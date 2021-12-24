«Холодная цифровая война». Google и Meta предупредили о новых штрафах

Московские суды наложили оборотные штрафы на две иностранные корпорации: Meta и Google. Причина — отказ в удалении противоправных материалов. Первому IT-гиганту придется выплатить почти 2 млрд руб., второму — 7,2 млрд руб. РКН предупредил, что если компании продолжат нарушать законы РФ, то их ожидают новые штрафы. Источник из Meta намекнул о возможных последствиях для российских компаний после сегодняшнего решения суда. Эксперты же уже заговорили о «холодной цифровой войне».

Представитель компании Meta на заседании российского суда по делу о нарушении требований Роскомнадзора предупредил, что решение суда о взыскании почти 2 млрд руб. может иметь обратный эффект для России. Он заявил, что это может негативно сказаться на крупных компаниях России, которые судятся в иностранных судах, выступая ответчиками. Об этом RT рассказал источник, знакомый с ходом процесса.

«Сложилось впечатление, что так называемая Meta, используя свой вес и связи в политических кругах, может оказывать давление не только на умы людей посредством контента, но и на судебные системы иностранных государств, откровенно шантажируя представителей российских государственных органов», – подчеркнул собеседник издания.

Ранее московский суд назначил компании Meta административный штраф «в размере 1 990 984 950 рублей пять копеек». Взыскание наложено за повторное неудаление запрещенной в стране информации.

Чуть ранее суд также постановил наказать Google за аналогичный проступок: компания систематически не удаляла запрещенные в России данные. Впервые в истории российского судопроизводства суд наложил оборотный штраф (его размер зависит от выручки программы) на IT-компанию за такое нарушение. Теперь компания должна выплатить 7,2 млрд руб.

Еще в конце октября в Роскомнадзоре отмечали, что компании не удаляют из своих сервисов (в частности, Youtube) данные, «пропагандирующие взгляды и идеологию экстремистских и террористических организаций», пропаганду «зацепинга» и «руфинга», недостоверную информацию, которая была связана с «отрицанием опасности COVID-19, а также ложную информацию о природных и техногенных катастрофах». Корпорации не стали реагировать и на требование ведомства удалить записи о способах употребления и культивирования наркотиков и о призывах к участию в несанционированных мероприятиях.

Свое решение по выплатам Google предоставит позже. «Мы изучим решение суда и после этого определим дальнейшие шаги», — сказали ТАСС рассказали в пресс-службе организации.

В Google отмечали, что в 2020 году ее оборот на российском рынке составил более 85 млрд рублей.

При этом нет гарантии, что обозначенные штрафы станут последними для этих иностранных компаний. Роскомнадзор (РКН) допустил, что организации могут получить новые повестки в суд, если не исполнят требования российских властей. Ведомство подсчитало, что Meta и Google суммарно должны удалить порядка 4,6 тыс. противоправных материалов.

«На текущий момент неудаленными остаются более 2 тысяч материалов в Facebook и Instagram», – говорится в сообщении РКН. Остальные материалы следует удалить Google. Всего за 2021 год Роскомнадзор составил 44 протокола на общую сумму 134,5 млн руб.

«Наличие упомянутых неудаленных противоправных материалов с запрещенной информацией, по которой ранее уже вступили в силу решения российского суда, предусматривает повторное привлечение указанных компаний по ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ с наложением оборотных штрафов», – предупредили в регуляторе.

В Госдуме считают, что Google заплатит штраф. В противном случае российские власти «могут заблокировать счета российского юридического лица компании, ООО «Гугл». Об этом в комментарии «Газете.Ru» рассказал депутат Антон Горелкин.

По его словам, эта перспектива реальна. Если счета заблокируют, то это приведет к «парализации всей экономической деятельности компании» на территории России.

«Так компания потеряет намного больше, чем если заплатит штраф. Там верховенство холодного расчета», – подчеркнул он. Горелкин подтвердил, что штраф в 7,2 млрд руб. – самый большой в новейшей истории страны для IT-компании.

О том, что Google все-таки выплатит штраф сказал и главный разработчик сайта Kremlin.ru Артем Геллер. По его мнению, исполнение наказания на самой компании вряд ли скажется, чего нельзя сказать о пользователях.

«Максимум, что может быть, это перекладывание этой финансовой ответственности на пользователей в каких-то своих сервисах. Но тут Google надо быть осторожнее, потому что чем сервисы дороже, тем больше людей уходит», — сказал он в комментарии «Ленте.ру».

Геллер уверен, что Google не станет уходить с российского рынка из-за нежелания терять прибыли.

В то же время в Общественной палате России предупреждают о начале «холодной цифровой войны» с Google. По словам члена ОП Александра Малькевича, ведомство предлагало чиновникам отказаться от WhatsApp и перейти на другие платформы. По его мнению, используя это приложение госслужащие, рискуют безопасностью передаваемых сведений.

«Абсолютно реальная ситуация, когда мы окажемся в холодной цифровой войне», — добавил он в разговоре с РИА «Новости».