dolby Vision и HDR10+. Максимальная яркость дисплея достигает 1100 нит. Компания также напомнила, что эксперты DisplayMate поставили экрану Xiaomi 12 оценку A+ и назвали его «Лучшим дисплеем для смартфонов».

Смартфон получил блок из тройной камеры: 50-мегапиксельный основной сенсор, 13-мегапиксельный сверхширокоугольник и телеобъектив в 5 Мп. Фронтальная камера Xiaomi 12 представлена сенсором на 32 Мп.

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Смартфон оснащается аккумулятором в 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт и поддержкой беспроводной зарядки 30 Вт. Xiaomi 12 способен заряжаться от 0 до 100% за 39 минут и 53 минуты по проводной и беспроводной зарядке. Также заявлено о наличии реверсивной зарядки на 10 Вт.

Более дорогой Xiaomi 12 Pro поставляется с 6,73-дюймовым Amoled LTPO-дисплеем Samsung E5 с разрешением QHD+, адаптивной частотой обновления изображения от 2 до 120 Гц и поддержкой таких функций, как Dolby Vision и HDR10+. Заявлена пиковая яркость 1,5 тыс. нит.

Xiaomi 12 Pro получил тройную камеру из основной на 50 Мп, ультраширокоугольной на 50 Мп и 50-мегапиксельный телеобъектив с двукратным оптическим зумом. Фронтальная камера в Xiaomi 12 Pro получила 32 Мп. Xiaomi также представила технологию CyberFocus, который является брендированным названием для обычного «следящего фокуса» — она поддерживается смартфонами серии Xiaomi 12.

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Xiaomi 12 Pro также получил аккумулятор на 4600 мАч. Xiaomi 12 Pro также поддерживает реверсивную зарядку.

Кроме того Xiaomi отметила, что 12 Pro оснащен фирменным чипом Surge P1. Он должен обеспечить безопасность смартфона и аккумулятора при 120-ваттной зарядке и не допускать перегрева компонентов гаджета.

Xiaomi 12 и 12 Pro работают под управлением чипсета Snapdragon 8 Gen 1 — флагманском решении от Qualcomm. Это восьмиядерный процессор, состоящий из одного суперядра Cortex-X2 с частотой 3 ГГц, трех производительных ядер Cortex-A710 с тактовой частотой 2,5 ГГц, а также четырех энергоэффективных ядер Cortex-A510 с частотой 1,8 ГГц. За графику отвечает графический процессор Adreno 730, которая на 30% производительнее предшественника.

Смартфоны серии Xiaomi 12 работают на фирменной оболочке MIUI 13, которая также была представлена в ходе презентации.

Также Xiaomi представила упрощенную модель 12X, которая по большей части повторяет основные технические характеристики и дизайн Xiaomi 12. Разница состоит в том, что в Xiaomi 12X используется чипсет Snapdragon 870, отсутствуют беспроводная и реверсивная зарядки. В остальном смартфон повторяет базовое устройство, в том числе его внешний вид.

Цены на Xiaomi 12 и 12 Pro в модификации 8/128 ГБ ОЗУ и ПЗУ в Китае составят 3,7 тыс. юаней (около 42,5 тыс. руб.) и 4,7 тыс. юаней (около 54 тыс. руб) соответственно. Xiaomi 12X с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти будет доступен по цене от 3,2 тыс. юаней (около 37 тыс. руб.). Дата выхода смартфонов за пределами Китая неизвестна.

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MIUI 13

Фирменная оболочка MIUI 12 была представлена компанией Xiaomi в апреле 2020 года и стала одной из самых неоптимизированных. Из-за этого китайцам пришлось отложить выпуск новой версии в 2021 году — вместо нее 28 декабря 2020 года была представлена MIUI 12.5, которая должна была стать улучшенной версией предыдущей операционки. Но даже так компании не удалось решить всех проблем — и до сих пор некоторые смартфоны получают еще одну улучшенную версию «улучшенной» MIUI 12.5 — MIUI 12.5 Enhanced.

На презентации 28 декабря была представлена оболочка MIUI 13. Разработчики уверяют, что уделили особое внимание стабильности и скорости работы.

Отмечается, что в MIUI 13 были переработаны анимации, фирменный шрифт MiSans и было добавлено и обновлено множество виджетов, которые также можно будет настраивать «по-своему». В MIUI 13 также расширили поддержку продуктов Xiaomi, назвав экосистему «MIUI Family». Отмечается, что управление умными устройствами с обновлением станет удобнее и проще. Так, например, находясь в одной сети, можно передавать изображение с телефона на телевизор, планшет или ноутбук, но все же большинство из заявленных функций и товаров доступны исключительно для китайского рынка.

На глобальном рынке развертывание MIUI 13 запланировано в первом квартале 2022 года. Появится и MIUI 13 Pad — версия для планшетов.

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Другие новинки

На мероприятии Xiaomi также представила умные часы Xiaomi Watch S1. Они оснащены круглым 1,43-дюймовым AMOLED-дисплеем. Watch S1 поддерживают 117 видов тренировок и выдерживают давление до 5 атмосфер (ATM).

Часы будут доступны по цене 1,1 тыс. юаней (около 12,6 тыс. руб.) и 1,2 тыс. юаней (около 13,7 тыс. руб.) за версию с силиконовым и ремешком из эко-кожи соответственно.

Также компания представила новую модификацию своего планшета Pad 5 Pro с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти. В августе Xiaomi уже представила Pad 5 Pro 5G 8/256, однако новая версия поставляется без модуля сотовой связи, что отразилось на цене планшета. Неизвестно, будет ли он представлен на территории России.

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На сегодняшний день в РФ доступен Xiaomi Pad 5 6/128 — «упрощенная» по части чипсета модель без поддержи мобильной связи.

В ходе мероприятия были также представлены беспроводные наушники Xiaomi True Wireless Earphones 3, а также MIUI Home — центр управления умным домом.